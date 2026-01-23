⚡️ Лыжи. Кубок мира. Гиммлер и Ридзек выиграли командный спринт свободным стилем, Шлинн и Дривенес – 2-е, Греттинг и Венг – 3-и
23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе прошел женский командный спринт свободным стилем. Победили немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
5-й этап
Гомс, Швейцария
Женщины
Командный спринт, свободный стиль
1. Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек (Германия-1) – 20.33,34
2. Астрид Ойре Шлинн – Юлие Дривенес (Норвегия-1) – 0,52
3. Каролине Греттинг – Тириль Уднес Венг (Норвегия-2) – 0,72
4. Ясмин Кахара – Ясми Йоэнсуу (Финляндия-1) – 5,75
5. Саманта Смит – Джулия Керн (США-1) – 7,23
6. Надя Келин – Алина Майер (Швейцария) – 9,50
7. Леони Перри – Мелисса Галь (Франция-1) – 18,59
8. Ирис де Мартин Пинтер – Федерика Кассоль (Италия-2) – 42,20
9. Моа Лундгрен – Йоханна Хагстрем (Швеция-1) – 46,47
10. Софи Крель – Лена Кек (Германия-2) – 47,69
11. Лилиан Ганьон – Оливия Буффар-Несбитт (Канада) – 48,06
12. Катерина Ганц – Николь Монсорно (Италия-1) – 59,30
13. Марго Тирлуа – Жюли Пьеррель (Франция-2) – 1.01,13
14. Хайди Бухер – Магдалена Шерц (Австрия) – 1.18,72
15. Лорен Йортберг – Кендалл Крамер (США-2) – 1.40,13
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе