Иран поделил очки с Новой Зеландией в 1-м туре ЧМ-2026 – 2:2.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте гол забил хавбек новозеландцев Элайджа Джаст с передачи Криса Вуда. На 32-й счет сравнял защитник Ирана Рамин Резаян. На 54-й Джаст вновь отличился с паса Вуда. Мохаммад Мохеби снова сравнял счет на 64-й.

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