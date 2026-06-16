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  4. ЧМ-2026. Испания сыграла 0:0 с Кабо-Верде, Бельгия – 1:1 с Египтом, Уругвай – 1:1 с Саудовской Аравией, Иран против Новой Зеландии

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ЧМ-2026. Испания сыграла 0:0 с Кабо-Верде, Бельгия – 1:1 с Египтом, Уругвай – 1:1 с Саудовской Аравией, Иран поделил очки с Новой Зеландией
На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Испании поделила очки с Кабо-Верде (0:0), Бельгия – с Египтом (1:1), Уругвай не справился с Саудовской Аравией (1:1), Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026

1-й тур

Группа H

Чемпионат мира. 1 тур
15 июня 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Испания
Завершен
0 - 0
2.25xG0.32
Логотип гостевой команды
Кабо-Верде
Матч окончен
Педри
90’
+3’
Родри Эрнандес   Н. Уильямс
87’
Ферран Торрес   Ольмо
81’
79’
Жамиру   Арканжу
76’
Кабрал   Фернандеш
Гави   Ямаль
71’
Фабиан Руис   Мерино
71’
61’
Ливраменто   Да Кошта
61’
Дуарте   Дуарте
61’
Жоване Кабрал   Семеду
2тайм
Перерыв
16’
Кабрал
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Педри, Родри Эрнандес, Фабиан Руис, Гави, Ойарсабаль, Ферран Торрес
Запасные: Пино, Субименди, Гримальдо, Порро, Иглесиас, Фабиан Руис, Гави, Гарсия, Ферран Торрес, Райя, Алекс Баэна, Муньос, Родри Эрнандес, Пубиль, Эрик Гарсия
1тайм
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопес, Морейра, Ленини, Жоване Кабрал, Жамиру, Дуарте, Мендеш, Ливраменто
Запасные: Родригеш, Варела, Марсиу Роза, Дуарте, Коста, Пина, Пиреш, Беншимол, Кабрал, Ливраменто, Стопира, Семеду, Жоване Кабрал, Жамиру, Дос Сантос
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Чемпионат мира. 1 тур
15 июня 22:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Саудовская Аравия
Завершен
1 - 1
0.97xG1.61
Логотип гостевой команды
Уругвай
Матч окончен
Абдельхамид   Аль-Авджами
90’
+3’
Аль-Бурайкан   Аль-Хеджи
90’
+3’
Аль-Харби   Аль-Хамдан
90’
+3’
90’
Виньяс   Агирре
Абу Аль-Шамат   Бушаль
81’
81’
Араухо   Родригес
80’
  Араухо
72’
Угарте   де ла Крус
Аль-Джувайр   Аль-Досари
63’
46’
Нуньес   Каноббио
46’
Винья   Санабрия
2тайм
Перерыв
Аль-Амри
44’
  Аль-Амри
41’
Саудовская Аравия
Аль-Овайс, Аль-Харби, Томбакти, Аль-Амри, Абдельхамид, Аль-Досари, Аль-Хайбари, Канно, Абу Аль-Шамат, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан
Запасные: Мендаш, Аль-Харби, Маджраши, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан, Аль-Акиди, Аль-Кассар, Такри, Аль-Джухани, Аль-Шехри, Аль-Ганнам, Абдельхамид, Абу Аль-Шамат, Кадеш, Яхья
1тайм
Уругвай:
Муслера, Винья, Оливера, Касерес, Варела, Бентанкур, Угарте, Араухо, Виньяс, Вальверде, Нуньес
Запасные: Угарте, С. Буэно, Меле, Пикерес, Саласар, Виньяс, Нуньес, Хименес, Араухо, Рочет, Пельистри, Мартинес, Винья
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Группа G

Чемпионат мира. 1 тур
15 июня 19:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Бельгия
Завершен
1 - 1
1.3xG1.05
Логотип гостевой команды
Египет
Матч окончен
88’
Фатхи   Адель
88’
Эль-Фоту   Хафез
де Брюйне   Ванакен
86’
Доку   Фернандес Пардо
86’
76’
Салах   Карим
76’
Зико   Зизо
де Кейпер
75’
71’
Ашур   Рабиа
  Хани
66’
де Кетеларе   Лукаку
66’
Онана   де Кейпер
56’
Кастань   Раскин
56’
2тайм
Перерыв
34’
Эль-Фоту
20’
  Ашур
Кастань
14’
13’
Аттиа
Бельгия
Куртуа, Кастань, Мехеле, Нгой, Менье, Тилеманс, Онана, де Брюйне, Доку, Троссард, де Кетеларе
Запасные: Лукебакио, Диегу Морейра, Салемакерс, де Брюйне, Ламменс, Онана, Доку, де Кетеларе, Пендерс, Витцель, Кастань, Теате, де Винтер, Сейс
1тайм
Египет:
Шубейр, Эль-Фоту, Фатхи, Эль-Ханафи, Хани, Абдельмонем, Аттиа, Ашур, Салах, Зико, Мармуш
Запасные: Солиман, Абдельмонем, Ашур, Салах, Эмад, Сабер, Трезеге, Хассан, Эль-Шенави, Алаа, Алаа, Фатхи, Абдельмагид, Эль-Фоту, Зико
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Чемпионат мира. 1 тур
16 июня 01:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Иран
Завершен
2 - 2
1.56xG1.27
Логотип гостевой команды
Новая Зеландия
Матч окончен
90’
+2’
Стаменич   Биндон
90’
+2’
Сингх   Рэнделл
Хаджсафи
89’
Тареми   Хоссейнзаде
80’
78’
Пэйн   Эллиотт
68’
Какаче   Олд
68’
Маккоуэтт   Томас
Годдос   Хаджсафи
65’
  Мохеби
64’
54’
  Джаст
Моганлу   Алипур
53’
Юсефи   Гаеди
46’
2тайм
Перерыв
  Резаян
32’
7’
  Джаст
Иран
Бейранванд, Мохаммади, Немати, Халилзаде, Резаян, Юсефи, Эззатоллахи, Годдос, Мохеби, Тареми, Моганлу
Запасные: Юсефи, Хардани, Ири, Горбани, Джаханбахш, Эккерт, Годдос, Хоссейни, Чешми, Раззагиниа, Тареми, Моганлу, Ниазманд, Канаанизадеган, Тораби
1тайм
Новая Зеландия:
Крокомб, Какаче, Бокселл, Серман, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Маккоуэтт, Вуд
Запасные: Смит, Уэйн, Стаменич, Бейлисс, Барбарусес, Пэйн, Маккоуэтт, де Врис, Какаче, Сингх, Полсен, Вуд, Руфер, Пейнакер
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026?60214 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Если Иран победит то испортит юбилей террористу трампу. удачи Ирану 👍
ОтветОхот ник
Если Иран победит то испортит юбилей террористу трампу. удачи Ирану 👍
там ещё ДР у Салаха
ОтветОхот ник
Если Иран победит то испортит юбилей террористу трампу. удачи Ирану 👍
Чем испортят? А ничего, что на прошлом ЧМ футболисты Ирана поддержали протесты против исламистского руководства(режима) страны?
Ну и Кабо Верде. Не валялись, время не тянули. Во втором вообще всё перекрыли и всё заблочили. По делу своё очко взяли. Не отскочили. С углового разок пробили. Самые настоящие мужики!
Сейчас Египетская сила, вчера Япона мать, сегодня ещё Испанский стыд был по нулям... Кто там дальше-то?
ОтветMassimo68
Сейчас Египетская сила, вчера Япона мать, сегодня ещё Испанский стыд был по нулям... Кто там дальше-то?
Английский юмор
ОтветMassimo68
Сейчас Египетская сила, вчера Япона мать, сегодня ещё Испанский стыд был по нулям... Кто там дальше-то?
Голландский штурвал))))
желаю победы Ирану на территории Америки.
ОтветLeo Hitrowskiy
желаю победы Ирану на территории Америки.
Так можно и к Мадуро в гости поехать)
А кто же натренировал Египет? Уже не наша ли банда Валеры? Шах и мат. Достойный спарринг партнер попался Египту, поздравляю! Бык Бевеев вообще красавчик, от него никто не убежал, а тут вообще халява.
ОтветАлексей Елистратов
А кто же натренировал Египет? Уже не наша ли банда Валеры? Шах и мат. Достойный спарринг партнер попался Египту, поздравляю! Бык Бевеев вообще красавчик, от него никто не убежал, а тут вообще халява.
Так и Лукаку после 0:3 тогда никого не удивил
Ответforsp
Так и Лукаку после 0:3 тогда никого не удивил
Тогда не Валера с ростовско-балтийской бандой был. А усатый командир. Там ничему не удивляются.
Где тут чувак который писал ,что именно Испания сыграет первые 0-0 сегодня и его минусовали? Я единственный ставил плюс )
Вратарь Кабо-Верде повышает свою трансферную стоимость в прямом эфире 😅 Как Навас потом в Реал
ОтветSad Boxx
Вратарь Кабо-Верде повышает свою трансферную стоимость в прямом эфире 😅 Как Навас потом в Реал
Ему 40
ОтветSad Boxx
Вратарь Кабо-Верде повышает свою трансферную стоимость в прямом эфире 😅 Как Навас потом в Реал
Ему уже 40
Все такие фанаты Ирана )) оборжаться ) вот что телик животворящий делает
ОтветAnton Kuznetsov
Все такие фанаты Ирана )) оборжаться ) вот что телик животворящий делает
А что ги так??? Иран на кого то напал ?? страна живет по своим традициям, законам, и тут по прихоти трампа и нетаньяху начали бомбить Иран, по жилым домам, школам, ни за что убитые люди, прямым ударом ракеты по школе где учились дети девочки ,их с ходу погибло около 168,причём об этом показывали и по России, и по ввс, и по евроньюс, но народ Ирана оказался смелым, стойким, бесстрашными, вот сша и дали ход назад! Да большинство адекватных будут болеть за Иран!
ОтветAnton Kuznetsov
Все такие фанаты Ирана )) оборжаться ) вот что телик животворящий делает
антоша Иран победит на территории сша и отомстит за невинных убитых людей, народ Ирана будет ликовать! победы ✌️ Ирану!
За Иран 👋👋👋
ОтветAlexander 1977
За Иран 👋👋👋
Но не за режим 🫶
Амеркианцы.наверное, вообще не понимают,в чем прикол этого спорта.где ничего не происходит 89 минут игры,надо будет реддит потом почитать
ОтветЛюдвик Иванов
Амеркианцы.наверное, вообще не понимают,в чем прикол этого спорта.где ничего не происходит 89 минут игры,надо будет реддит потом почитать
Ради американцев вообще надо ворота сделать 10 на 10 и вратаря убрать)))
ОтветЛюдвик Иванов
Амеркианцы.наверное, вообще не понимают,в чем прикол этого спорта.где ничего не происходит 89 минут игры,надо будет реддит потом почитать
В этой "ничего не понимающей в соккере Америке", на секундочку, на матч ЖЕНСКОЙ команды "Денвер Саммит" приходит 60+ тыс. зрителей. А средняя посещаемость NWSL превышает 15 тыс.
Напомнить, сколько в среднем приходит на матчи РПЛ?)
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