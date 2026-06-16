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  4. Иран сыграл вничью с Новой Зеландией – 2:2. Джаст сделал дубль с передач Вуда, Мохеби забил

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Иран сыграл вничью с Новой Зеландией – 2:2. Джаст сделал дубль с передач Вуда, Мохеби из «Ростова» забил
Иран поделил очки с Новой Зеландией в 1-м туре ЧМ-2026 – 2:2.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте гол забил хавбек новозеландцев Элайджа Джаст с передачи Криса Вуда. На 32-й счет сравнял защитник Ирана Рамин Резаян. На 54-й Джаст вновь отличился с паса Вуда. Мохаммад Мохеби снова сравнял счет на 64-й.

Чемпионат мира. 1 тур
16 июня 01:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Иран
Завершен
2 - 2
1.56xG1.27
Логотип гостевой команды
Новая Зеландия
Матч окончен
90’
+2’
Стаменич   Биндон
90’
+2’
Сингх   Рэнделл
Хаджсафи
89’
Тареми   Хоссейнзаде
80’
78’
Пэйн   Эллиотт
68’
Какаче   Олд
68’
Маккоуэтт   Томас
Годдос   Хаджсафи
65’
  Мохеби
64’
54’
  Джаст
Моганлу   Алипур
53’
Юсефи   Гаеди
46’
2тайм
Перерыв
  Резаян
32’
7’
  Джаст
Иран
Бейранванд, Мохаммади, Немати, Халилзаде, Резаян, Юсефи, Эззатоллахи, Годдос, Мохеби, Тареми, Моганлу
Запасные: Моганлу, Хардани, Канаанизадеган, Горбани, Годдос, Хоссейни, Тораби, Раззагиниа, Джаханбахш, Тареми, Ниазманд, Ири, Эккерт, Юсефи, Чешми
1тайм
Новая Зеландия:
Крокомб, Какаче, Бокселл, Серман, Пэйн, Стаменич, Белл, Джаст, Сингх, Маккоуэтт, Вуд
Запасные: Какаче, Пэйн, Вуд, Смит, Руфер, Уэйн, Стаменич, Маккоуэтт, Сингх, Полсен, Пейнакер, Барбарусес, де Врис, Бейлисс
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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Новой Зеландии по футболу
logoЭлайджа Джаст
logoКрис Вуд
logoРамин Резаян
logoМохаммад Мохеби

Комментарии

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Хочется поддержать Иран: играют под давлением; на каждый матч должны приезжать непосредственно в день игры в США; внутри страны проблемы. Может ЧМ немного скрасит это.
В Сборной Ирана 4 бывших игрока из РПЛ:Мохеби,Мохаммади,Эззатоллахи,Горбани.В сборной Новой Зеландии тоже есть бывший представитель РПЛ - Коста Барбарусес,отыграл один сезон в "Алании".
Ждем в Плей-офф матча Иран-США!))
Веселый матч) Не зря решил посмотреть 👍
Мохеби видно, что в РПЛ играет, малейшее касание - падает на газон и на судью смотрит 😅
ОтветБобби Боливия
Веселый матч) Не зря решил посмотреть 👍 Мохеби видно, что в РПЛ играет, малейшее касание - падает на газон и на судью смотрит 😅
Уругвайцы тоже все в рпл?
ОтветДмитрий Котов
Уругвайцы тоже все в рпл?
При чем тут Уругвай, я к тому, что наше конченое судейство приучает футболистов падать от малейшего толчка.
Очень нравится матч, ради такого и смотрю ЧМ, потому что наименее похоже на привычный футбол высших лиг, но при этом накал и динамика отличные:
- играют как в воскресной лиге
- дают играть друг другу, мало нарушений, периодически "смотрят футбол", а не бегут валить
- Новая Зеландия после забитого гола не стала уходить в автобус, хотя откровенно подгорала сзади
- Вуду дают принимать и разворачиваться, а работает с мячом он классно!
Интересно куда пропали все те, кто рассказывал, что с такими ценниками никто на матчи не придет.
Играет страна, болельщики которой могут быть разве что из числа диаспоры, против сборной страны, в которой футбол не на 1 месте и у нее население 5 миллионов человек всего, ну и главное, что для нейтрального зрителя эти сборные в футбольном плане неинтересны от слова совсем, а 70 тысячный стадион заполнен
ОтветАмбарцум Амбарцумян
Интересно куда пропали все те, кто рассказывал, что с такими ценниками никто на матчи не придет. Играет страна, болельщики которой могут быть разве что из числа диаспоры, против сборной страны, в которой футбол не на 1 месте и у нее население 5 миллионов человек всего, ну и главное, что для нейтрального зрителя эти сборные в футбольном плане неинтересны от слова совсем, а 70 тысячный стадион заполнен
Их надежды не оправдались)
ОтветАмбарцум Амбарцумян
Интересно куда пропали все те, кто рассказывал, что с такими ценниками никто на матчи не придет. Играет страна, болельщики которой могут быть разве что из числа диаспоры, против сборной страны, в которой футбол не на 1 месте и у нее население 5 миллионов человек всего, ну и главное, что для нейтрального зрителя эти сборные в футбольном плане неинтересны от слова совсем, а 70 тысячный стадион заполнен
разве комментаторам спортса не виднее, чем пиндоским маркетологам и менеджерам с Гарвардским/Стэнфордским образованием?)
Кстати, судья один из тех из-за кого матч смотрится отлично. Он вообще лишние свистки не дает, даже контакт "недостаточный" пропускает, дает бороться.
Матч интенсивненько смотрится пока что, без автобусов, атака на атаку.
Не думал что проснусь смотреть этот матч. Вывеска все таки так себе. Но не пожалел, что встал. Матч классный
Хороший равный матч, без автобуса, Вуд прекрасен👍
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