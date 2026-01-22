Лыжница Шорохова оспорила невыдачу нейтрального статуса в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию на невыдачу нейтрального статуса от российской лыжницы Ксении Шороховой.

Ранее CAS подтвердил получение апелляции российского лыжника Сергея Волкова

«CAS подтверждает получение апелляции Сергея Волкова.

Второй лыжницей, подавшей апелляцию на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда по поводу индивидуального нейтрального статуса спортсмена, стала Ксения Шорохова», – сообщили в CAS .