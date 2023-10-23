«Бавария» заработала рекордные 854 млн за год. Вот рецепт успеха

«Бавария» отчиталась о финансовых результатах сезона-2022/23. Результаты просто космические.

854,2 млн евро – рекордные доходы за год. Почти на 190 млн больше, чем сезоном ранее.

54,5 млн – прибыль до уплаты налогов. Она взлетела с 17,1 млн. Кратно вырос чистый финансовый профит – с 12,7 млн до 35,7 млн.

31-й год подряд «Бавария» закрыла с прибылью. Это абсолютный рекорд в мировом футболе.

«В сложной экономической ситуации, характеризующейся инфляцией и рецессией в Германии, мы добились рекордного оборота и значительного увеличения прибыльности по сравнению с предыдущим сезоном, – гордится вице-президент клуба Михаэль Дидерих. – Этот результат демонстрирует финансовую мощь и выводит нашу капитализацию на новый уровень»

В чем секрет «Баварии»?

«Бавария» – вторая по посещаемости команда мира. Болельщики участвуют в управлении клубом

В этом сезоне «Бавария» идет второй в футбольном мире по средней домашней посещаемости – 75 003 зрителя при вместимости «Альянц Арены» в 75 024. Больше только у «Дортмунда» – 81 365 (это полная вместимость «Сигнал Идуна Парк»).

В прошлом сезоне немецкие гранды пропустили вперед только «Барселону» (сейчас временно выступает на Олимпийском стадионе).

Отчасти топ-результат объясняется сравнительно низкой стоимостью билетов: на домашний матч «Баварии» можно сходить за 15 евро, а для зарегистрированных членов клуба будет еще скидка 2,5 евро. Но даже с такими ценами «Бавария» входит в десятку лучших команд по заработку в матчдэй – игры сезона-2021/22 (пока не опубликованы более поздние данные) добавили в клубную кассу 68 млн евро. Это сильно меньше лидера рейтинга «ПСЖ» с 132 млн евро, но на «Парк де Пренс» меньше чем за 60 евро вы не попадете.

И есть другой, более важный фактор такой поддержки. У «Баварии» самая большая официальная фан-база в мире: 300 тысяч болельщиков имеют официальное членство. У всех есть право голоса в клубных управленческих решениях – таких, например, как выборы президента клуба Герберта Хайнера (кстати, экс-директора adidas) в ноябре 2019 года.

Как так получилось? Дело в том, что 75% акций «Баварии» принадлежат членской организации болельщиков клуба (FC Bayern München eV).

В футбольной Германии с конца девяностых действует правило владения «50+1» – болельщики-члены должны иметь большинство голосов при принятии основных управленческих решений в клубе. Это сделано для того, чтобы внешние инвесторы не захватили власть. Кроме прочего, Бундеслига считает правило «50+1» основным фактором сохранения сравнительно низких цен на билеты, что привело к самой высокой средней посещаемости в мире и отличной фанатской культуре.

Не очень правильно приводить в тексте про «Баварию» слова босса принципиального соперника, но простите эту разовую слабость – уж больно точно обрисовал системный немецкий подход гендир дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке: «Если у фаната возникнет ощущение, что к нему относятся как к клиенту, а не болельщику, у нас будут проблемы».

Еще десять лет назад УЕФА называла немецкую модель владения клубами «золотым стандартом». Из Бундеслиги и правда практически не приходят новости о гигантских клубных долгах или нарушениях финансового фэйр-плей.

«Бавария» не просто бьет рекорды по выручке – она еще и сообщает об очередном отсутствии каких-либо долгов. К примеру, долги «МЮ» этим летом достигли миллиарда евро.

Акционеры «Баварии» – крупнейшие немецкие холдинги (они же спонсоры). Титульный и технический контракты – в десятке самых дорогих в мире

Оставшиеся от болельщиков акции мюнхенского суперклуба в равных долях (по 8,3%) принадлежат крупным немецким компаниям: автоконцерну Audi (общие активы оцениваются в 70 млрд евро), спортивному гиганту adidas (20 млрд евро) и страховой компании Allianz (0,9 млрд).

Все они входят в пятерку крупнейших спонсоров клуба, которые в сезоне-2022/23 принесли в кассу «Баварии» более 80 процентов от 240 млн евро общих партнерских доходов.

Михаэль Дидерих подтверждает: при поддержке спонсоров значительно увеличились маркетинговые доходы.

Сделка мюнхенского клуба с Audi ежегодно приносит 50 млн евро за рекламу и звание «эксклюзивного автомобильного партнера». В 2020-м «Бавария» неожиданно чуть не запартнерилась с BMW, но в итоге переподписалась со знакомым акционером до 2029 года на улучшенных условиях (до этого было 35 млн). Непрерывный союз продлится минимум 27 лет.

За нейминг домашнего стадиона «Бавария» сейчас получает 13 млн евро в год от другого акционера – Allianz. В этом году соглашение, которое также включает спонсорство женской команды, продлили до 2033 года. Это тоже очень давнее партнерство – впервые договорились в далеком 2000-м.

Началу непрерывного сотрудничества мюнхенцев с adidas в следующем году будет уже 50 лет. Кстати, немецкий спортивный бренд – еще и первый рекламный логотип на груди игровой формы «Баварии» (титульное партнерство продлилось с 1974 по 1978 год). Сейчас adidas платит «Баварии» 60 млн евро в год по соглашению до 2030-го. Этот контракт в мировом топе технических спонсоров, несмотря на то, что был переподписан в уже относительном далеком 2015 году.

После того, как adidas в этом году подписался на улучшенных условиях с «МЮ», можно ожидать нового оффера и для «Баварии».

Но «Баварию» спонсируют не только акционеры.

Титульным спонсором «Баварии» уже 20 лет светится крупнейший европейский мобильный оператор и интернет-провайдер T-Mobile (Deutsche Telekom AG). Активы компании оцениваются в 300 млрд евро.

Год назад соглашение продлили уже в третий раз – 250 млн евро до конца сезона-2026/27 (50 млн в год). Этот контракт идет восьмым в мировом топе самых дорогих логотипов на игровой форме.

В рамках партнерства запущены FC Bayern.tv, мультимедийная программа StadiumVision (болельщики в онлайн-режиме могут следить за статистикой матча знакомиться с интересными фактами о соперниках) и 5G-покрытие на домашней арене.

Старший вице-президент Deutsche Telekom Михаэль Хагшпиль в восторге: «За последние 20 лет мы совместно добились поразительной истории успеха. Благодаря огромному присутствию в медиа, инновационной энергии и спортивным результатам наше партнерство окупается в разы больше, чем мы вкладываем».

До этого лета «Бавария» получала около 20 млн евро в год от национальной авиакомпании Qatar Airways за логотип на рукаве игровой формы, но сделку под давлением болельщиков не продлили на новый срок. В Мюнхене это деловое партнерство вызывало постоянную критику со стороны фанатов из-за подозрений в нарушении прав человека в Катаре.

Очевидно, замену однажды найдут – пока разместили социальный слоган «Красные против расизма».

В августе в спонсорский пакет «Баварии» добавился туристический проект Visit Rwanda. Сделка предусматривает рекламу на стадионе за 5 млн евро в год.

«Бавария» – мировой лидер по продаже футболок, стабильно зарабатывает на еврокубках и трансляциях

Да-да. Не «Реал» или «Барса», не «Ман Сити» или «МЮ», не «Ювентус» или «Милан», не «ПСЖ» или «ПСЖ». Именно «Бавария» продает больше всего футболок – в 2021 году реализовали 3,25 млн штук. К сожалению, более свежих систематизированных (с цифрами) данных нет, поэтому будем ориентироваться на информацию немецкого издания TZ – следом идут «Реал» (3,05 млн копий) и «Ливерпуль» (2,45 млн).

Спортивный маркетолог Питер Ролльманн объяснял, что рекордные продажи футболок – еще одно следствие замечательного союза «Баварии» и adidas.

Сложно рассчитать точную долю «Баварии» от продажи мерча, но давайте прикинем совместные доходы: одна безымянная футболка на сайте клуба стоит 83,99 евро (с фамилией игрока – 96,6 евро), умножаем – минимум 270 млн евро в год. Серьезно.

Есть все шансы, что в этом году доходы от продажи мерча вырастут. После перехода Харри Кейна в «Баварию» только в первый день были реализованы рекордные 13 тысяч именных футболок, в первую неделю – 50 тысяч.

Заработки «Баварии» от еврокубков не менее стабильны, чем от продажи футболок. За выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов–2022/23 мюнхенцы заработали игровой бонус в 52,6 млн евро, коэффициентные выплаты (в зависимости от рейтинга УЕФА за десять лет, где мюнхенцы идут вторыми) – еще 35,3 млн, а еще есть заработок от прав на трансляции, которые распределяются через местную федерацию между всеми участниками ЛЧ от страны.

По данным Swiss Ramble, телевизионные доходы «Бавария» в сезоне-2021/22 составили 207 млн евро. Более свежих данных пока нет, но ориентир понятен. Это меньше ТВ-доходов «Сити» (287 млн евро), «Барселоны» (250 млн) и «МЮ» (246 млн), но больше «Реала» (179 млн), «Ювентуса» (155 млн) и «Боруссии» (145 млн).

«Бавария» транжирит деньги на трансферы – это иллюзия

Может показаться, что мюнхенский клуб скупает всех, кто научился более-менее попадать по мячу в Бундеслиге.

На самом деле все не так плохо – отрицательный трансферный баланс 343,5 млн евро за 10 лет. «Баварии» нет даже в десятке самых расточительных клубов.

Если присмотреться повнимательнее – очевидных трансферных провалов (именно в плане финансовых потерь) нет.

Когда-то праймового Марио Гетце брали за 37 млн евро, не получилось – вернули в «Боруссию» за 22 млн. Дугласа Косту купили у «Шахтера» за 30 млн, не очень задалось – продали с профитом за 40 млн. Недавно не заиграл 35-миллионный суперзвездный Садьо Мане – через год уехал в Саудовскую Аравию за 30 млн. Вполне оправданный риск.

Роберта Левандовского подписали бесплатно в 2014-м, через восемь легендарных лет продали в «Барселону» за 45 млн. Кингсли Комана забрали у «Ювентуса» за 21 млн в 2017-м, юного Альфонсо Дэвиса подписали из «Ванкувера» за 14 млн.

«Бавария» заявляет, что качественная работа на трансферном рынке способствует финансовой стабильности. Клубу важно, чтобы расходы на трансферы и зарплаты игроков не превышали половину от общих доходов. Это условие выполняется.

«Бавария» обошла «Сити» в мировом топе по доходам

Сейчас Forbes оценивает «Баварию» в 4,45 млрд евро – шестое место в мировом футболе. После «Реала», «МЮ», «Барселоны», «Ливерпуля» и «Ман Сити», но выше «ПСЖ», «Арсенала», «Челси» и «Ювентуса».

Пока не публиковались финансовые рейтинги всех топ-клубов за прошлый сезон. По данным Statista, в сезоне-2021/22 «Бавария» была шестой в мире с доходами в 653,6 млн евро – это всего на 0,6 млн меньше, чем у пятого «ПСЖ». Первым шел «Ман Сити» (731 млн), дальше – «Реал» (713,8 млн), «Ливерпуль» (701,7 млн), «МЮ» (688,6 млн).

Недавно «Сити» также отчитался о рекордных доходах за прошлый сезон – 813,8 млн евро (712,8 млн фунтов). То есть «Бавария» с заработками 854,2 млн евро уже точно опережает прошлогоднего лидера.

«Бавария» не только зарабатывает сама, но и приносит прибыль своим акционерам.

«Хороший годовой результат позволит нам утроить дивиденды для наших акционеров», – сообщает вице-президент клуба Дидерих.

«Бавария» была единственной командой Бундеслиги, которая была в финансовом плюсе все три пандемийных сезона.

За последние 30 сезонов финансового благополучия (ни разу не уходили в минус) клуб 21 раз стал чемпионом Германии (плюс 12 Кубков) и трижды выиграл Лигу Чемпионов.

Нет оснований, что немецкая система вдруг сломается.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Gladys Chai von der Laage/Global Look Press; Gettyimages.ru/Nathan Zentveld, Alexander Hassenstein