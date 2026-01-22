5

Шорохова оспорила невыдачу нейтрального статуса в CAS

Лыжница Шорохова оспорила невыдачу нейтрального статуса в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию на невыдачу нейтрального статуса от российской лыжницы Ксении Шороховой.

Ранее CAS подтвердил получение апелляции российского лыжника Сергея Волкова

«CAS подтверждает получение апелляции Сергея Волкова.

Второй лыжницей, подавшей апелляцию на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда по поводу индивидуального нейтрального статуса спортсмена, стала Ксения Шорохова», – сообщили в CAS.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСергей Волков
logoCAS
Ксения Шорохова
logoFIS
