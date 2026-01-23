  • Спортс
  ❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл классический спринт, Ардашев – 2-й, Осипов – 3-й, Большунов выбыл в четвертьфинале
❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл классический спринт, Ардашев – 2-й, Осипов – 3-й, Большунов выбыл в четвертьфинале

Иван Горбунов выиграл классический спринт на Кубке России.

23 января на этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре прошел мужской классический спринт. Победу одержал Иван Горбунов.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

7-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Иван Горбунов – 2.57,12

2. Сергей Ардашев – 0,61

3. Владислав Осипов – 0,68

4. Александр Бакуров – 1,19

5. Константин Тиунов – 1,21

6. Илья Семиков – 1,29

Александр Терентьев выбыл в 1/2 финала, Александр Большунов – в 1/4 финала.

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
спринт
лыжные гонки
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
