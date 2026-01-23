❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл классический спринт, Ардашев – 2-й, Осипов – 3-й, Большунов выбыл в четвертьфинале
Иван Горбунов выиграл классический спринт на Кубке России.
23 января на этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре прошел мужской классический спринт. Победу одержал Иван Горбунов.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
7-й этап
Сыктывкар
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Иван Горбунов – 2.57,12
2. Сергей Ардашев – 0,61
3. Владислав Осипов – 0,68
4. Александр Бакуров – 1,19
5. Константин Тиунов – 1,21
6. Илья Семиков – 1,29
Александр Терентьев выбыл в 1/2 финала, Александр Большунов – в 1/4 финала.
