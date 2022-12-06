«Мой сын превращается в мем». Этому громиле с усами 12 лет – верите?

В спорте давно привыкли к вундеркиндам: подростки выигрывают Олимпийские игры и ставят мировые рекорды. Кажется, приз за самое стремительное взросление уходит игроку в американский футбол Иеремии Джонсону.

Его фотография завирусилась на днях: брутальные усы, татуировка на руке и далеко не мальчишеский взгляд. Вы не поверите, но ему 12 лет!

Что-о-о?

Джонсон – MVP чемпионата до 12 лет, но он намного выше и тяжелее ровесников. И да, у него усы!

На этой фотографии Джонсон держит приз самому ценному игроку молодежного чемпионата, прошедшего в Майами. Возрастное ограничение турнира – до 12 лет.

Иеремия – главная звезда «Даллас Дрэгонс», он играет на позиции раннингбэка, и его команда победила в финале чемпионата. В соцсетях Джонсона говорится, что его рост 180 см, вес 90 кг, а поступить в колледж он сможет только в 2027-м.

И пока болельщики гадали, сколько лет парню – 20 или 35, он скромно отвечал на вопрос о возрасте: «Мне 12». Для его ровесников нормой считается вес 34-45 кг и рост 143-154 см.

Шана Эванс – судя по всему, мама мальчика, – попыталась защитить Джонсона и написала: «Мой ребенок превращается в мем. Да, он соревнуется в команде U12 (он соответствует ВСЕМ требованиям). Нет, татуировка ненастоящая. Да, у него есть усы».

Вот так Джонсон выглядел в феврале 2020-го: в 10 лет усы уже при нем, но форма не такая впечатляющая, тут он больше похож на ребенка.

Джонсону не верят: шутят про измерение возраста в собачьих годах и сомневаются в подлинности документов

В то, что Иеремии всего 12 лет, верят немногие. Болельщики писали, что Джонсон выглядит так, будто взял ипотеку или снимается в фильме «Мачо и ботан», где взрослые полицейские прикидывались школьниками.

Пользователи соцсетей шутили, что где-то закрылась ошибка: может, речь о 12 тачдаунах в исполнении Джонсона или он закончил школу в 2012-м?

«Он родился в високосный год», – писали другие. Кто-то даже предположил, что подсчет вели в собачьих годах, еще один пользователь написал: «Возможно, ему всего 12 лет, но эти усы говорят как минимум о двух разводах».

Еще были версии о фотошопе и поддельном свидетельстве о рождении. К болельщикам присоединились и звезды: Тайрик Хилл из «Майами Долфинс» тоже сомневается, что Джонсон так молод: «Если этому мальчику действительно 12 лет, то мой сын не будет играть в футбол, эти дети устроены совсем по-другому».

Случай с Джонсоном – не первый в чемпионате U12. В прошлом году обсуждали 12-летнего Найема Пауэлла. Его размеры поражали даже больше: рост 182 см и вес 154 кг.

«Ним не очень хорошо думал насчет своего веса, потому что его дразнили на поле и за его пределами. Но, играя все лучше, он обрел больше уверенности, чтобы не обращать внимания на негативные комментарии. Он научился это преодолевать и выходить на поле», – говорила его мать Рашаана.

Но даже у впечатляющего по размерам Пауэлла не было таких густых усов.

А вы верите, что Джонсону всего 12?

Фото: Instagram/callme_mr.4x_