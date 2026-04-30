1

«Нью-Ингленд» включил Роба Гронковски в клубный Зал славы

Тайт-энд Роб Гронковски избран в Зал славы «Нью-Ингленд Пэтриотс». Церемония введения состоится позже в этом году.

«Выступления Роба на поле были выдающимися, но именно его энергия и позитивное влияние отличали его от других. Он заслужил уважение тренеров и партнеров по команде благодаря своей работе и самоотдаче, а также переосмыслил игру на своей позиции», — заявил владелец клуба Роберт Крафт.

Гронковски был выбран «Нью-Ингленд Пэтриотс» во втором раунде драфта–2010 и помог команде выиграть три Супербоула. После завершения карьеры в 2018 году он вернулся в НФЛ в 2020-м, присоединившись к «Тампа-Бэй Бакканирс», с которыми выиграл еще один титул, и окончательно завершил карьеру после сезона–2022.

В составе «Пэтриотс» Гронковски сделал 521 прием на 7861 ярд и 79 тачдаунов. Он является рекордсменом клуба по количеству тачдаунов на приеме и занимает второе место по набранным ярдам.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoРоб Гронковски
logoНФЛ
logoНью-Ингленд
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Веселый парень Гронк !!!👏👏👏
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефон Гилмор завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ
3 апреля, 15:02
Футболисты «Сиэтла» станут участниками шоу Hard Knocks летом 2026 года. «Пэтриотс» присоединятся в 2027-м
31 марта, 16:01
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. 2-й тур. «Моторы» крупно обыграли «Грифонов», «Кэпитал Шаркс» победили «Спартанцев»
сегодня, 13:33
ЮФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» сыграл с «Далласом», «Орландо» встретится с «Бирмингемом» и другие матчи
сегодня, 06:00
Марк Цукерберг не планирует покупать «Сиэтл Сихокс»
вчера, 20:13
Несовершеннолетнего квотербека университета Миннесоты арестовали за хранение алкоголя и фальшивое удостоверение личности
вчера, 18:08
«Сиэтл» сменил позицию ресиверу Тайрону Бродену. Он может стать самым высоким корнербеком в истории НФЛ
вчера, 14:00
Ресивер «Питтсбурга» Ди Кей Меткаф избежал уголовного преследования после инцидента с болельщиком «Детройта»
вчера, 11:40
Ресивер «Джайентс» Дэриус Слейтон пропустит всю межсезонную программу тренировок
1 мая, 20:51
«Браунс» начали строительство стадиона в Кливленде за $2,4 млрд
1 мая, 19:49
Квотербек Пи Джей Уокер завершил карьеру
1 мая, 18:43
Калеис Кэмпбелл подписал контракт с «Балтимором» и проведет в НФЛ 19-й сезон
1 мая, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Студенческая конференция «Большая десятка» получила рекордный доход — $1,37 млрд
вчера, 16:05
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Рекомендуем