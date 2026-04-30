«Хьюстон» продлил контракт с Азизом Аль-Шаиром
«Хьюстон Тексанс» продлили контракт с лайнбекером Азизом Аль-Шаиром. Новое соглашение рассчитано на три года и $54 млн.
У 28-летнего игрока оставался последний год по контракту, однако теперь он связан с клубом до 2029 года. Средняя зарплата по новому соглашению составляет $18 млн в год — третий показатель среди центральных лайнбекеров.
Аль-Шаир пришел в НФЛ как незадрафтованный свободный агент в 2019 году и провел первые четыре сезона в «Сан-Франциско Фотинайнерс», после чего отыграл год в «Теннесси Тайтенс» и затем присоединился к «Хьюстону».
В прошлом сезоне он сделал 103 захвата, два перехвата и девять сбитых передач, а также впервые в карьере был выбран в Матч звезд.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
