  • ⚡️ Лыжи. Кубок мира. Гиммлер и Ридзек выиграли командный спринт свободным стилем, Шлинн и Дривенес – 2-е, Греттинг и Венг – 3-и
33

⚡️ Лыжи. Кубок мира. Гиммлер и Ридзек выиграли командный спринт свободным стилем, Шлинн и Дривенес – 2-е, Греттинг и Венг – 3-и

Гиммлер и Ридзек выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе.

23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе прошел женский командный спринт свободным стилем. Победили немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

5-й этап

Гомс, Швейцария

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек (Германия-1) – 20.33,34

2. Астрид Ойре Шлинн – Юлие Дривенес (Норвегия-1) – 0,52

3. Каролине Греттинг – Тириль Уднес Венг (Норвегия-2) – 0,72

4. Ясмин Кахара – Ясми Йоэнсуу (Финляндия-1) – 5,75

5. Саманта Смит – Джулия Керн (США-1) – 7,23

6. Надя Келин – Алина Майер (Швейцария) – 9,50

7. Леони Перри – Мелисса Галь (Франция-1) – 18,59

8. Ирис де Мартин Пинтер – Федерика Кассоль (Италия-2) – 42,20

9. Моа Лундгрен – Йоханна Хагстрем (Швеция-1) – 46,47

10. Софи Крель – Лена Кек (Германия-2) – 47,69

11. Лилиан Ганьон – Оливия Буффар-Несбитт (Канада) – 48,06

12. Катерина Ганц – Николь Монсорно (Италия-1) – 59,30

13. Марго Тирлуа – Жюли Пьеррель (Франция-2) – 1.01,13

14. Хайди Бухер – Магдалена Шерц (Австрия) – 1.18,72

15. Лорен Йортберг – Кендалл Крамер (США-2) – 1.40,13

Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
лыжные гонки
командный спринт (жен)
