❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла классический спринт, Сергеева – 2-я, Сорина – 3-я

Елизавета Пантрина выиграла классический спринт на Кубке России по лыжам.

23 января на этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре прошел женский классический спринт. Победу одержала Елизавета Пантрина.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

7-й этап

Сыктывкар

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Елизавета Пантрина – 3.30,54

2. Ольга Сергеева – 0,07

3. Татьяна Сорина – 0,85

4. Христина Мацокина – 2,28

5. Екатерина Мегедь – 9,76

6. Анастасия Кириллова – 37,41

Алена Баранова выбыла после падения в четвертьфинале.

