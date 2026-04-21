  «Челси» разгромлен «Брайтоном» на выезде – 0:3! Кадыоглу забил в первом тайме, Хиншелвуд и Уэлбек – во втором
«Челси» разгромлен «Брайтоном» на выезде – 0:3! Кадыоглу забил в первом тайме, Хиншелвуд и Уэлбек – во втором

«Челси» крупно проиграл «Брайтону».

«Челси» в гостях разгромно проиграл «Брайтону» (0:3) в 34-м туре АПЛ.

Матч проходил на «Фолмер AMEX Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ферди Кадыоглу открыл счет уже на третьей минуте. Джек Хиншелвуд забил на 56-й. Дэнни Уэлбек сделал счет разгромным на 91-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
21 апреля 19:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
3 - 0
2.2xG0.41
Челси
Гюсто   Ачимпонг
Хиншелвуд   О`Райли
  Уэлбек
Рюттер   Уэлбек
83’
Митома   Айяри
82’
Минте   де Кейпер
77’
73’
Лавия   Эссугу
72’
Делап   Гиу
Минте
58’
  Хиншелвуд
56’
Виффер   Велтман
46’
46’
Фофана   Гарначо
Фофана
  Кадыоглу
3’
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Балеба, Гросс, Митома, Хиншелвуд, Минте, Рюттер
Запасные: Виффер, Митома, Минте, Стил, Игор Жулио, Данк, Костулас, Хиншелвуд, Рюттер
Челси:
Санчес, Кукурелья, Гюсто, Хато, Чалоба, Фофана, Фернандес, Кайседо, Лавия, Нету, Делап
Запасные: Сарр, Дерри, Гюсто, Сантос, Фофана, Шерман-Лоу, Адарабиойо, Лавия, Делап
407 комментариев
Сейчас в апл всего 3 вида развлечения: 1. смотреть на клоуна россеньора
2. угорать над тем, как тоттенхэм в шип вылетает
3. Наблюдать над великим залуплом арсенала
а рофлить с маргинальных псевдоболел челси, которые топят против типа любимого клуба?
4. Глядеть, как Слот медленно разрушает Ливерпуль
Интересно какой очередной антирекорд побьед клоун Росеньор,о наборе очков даже не мечтаю.
В прошлом году 2 состава молодых.
В каждом турнире перли , как на буфет !
Куда что пропало ?
Может быть не надо было тренере менять ?
Все таки ЛК и ЛЧ слишком разные турниры,команда надорвалась в первой игре с ПСЖ ,во многом из за экспериментов тренера,ну а дальше уже пошел разброд и шатания,а у этого тренеришка нет ни опыта,не авторитета,только тупое руководство никак не может признать свою ошибку,концовку сезона ещё можно было попытаться спасти,выгнать этого клоуна,но они решили плыть по течению.
Удары Челси
по воротам - 0
в створ - 0
заблокированные - 0
XG - 0
Сказать что это писец значит сильно преуменьшить.
Унылые лица игроков говорят больше чем все инсайды Лоу. Зачем эти мучения? Уберите эту бестолочь, пускай кто-нибудь ИО докатает сезон. Эту хромую лошадь нужно было давным давно пристрелить.
А бестолковому индусу Эгбали всё нравится,вон сидит на трибуне и наслаждается. Такого перспективного и молодого тренера урвали,который сливает всё и всем. Не то что этот странный Мареска.
Может быть, и мысль ей моя казалась пошла́, только лошадь рванулась, встала на́ ноги, ржанула и пошла!
Должик у Росеньора на зарплате? Как ещё Челси должен принять по самый гланды чтобы он перестал оправдывать это недоразумение? Я охереваю мягко говоря что такие пациенты здесь существуют
Итого: 7 поражений подряд, 5 разгромов и 6 матчей подряд без забитых голов. Претендент на одного из худших тренеров в истории АПЛ. Я хочу официально извиниться перед оригинальным Поттером, на фоне этого позора его Челси был прекрасен
Дайте 40 млн и мы заберем гарначу обратно
Делап легенда, спасибо что выбрал перспективный Челси, а не кризисный МЮ 👍
Ещё пару матчей и уже неловко будет Поттера вспоминать недобрым словом. Потому что такого профнепригодного физрука,как Монсеньор ещё надо было откопать🤦🏻
Лол, Сеньорик ещё пытается изображать из себя тренера и давать какие-то указания. Может ещё записку напишет 🤣
Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)
22 минуты назад
Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»
30 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Реал», «Хетафе» сыграет с «Барселоной» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
37 минут назад
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Поддерживаю инициативу. Но это не должно быть чем-то обязательным – скорее как рекомендация»
43 минуты назад
Моуринью открыт к идее о возвращении на пост тренера «Реала» (As)
43 минуты назад
Заболотный интересен «Локомотиву», «Акрону», «Сочи», «Крыльям» и «Ростову». Клубы попробуют подписать форварда, если «Спартак» не активирует опцию продления (Metaratings)
55 минут назад
Госсекретарь США Рубио об Иране на ЧМ-2026: «Никто в США не говорил им, что приезжать нельзя. Проблема будет не в спортсменах, а в других людях, которых они хотят взять»
59 минут назад
Агкацев считает, что на нем фолили в момент гола «Спартака»: «Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов. Судья сказал: «Я такое не даю»
сегодня, 11:31
РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта (Иван Карпов)
сегодня, 11:22
«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»
сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
35 минут назад
Орлов о ничьей «Зенита» с «Локо»: «Адамов – герой! Он спас очко. И это очко может стать мощным вложением в золотую копилку»
сегодня, 11:42
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Бреста», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
сегодня, 11:15
Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»
сегодня, 10:57
«Бетис» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 10:01
«Пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал»: у других тренеров нет необходимой харизмы. В команде на 7-8 игроков больше, чем надо, нужны Субименди, Родри». Ринкон о «Мадриде»
сегодня, 09:55
Министр просвещения Кравцов о мате Евсеева: «Говорить надо всегда вежливо и уметь контролировать эмоции. Это мой совет»
сегодня, 09:25
«Наполи» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 09:03
Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Униона», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
сегодня, 08:31
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хазем» сыграет с «Аль-Риядом»
сегодня, 08:30
