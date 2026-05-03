ЮФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» сыграл с «Далласом», «Орландо» встретится с «Бирмингемом» и другие матчи

В ЮФЛ пройдут матчи шестой недели.

ЮФЛ (United Football League)

Сезон-2026

6-я неделя

1 мая

Луисвилл Кингс – Сент-Луис Баттлхокс – 3:16 (3:0, 0:9, 0:7, 0:0)

2 мая

Коламбус Эвиейторс – Хьюстон Гэмблерс – 24:17 (7:7, 14:3, 3:7, 0:0)

Вашингтон Дефендерс – Даллас Ренегейдс – 24:6 (7:0, 17:0, 0:6, 0:0)

3 мая

Орландо Сторм – Бирмингем Стеллионс – 23.00

Турнирное положение: Вашингтон – 5 победы – 1 поражение (6 игр), Орландо – 4-1 (5), Сент-Луис – 4-2 (6), Даллас – 3-3 (6), Луисвилл – 2-4 (6), Хьюстон – 2-4 (6), Коламбус – 2-4 (6), Бирмингем – 1-4 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
