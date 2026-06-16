На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.
В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Испании поделила очки с Кабо-Верде (0:0), Бельгия – с Египтом (1:1), Уругвай не справился с Саудовской Аравией (1:1), Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2).
ЧМ-2026
1-й тур
Группа H
Родри Эрнандес Н. Уильямс
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Педри, Родри Эрнандес, Фабиан Руис, Гави, Ойарсабаль, Ферран Торрес
Запасные: Пино, Субименди, Гримальдо, Порро, Иглесиас, Фабиан Руис, Гави, Гарсия, Ферран Торрес, Райя, Алекс Баэна, Муньос, Родри Эрнандес, Пубиль, Эрик Гарсия
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопес, Морейра, Ленини, Жоване Кабрал, Жамиру, Дуарте, Мендеш, Ливраменто
Запасные: Родригеш, Варела, Марсиу Роза, Дуарте, Коста, Пина, Пиреш, Беншимол, Кабрал, Ливраменто, Стопира, Семеду, Жоване Кабрал, Жамиру, Дос Сантос
Саудовская Аравия
Аль-Овайс, Аль-Харби, Томбакти, Аль-Амри, Абдельхамид, Аль-Досари, Аль-Хайбари, Канно, Абу Аль-Шамат, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан
Запасные: Мендаш, Аль-Харби, Маджраши, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан, Аль-Акиди, Аль-Кассар, Такри, Аль-Джухани, Аль-Шехри, Аль-Ганнам, Абдельхамид, Абу Аль-Шамат, Кадеш, Яхья
Уругвай:
Муслера, Винья, Оливера, Касерес, Варела, Бентанкур, Угарте, Араухо, Виньяс, Вальверде, Нуньес
Запасные: Угарте, С. Буэно, Меле, Пикерес, Саласар, Виньяс, Нуньес, Хименес, Араухо, Рочет, Пельистри, Мартинес, Винья
Группа G
Бельгия
Куртуа, Кастань, Мехеле, Нгой, Менье, Тилеманс, Онана, де Брюйне, Доку, Троссард, де Кетеларе
Запасные: Лукебакио, Диегу Морейра, Салемакерс, де Брюйне, Ламменс, Онана, Доку, де Кетеларе, Пендерс, Витцель, Кастань, Теате, де Винтер, Сейс
Египет:
Шубейр, Эль-Фоту, Фатхи, Эль-Ханафи, Хани, Абдельмонем, Аттиа, Ашур, Салах, Зико, Мармуш
Запасные: Солиман, Абдельмонем, Ашур, Салах, Эмад, Сабер, Трезеге, Хассан, Эль-Шенави, Алаа, Алаа, Фатхи, Абдельмагид, Эль-Фоту, Зико
Иран
Бейранванд, Мохаммади, Немати, Халилзаде, Резаян, Юсефи, Эззатоллахи, Годдос, Мохеби, Тареми, Моганлу
Запасные: Юсефи, Хардани, Ири, Горбани, Джаханбахш, Эккерт, Годдос, Хоссейни, Чешми, Раззагиниа, Тареми, Моганлу, Ниазманд, Канаанизадеган, Тораби
Новая Зеландия:
Крокомб, Какаче, Бокселл, Серман, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Маккоуэтт, Вуд
Запасные: Смит, Уэйн, Стаменич, Бейлисс, Барбарусес, Пэйн, Маккоуэтт, де Врис, Какаче, Сингх, Полсен, Вуд, Руфер, Пейнакер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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