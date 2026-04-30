Дешон Уотсон считается фаворитом на роль стартового квотербека «Кливленда» в сезоне-2026
Квотербек Дешон Уотсон завершил мини-сборы «Кливленд Браунс» в статусе фаворита на роль игрока стартового состава в первом матче сезона, сообщает NBC Sports.
По информации источника, Уотсон и Шедур Сандерс вместе работали с первым составом нападения, однако Уотсон провел больше розыгрышей с основными игроками.
Уотсон пропустил сезон–2025 из-за разрыва ахиллова сухожилия, однако он опытнее других претендентов на позицию — Сандерса, Диллона Гэбриела и новичка Тейлена Грина.
«Кливленд» внедряет новую систему нападения под руководством главного тренера Тодда Монкена, и в клубе ценят опыт Уотсона в освоении различных схем, а также его способность руководить молодыми игроками нападения.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Ни одного нормального квотрербека в составе)
