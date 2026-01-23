⚡ Лыжи. Кубок мира. Амундсен и Хедегарт победили в командном спринте, Барп и Пеллегрино – 2-е, Огден и Шумахер – 3-и
23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе норвежцы Харальд Амундсен и Эйнар Хедегарт одержали победу в командном спринте свободным стилем.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
5-й этап
Гомс, Швейцария
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Харальд Амундсен – Эйнар Хедегарт (Норвегия-1) – 17.43,75
2. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия-1) – 1,94
3. Бен Огден – Гас Шумахер (США-1) – 2,76
4. Давиде Грац – Мартино Каролло (Италия-2) – 12,35
5. Густав Берглунд – Эдвин Ангер (Швеция-1) – 16,73
6. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария-1) – 17,78
7. Элиас Кек – Ян Штельбен (Германия-1) – 18,42
8. Тео Шели – Люка Шанава (Франция-1) – 26,63
9. Антуан Сир – Ксавье Маккивер (Канада) – 26,60
10. Лаури Вуоринен – Йони Мяки (Финляндия-1) – 31,56
11. Занден МакМаллен – Джей Си Шунмейкер (США-2) – 47,86
12. Ришар Жув – Жюль Шаппаз (Франция-2) – 55,81...
15. Ансгар Эвенсен – Эвен Нортуг (Норвегия-2) – 1.39,51
