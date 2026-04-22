«Реал» обыграл «Алавес» – 2:1. Мбаппе, Винисиус и Тони Мартинес забили

«Реал» обыграл «Алавес» в матче Ла Лиги.

«Реал » победил «Алавес » (2:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Килиан Мбаппе открыл счет на 30-й минуте: мяч после его удара залетел в сетку рикошетом от соперника. На 50-й забил Винисиус. Тони Мартинес отыграл один мяч на 93-й.

