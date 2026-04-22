«Реал» обыграл «Алавес» – 2:1. Мбаппе, Винисиус и Тони Мартинес забили
«Реал» победил «Алавес» (2:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Килиан Мбаппе открыл счет на 30-й минуте: мяч после его удара залетел в сетку рикошетом от соперника. На 50-й забил Винисиус. Тони Мартинес отыграл один мяч на 93-й.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
113 комментариев
Потом будешь годами ныть что Реал в атаку и создание моментов не может
Смело, настырно, с комбинациями, с постоянными ударами, достаточным количеством угловых. 13/19 ударов - из штрафной площади. У Лунина набралось 4 сейва. Это нетипичный «Алавес».
Жаль, что так поздно забили гол. Но гол красивый и заслуженный.
Вальяжность и не высокий темп игры от «Реала» - это все ясно и понятно.
Но победа «Реала» по фолам — что это?! Это позорная игра в стиле классического «Алавеса». Постоянно дергали и хватали соперника руками, тем самым срывая атаки. Поведение аутсайдера. Браим и Камавинга, вышедшие на 58-й и 63-й минутах соответственно, на двоих сделали 5 фолов. Стрём.
Наверное, только про концовку чуть-чуть: то, как Реал играл в обороне – попахивает неуважением защитников к своему же вратарю.
А так – #####. Победили – и ладно, досматриваем дальше.
В остальном сезон закончен.
Действительно, писать особо не о чем.
Зелёным бархатом сияет,
Идёт игра, кипит молва,
И страсть трибуны разжигает.
Там Винисиус, словно тень,
По бровке скачет целый день.
Как обезьянка, он игрив,
И как букашка, суетлив.
Но чуть заденут — слёзы градом,
Он плачет, словно в час беды,
И просит у судьи пощады,
И ждёт от зрителей хвалы.
Завоет чёрная братва