Камилла Нелюбова: «Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла»

Нелюбова: Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться.

Фигуристка Камила Нелюбова объяснила, почему на соревнованиях больше не выступает за Краснодарский край.

– Сейчас на турнире ты представляешь Чувашскую республику. Как случился этот переход и где сейчас проходят твои тренировки?

– Я перешла кататься за новый регион, но осталась тренироваться в Москве. Так получилось. Чувашская республика меня приняла, я за это им очень благодарна, они не оставили меня посреди сезона одну, так как Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла. Если бы не они, меня бы не было на этом финале.

– Краснодарский край – твой родной регион?

– Да, я родилась в Краснодаре и всю жизнь выступала за этот регион.

– Для такого южного региона не совсем типичный выбор вида спорта, как вообще в твоей жизни появилось фигурное катание?

– Мама в четыре года привела меня. Мы начинали в городе Кореновск, это маленький город, там были тренеры, которые набирали маленьких детей. И мы пошли чисто для здоровья. Потом в 10 лет я переехала в Сочи, там тренировалась два года.

– В Сочи ты занималась под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова, что принесло тебе это сотрудничество?

– Этот опыт принес мне многое. До него я занималась только у моего первого тренера, которому я тоже очень благодарна – она привила мне любовь к фигурному катанию, научила меня всем азам этого вида спорта. У нее я научилась прыгать свои первые тройные прыжки. У Алексея Урманова подготовка выстраивалась более профессионально, я перешла в спортивные разряды, начала больше ездить по всероссийским соревнованиям. Он наращивал мою базу – каскады три-три, нарабатывали скольжение.

– После этого уже случился переезд в Москву?

– Из Сочи я переехала в Москву, там тренировалась полтора сезона у Софьи Федченко , потом перешла к Евгению Плющенко в его академию, там я протренировалась чуть поменьше, чем два сезона. И потом уже перешла к своему тренеру, у которого занимаюсь сейчас, – сказала Нелюбова .