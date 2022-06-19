«Непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится». Загитова взялась за смелые образы: высокие сапоги, мини-юбки и кислотные цвета

После спорта Алина Загитова осваивает не только профессию журналиста, но и модные тенденции. За месяц межсезонья она показала несколько очень ярких образов.

Смотрим!

1. В конце мая Алину позвали на First Ladies Awards Russia (премию первых леди). Там она взяла награду в номинации Lady Brilliance – «Грани таланта».

Для вечера Загитова выбрала необычный для себя лук: молочно-белое платье-рубашку из атласа. Алина только вернулась из отпуска, наверное, поэтому с радостью показала загорелые ноги – платье было очень коротким. С прической тоже эксперимент: косой пробор и высокий хвост.

«Было бы здорово, если бы таких мероприятий стало больше, а я пока поделюсь с вами фотографиями вчерашнего образа. Как вам кажется, мое платье подходит под номинацию?» – интересовалась она у подписчиков.

2. Через пару дней Загитова поделилась бэкстейджем с фотосессий. Кажется, это делала снимки для себя – никаких объявлений о рекламе и сотрудничестве под ними не было.

Первый образ все с тем же высоким хвостом, в одежде – бирюзово-голубые оттенки. Получилось смешение стилей – строгий костюм из юбки и жакета Алина разбавила атласным топом и колготками, натянутыми на туфли.

3. На этом Загитова не остановилась и продолжила перебирать яркие цвета. Следующий – зеленый. В поисках экстравагантного Алина попробовала все: юбка и топ – из бусин, в такой же технике сделана накидка с воротником и острыми плечами. Хотите еще оригинальности? Вот высокие сапоги кислотного цвета.

«Очень непривычно видеть себя ТАКОЙ, но мне безумно нравится. Как думаете, для какого мероприятия подошел бы этот лук?»

4. На еще один фотосет надела все те же длинные сапоги – только уже серебристые, футболку с принтом, черный корсет с цепями и большие розовые очки. Сочетается или нет – кто знает, но точно запоминается. Посмотреть на этот образ Алины можно здесь.

5. Еще один лук Загитова показала на вручении премии MarSpo, где получила награду в номинации «Спортсмен нового времени». Именно после этого Алина отметила, что рассматривает профессию спортивного чиновника:

«Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание».

Потенциальный функционер выбрала для вечера синий костюм с атласными лацканами на жакете. На ногах – черные классические лодочки, под жакетом – топ того же цвета.

6. На Петербургский международный экономический форум Алина надела тот же синий костюм, но сделала верх более официальным, заменив топ на белую блузу с бантом. Низ же получился в стиле кэжуал – туфли сменили белые кеды.

«Впервые слышу о таком форуме, если честно, потому что вся моя жизнь – это спорт и другие мероприятия, журналистика сейчас, поэтому очень рада, что я посетила этот форум, очень интересно здесь. Хотела бы в следующем году посетить форум более масштабно. То, что я увидела, поражает».

До следующего форума Загитова примерит еще не один образ. А как вам ее эксперименты?

Фото: t.me/azagitova_official