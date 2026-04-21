У «Челси» один заблокированный удар в 1-м тайме матча с «Брайтоном». Показатель xG – 0.04, при Мареске так мало не было

«Челси» набрал 0.04 xG в 1-м тайме с «Брайтоном».

«Челси » нанес один удар в 1-м тайме матча с «Брайтоном » в 34-м туре АПЛ (0:1, перерыв).

Дальний удар Трево Чалобы на 41-1 минуте был заблокирован. Показатель ожидаемых голов (xG) лондонцев по итогам первой половины встречи составил 0.04. Opta отмечает , что ни в одном из 114 таймов в АПЛ при Энцо Мареске у «Челси» не было такого низкого показателя xG.

«Брайтон» нанес 7 ударов, 4 из которых в створ, и набрал 1.33 xG.