  • ⚡ Лыжи. Кубок мира. Амундсен и Хедегарт победили в командном спринте, Барп и Пеллегрино – 2-е, Огден и Шумахер – 3-и
Норвежцы Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринте на Кубке мира в Гомсе.

23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе норвежцы Харальд Амундсен и Эйнар Хедегарт одержали победу в командном спринте свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

5-й этап

Гомс, Швейцария

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Харальд Амундсен – Эйнар Хедегарт (Норвегия-1) – 17.43,75

2. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия-1) – 1,94

3. Бен Огден – Гас Шумахер (США-1) – 2,76

4. Давиде Грац – Мартино Каролло (Италия-2) – 12,35

5. Густав Берглунд – Эдвин Ангер (Швеция-1) – 16,73

6. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария-1) – 17,78

7. Элиас Кек – Ян Штельбен (Германия-1) – 18,42

8. Тео Шели – Люка Шанава (Франция-1) – 26,63

9. Антуан Сир – Ксавье Маккивер (Канада) – 26,60

10. Лаури Вуоринен – Йони Мяки (Финляндия-1) – 31,56

11. Занден МакМаллен – Джей Си Шунмейкер (США-2) – 47,86

12. Ришар Жув – Жюль Шаппаз (Франция-2) – 55,81...

15. Ансгар Эвенсен – Эвен Нортуг (Норвегия-2) – 1.39,51

Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
