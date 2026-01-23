❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла классический спринт, Сергеева – 2-я, Сорина – 3-я
Елизавета Пантрина выиграла классический спринт на Кубке России по лыжам.
23 января на этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре прошел женский классический спринт. Победу одержала Елизавета Пантрина.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
7-й этап
Сыктывкар
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Елизавета Пантрина – 3.30,54
2. Ольга Сергеева – 0,07
3. Татьяна Сорина – 0,85
4. Христина Мацокина – 2,28
5. Екатерина Мегедь – 9,76
6. Анастасия Кириллова – 37,41
Алена Баранова выбыла после падения в четвертьфинале.
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости