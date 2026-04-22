«Реал» обыграл «Алавес» – 2:1. Мбаппе, Винисиус и Тони Мартинес забили

«Реал» победил «Алавес» (2:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Килиан Мбаппе открыл счет на 30-й минуте: мяч после его удара залетел в сетку рикошетом от соперника. На 50-й забил Винисиус. Тони Мартинес отыграл один мяч на 93-й.

Ла Лига Испания. 33 тур
21 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
2 - 1
1.66xG1.95
Алавес
  Тони Мартинес
90’
Перес Идальго
75’
Антонио Бланко   Гевара
66’
Бойе   Диабате
66’
Энрикес   Калебе
Тчуамени   Камавинга
63’
Александер-Арнолд   Карвахаль
63’
58’
Гуриди   Аленья
Гюлер   Мастантуоно
58’
Беллингем   Браим Диас
58’
58’
Денис Суарес   Ибаньес
  Винисиус Жуниор
50’
Милитао   Рюдигер
45’
Тчуамени
35’
  Мбаппе
30’
Реал Мадрид
Лунин, Альваро Каррерас, Хейсен, Милитао, Александер-Арнолд, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Алаба, Местре, Себальос, Фран Гарсия, Менди, Питарч, Гонсало Гарсия
Алавес:
Сивера, Энрикес, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Р. Фернандес, Муньос, Свидерски, Мариано Диас, Пачеко, Коски, Маньяс
Винисиуса освистывают
Винисиуса освистывают. Надеюсь, этот чудак ущемится и свалит из клуба
Надейся.
Потом будешь годами ныть что Реал в атаку и создание моментов не может
Очередная позорная игра... Свистите им каждый матч, но без продаж прим, ничего не поменяется и в следующем сезоне
Заключительные 15-20 минут «Алавеса» - лучше, чем все 90 минут «Реала».

Смело, настырно, с комбинациями, с постоянными ударами, достаточным количеством угловых. 13/19 ударов - из штрафной площади. У Лунина набралось 4 сейва. Это нетипичный «Алавес».
Жаль, что так поздно забили гол. Но гол красивый и заслуженный.

Вальяжность и не высокий темп игры от «Реала» - это все ясно и понятно.

Но победа «Реала» по фолам — что это?! Это позорная игра в стиле классического «Алавеса». Постоянно дергали и хватали соперника руками, тем самым срывая атаки. Поведение аутсайдера. Браим и Камавинга, вышедшие на 58-й и 63-й минутах соответственно, на двоих сделали 5 фолов. Стрём.
Реал сейчас по уровню игры и есть аутсайдер ла лиги. Абсолютно бесхребетные и глупые игроки, у которых ноль мысли и взаимопонимания
Такой аутсайдер что играл как минимум на равных с главными претендами на лч и идет вторым в ла лиге
Есть вообще смысл что-то писать?
Наверное, только про концовку чуть-чуть: то, как Реал играл в обороне – попахивает неуважением защитников к своему же вратарю.
А так – #####. Победили – и ладно, досматриваем дальше.
Из оставшихся вопросов осталось только удержаться Мбаппе в топе бомбардиров.
В остальном сезон закончен.
Действительно, писать особо не о чем.
абсолютно позорнейшая игра. Очередная. У них даже нет желания выйти и сыграть как команда. Может они без настоящего тренера и не знаю как играть в футбол. Лучше бы Алонсо слушали, позорники, которым еще многому нужно научиться
Слушали бы алонсо и продолжили сливать всем более менее сильным клубам, не то что мансити
в итоге слили Баварии и днищам из нижней части таблицы Ла Лиги
Винисиус ищет просратство
Тчуамени провалил финал СК с Барсой, его освистали в первом матче на СБ, а он провёл тот матч шикарно и был лучшим и к середине матча свиста уже не было. После этого стабильно хорошо играет и является ключевым игроком центра поля. Посмотрим как Кама себя покажет, но веры в него нет совсем в Реале.
специально глянул черепаху последние 15 минут , он конкретный диктатор в команде, никто не хочет с ним играть и не пасует, он бесит всех не отработывает до конца, просто каждые мячи теряет, перес совершил ошибку века подписав этого диктатора, руки мажет каждый раз когда ему не пасует игроки, очень очень переоцененый дисбаланс балбан
Без черепахи в недавних матчах Реал играл очень слаженно и начал выигрывать матчи, как только он вернулся опять двадцать пять😢😢😢
да, вот этого никак не понимает дед фло, наверно у него с кукуха проблемы
На поле брани, где трава
Зелёным бархатом сияет,
Идёт игра, кипит молва,
И страсть трибуны разжигает.
Там Винисиус, словно тень,
По бровке скачет целый день.
Как обезьянка, он игрив,
И как букашка, суетлив.
Но чуть заденут — слёзы градом,
Он плачет, словно в час беды,
И просит у судьи пощады,
И ждёт от зрителей хвалы.
На поле брани, где трава
Завоет чёрная братва
