⚡️ Лыжи. Кубок мира. Гиммлер и Ридзек выиграли командный спринт свободным стилем, Шлинн и Дривенес – 2-е, Греттинг и Венг – 3-и

Гиммлер и Ридзек выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе.

23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе прошел женский командный спринт свободным стилем. Победили немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 5-й этап Гомс, Швейцария Женщины Командный спринт, свободный стиль 1. Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек (Германия-1) – 20.33,34 2. Астрид Ойре Шлинн – Юлие Дривенес (Норвегия-1) – 0,52 3. Каролине Греттинг – Тириль Уднес Венг (Норвегия-2) – 0,72 4. Ясмин Кахара – Ясми Йоэнсуу (Финляндия-1) – 5,75 5. Саманта Смит – Джулия Керн (США-1) – 7,23 6. Надя Келин – Алина Майер (Швейцария) – 9,50 7. Леони Перри – Мелисса Галь (Франция-1) – 18,59 8. Ирис де Мартин Пинтер – Федерика Кассоль (Италия-2) – 42,20 9. Моа Лундгрен – Йоханна Хагстрем (Швеция-1) – 46,47 10. Софи Крель – Лена Кек (Германия-2) – 47,69 11. Лилиан Ганьон – Оливия Буффар-Несбитт (Канада) – 48,06 12. Катерина Ганц – Николь Монсорно (Италия-1) – 59,30 13. Марго Тирлуа – Жюли Пьеррель (Франция-2) – 1.01,13 14. Хайди Бухер – Магдалена Шерц (Австрия) – 1.18,72 15. Лорен Йортберг – Кендалл Крамер (США-2) – 1.40,13 Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе