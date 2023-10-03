«Давай с тобой начнем спорить на «ты». Губерниев и Степанова схлестнулись в эфире

Вероника Степанова – наверное, второй спикер в наших лыжах. После большого интервью Елены Вяльбе, в котором досталось всем (в том числе и Веронике), теперь высказалась и она.

В эфире «Матч ТВ» олимпийская чемпионка сцепилась с Дмитрием Губерниевым: обсуждали международные старты, возможное участие в Олимпиаде и ограничения.

Каждый стоял на той позиции, которую продвигает давно. Губерниев говорил, что ехать на Игры надо даже в нейтральном статусе, Степанова высказывалась категорически против этого.

Важно: никаких условий по допуску россиян до Игр пока нет. МОК давал рекомендации федерациям, но требований к нашим по участию в Олимпиадах попросту не существует. Так что дискуссия Дмитрия и Вероники носила гипотетический характер. Впрочем, это не повлияло на ее эмоциональность.

«Если исходить из твоей логики, то в ближайшие лет 20 не надо никуда ехать, потому что отношение к нам неоднозначное»

Губерниев: Международная федерация лыжного спорта оставила в силе запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в международных состязаниях в ближайший сезон.

Вероника Степанова с нами на прямой связи – олимпийская чемпионка, один из лидеров нашей национальной команды. Ника, здравствуйте. Как вы прокомментируете все это? Уже массовое злорадство у шведских коллег и так далее. И мы готовимся к Спартакиаде.

Степанова: Ну что, Дмитрий, здравствуйте. Никакого другого решения в этом году я не ожидала. Хорошо к этому относиться было бы странно. Да, и с моей стороны есть заинтересованные люди, спонсоры, которые ждут меня на международной арене. Но, к сожалению, сейчас мы не можем участвовать. А вопрос: и зачем? Возвращаться нужно для того, чтобы побеждать. А в нынешних условиях с идиотскими запретами и ограничениями мы просто не сможем выиграть, нам не дадут выиграть. Поймите это.

Губерниев: Но давайте поясним, Ник. У вас есть своя точка зрения по поводу возможного участия, скажем, наших спортсменов в Олимпийских играх: сначала будет лето, потом – зима. Поясните свою позицию – вы не сторонница того, чтобы ехать без флага и гимна?

Степанова: Что ж, Дмитрий, ты очень часто говоришь, что нам нельзя ехать в нейтральном статусе. И ты очень часто напоминаешь о том, что: Вероника, ты же сама выигрывала олимпийскую медаль в нейтральном статусе. Но тогда у нас был флаг Олимпийского комитета России с цветами российского флага. И тогда на пьедестале мы слушали Чайковского. А сейчас у нас и это отберут. Стоит ли ехать? Таким обезличенными, при таких условиях.

Губерниев: Давай действительно с тобой на «ты» начнем спорить. Вот смотри, какая простая штука: мы же сейчас не говорим о том, что нужно подписывать бумаги – это априори мы оставляем не за скобками даже, а за бугром. Никто против своей страны никакие бумаги подписывать не будет. Но если смягчится позиция Международного олимпийского комитета, Паралимпийского комитета – ну поедем. Какая разница? Надо ехать, выступать. Надо ехать, если есть малейшая возможность, Вероника! Это же понятно.

Степанова: Как ехать выступать? Хорошо, неужели все готовы ехать туда ради массовки? Ради того, чтобы финишировать далеко от пьедестала?

Губерниев: Почему ради массовки? Ну вы же не ездили ради массовки, Ник?

Степанова: Я? Может быть, нет. Но сейчас профессиональные спортсмены в лыжных гонках без практики на международной арене… мы просто не способны бороться, даже не то, что не способны – мы гарантировано пролетим мимо соревнований. Потому что мы уже забыли, что такое быстрый снег, как коварны норвежцы.

Губерниев: Ну это, мне кажется, в пользу бедных. У нас в лыжах – это даже не биатлон, там бы согласился – а разве в лыжах у нас ситуация на российских стартах не априори такая же, как на норвежских чемпионатах? У нас лучшие люди мира бегают. Если допустят обслуживающий персонал и всех тех людей, которые будут вам помогать, почему мы проиграем? Объясните.

Степанова: Потому что у нас будут плохие условия. У нас… у нас… Я уже, можно сказать, пережила эту демо-версию. Когда мы были в Осло (на Кубке мира в марте-2022), вокруг наших гостиниц были всяческие демонстрации. Я уверена, что такие же демонстрации будут и на лыжне. Возникнут проблемы с перевозкой нашего инвентаря.

Губерниев: Ник, ну мы же еще не знаем, это предположения. На олимпийской трассе возможны нюансы, но в олимпийской деревне – какие провокации? Вы там будете за забором в окружении полиции и армии.

Степанова: Согласна. Олимпиада – это другое дело, там другой уровень безопасности. А чемпионаты мира, этапы Кубка мира – там совсем другое. Любой норвежец может через лес прийти к тебе на лыжню, зажечь флаер (да, Степанова сказала не файер), как это было на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и устроить провокацию.

Губерниев: Ник, ну хорошо, я согласен. Но если бы сейчас FIS нас допустила: ребят, приезжайте. Разве в Скандинавии, Германии, Франции, Финляндии не возможны ли были бы радостные в кавычках такие нюансы? Это в любом случае нарушение закона. И готовы ли люди совершать преступления ради того, чтобы русским насолить? Я не уверен, простите.

Степанова: Я в этом уверена. И официальная позиция FIS была: ребята, мы не можем вас допустить к этапам Кубка мира, потому что мы просто не можем обеспечить вам безопасность на лыжне. Тот же самый Холменколлен вспомните – как рядом с лыжней там всегда были норвежцы, которые отдыхали у костра, и тут рядышком у них лыжники пробегали.

Губерниев: Ник, ну послушай, если сейчас исходить из твоей логики, то вообще в ближайшие, наверное, лет 20 не надо никуда ехать, потому что отношение к нам, мягко говоря, неоднозначное. В то же время масса людей, которые сейчас ездят – в том числе в недружественные страны – говорят о том, что нас все же ждут. Нас не то, что терпят, а нас любят. И деньги русские, и так далее. Масса людей, в том числе и болельщиков лыжного спорта наверняка, говорят: ребята, приезжайте. Чего мы боимся-то тогда? Возможных провокаций? Ну послушайте…

Степанова: Ну, что я могу сказать? (после паузы) Дмитрий, мне вас не удалось убедить?

Губерниев: Вероник, такая же ситуация у нас была в 1984-м. Когда мы взяли и просто целому поколению великих спортсменов обрубили возможность поездки. Дяденьки, точнее дедушки, из Политбюро так решили – тоже безопасность там в Лос-Анджелесе, в США. А люди, которые на эту Олимпиаду не поехали, – мне рассказывали свидетели – например, в прыжках в воду сидели на бортике бассейна и бились головой о кафель, потому что мечта ушла. Как мы можем так говорить, Вероника? Ты же уже выиграла свою Олимпиаду. Даже если не поедешь никуда, ты уже героиня. А Савелий Коростелев? А Пеклецова?

Степанова: Я ее выиграла при других условиях. На меня тогда работала команда, у нас были другие условия. На меня работал профессиональная команда.

Губерниев: Так она и будет работать!

Степанова: Мы со спортсменами из других стран были в равных условиях. Сейчас нам никаких равных условий не создадут. Мы всегда будем под прессингом.

Губерниев: Почему?

Степанова: Хорошо, если у нас есть спортсмены, которые готовы побеждать, и все тренеры уверяют, что это чемпион олимпийский, пустите его – пожалуйста, пусть едут. Потому что мы не должны давать повод и шанс клеветникам России говорить: ага, смотрите, наши санкции работают, они ослабли.

Губерниев: Да ладно, ну что вы. Клеветникам самый лучший ответ, наоборот, поехать.

Степанова: Поехать и победить. Поехать и победить!

Губерниев: Ну если будет допуск малейший, он же будет для всех. Твое настроение, с моей точки зрения, паникерское. Вот прости меня за это.

Степанова: Я считаю, что нужно возвращаться и заявлять о себе громко. Как и сейчас мы здесь с тобой говорим – громко. Нужно заявлять о себе и побеждать. Только побеждать. Нам нужна сейчас только победа.

Губерниев: Хорошо. Допустим, завтра FIS говорит: ребята, приезжайте. Мы че, не поедем? Финляндия стену возводит, Норвегия наши автомобили арестовывать собирается. И че, теперь не ехать, что ли?

Степанова: Ну здесь уже будет решать президент Федерации лыжных гонок.

Губерниев: В смысле?

Степанова: В прямом смысле.

Губерниев: Елена Валерьевна Вяльбе будет решать? Другие люди будут решать, Вероника...

Степанова: Потому что лыжники…

Губерниев: ...в том числе и вы. Что за раболепие перед начальством?

Шнякин разнес аргументы Степановой: «Почему вы думаете о клеветниках и чужих медалях, но не о своих людях?»

Удивительно, что мотивация у Вероники появилась вместе с отстранением – для лыжницы, которая ни разу во взрослой карьере не добиралась до призов в личных гонках, теперь на международных стартах существует только победа.

Более детальный разбор принципов Степановой предложил другой комментатор «Матч ТВ» – Дмитрий Шнякин. Он назвал выступление Вероники «стыдом дня» и отметил, что «рука не отлипает от лица». А потом объяснил, что не так в ее словах:

«Барышня со сложно сконструированной логикой. Давайте разберемся. Пройдусь по каждому из ее тезисов:

1) Возвращаться на Олимпиаду надо только для того, чтобы побеждать (а не ради участия).

А как насчет понятия «опыт», Вероника? Или «рост», «прогресс», «развитие», «реализация». Не слышали об этом? Разве российскому спортсмену поездка на Игры не позволит расширить свои рамки? Колючая конкуренция кому и когда мешала? Если бы не конкуренция со стороны норвежцев, от которых, Вероника, вас так триггерит, вы бы стали элитным спортсменом? И да, кстати. Вам рассказать об уйме случаев, когда спортсмены только на своей 3-4-й Олимпиаде подходили к медалям? А если еще через 5 лет российских спортсменов без ограничений допустят к Олимпиаде, но у них олимпийского опыта нет, а? Странно, что не задумывались об этом.

2) С нынешними ограничениями нам просто не дадут выиграть: «Когда я была на Олимпиаде в нейтральном статусе, у нас были флаг ОКР и музыка Чайковского».

Как именно вам помогли флаг Олимпийского комитета России и музыка Чайковского (которую вы слушали уже после соревнований)? Что за магия такая? Вот вы, российская лыжница, которая останется российской лыжницей даже в костюме Nike или в китайских шмотках цветов флага Белиза, несетесь по трассе, рассчитываете траекторию, силы, работаете с дыханием, оцениваете отрыв/отставание. Вам в этот момент как помогают гимн/флаг/шмотки? Предположу, что никак. Зато вашим успехом на трассе была прославлена великая российская лыжная школа.

3) Мы, профессиональные лыжники из России, без практики на международным соревнованиях гарантированно пролетим.

А как быть спортсменам из других видов, которые все равно овертопы? Которые даже на российских соревнованиях показывают результаты, с которыми можно брать медали чемпионата мира? Как быть, например, синхронисткам, борцам, гимнастам, художницам, которые гарантированно конкуренты в мире? Кстати, кто им «не даст победить»? Как именно? Опишите алгоритм, Вероника, очень интересно. А еще любопытно, что вы скажете по поводу иррациональных результатов – сенсации бывают и у наших атлетов.

4) Свою Олимпиаду я выиграла при других – равных со всеми – условиях.

«Но считаю, что другим ехать на Олимпиаду не надо» – так получается? Мне странно и даже страшно рассказывать олимпийской чемпионке, что значит Олимпиада для людей, которые положили, провели всю юность на тренировках, жертвовали и мечтали, жертвовали и мечтали. Или у вас, Вероника, было как-то иначе? Спортсмены из олимпийских видов – я их называю спортсменами-камикадзе – живут ради этого шанса сорвать куш. У них не будет «следующего воскресенья», как у ребят из более конкурентных (чисто количественно), но коммерческих видов, где всегда есть шанс все исправить. Даже побывать на Играх – это психологический гештальт. Уже понимаешь, что гробил здоровье не зря.

5) Мы не должны давать шанс клеветникам России говорить: «Смотрите, наши санкции работают (русские ничего не выигрывают»).

Вероника, я вас огорчу, но даже в жирные времена, когда не было никак ограничений, Россия не выносила всех подряд во всех дисциплинах. Познакомьтесь с историей Олимпиад хотя бы 21 века. И почему вы думаете о «клеветниках», о реакции Запада, о чужих медалях, но не о своих людях? Скажите в лицо кому-то из коллег-спортсменов, мечтающих об Играх: «Я вот съездила, но тебе не рекомендую, там же Чайковского не включат». Кому-нибудь вроде Паршиной. Или таким рефлексирующим, как Просвирнова. Или таким прекрасным машинам, как Таймазова. Я бы послушал ответ.

Большего всего поражает другое. Ладно бы такое ляпнул ищущий рейтинг чиновник или не соприкасавшийся со спортом журналист из какой-нибудь веселой передачи. Но олимпийская чемпионка, которая не хочет видеть своих на Играх…»

А вы на чьей стороне?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ezra Shaw; РИА Новости/Павел Бедняков