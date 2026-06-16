Матч окончен
Иран сыграл вничью с Новой Зеландией – 2:2. Джаст сделал дубль с передач Вуда, Мохеби из «Ростова» забил
Иран поделил очки с Новой Зеландией в 1-м туре ЧМ-2026 – 2:2.
Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 7-й минуте гол забил хавбек новозеландцев Элайджа Джаст с передачи Криса Вуда. На 32-й счет сравнял защитник Ирана Рамин Резаян. На 54-й Джаст вновь отличился с паса Вуда. Мохаммад Мохеби снова сравнял счет на 64-й.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Мохеби видно, что в РПЛ играет, малейшее касание - падает на газон и на судью смотрит 😅
- играют как в воскресной лиге
- дают играть друг другу, мало нарушений, периодически "смотрят футбол", а не бегут валить
- Новая Зеландия после забитого гола не стала уходить в автобус, хотя откровенно подгорала сзади
- Вуду дают принимать и разворачиваться, а работает с мячом он классно!
Играет страна, болельщики которой могут быть разве что из числа диаспоры, против сборной страны, в которой футбол не на 1 месте и у нее население 5 миллионов человек всего, ну и главное, что для нейтрального зрителя эти сборные в футбольном плане неинтересны от слова совсем, а 70 тысячный стадион заполнен