Камилла Нелюбова: «Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла»
Фигуристка Камила Нелюбова объяснила, почему на соревнованиях больше не выступает за Краснодарский край.
– Сейчас на турнире ты представляешь Чувашскую республику. Как случился этот переход и где сейчас проходят твои тренировки?
– Я перешла кататься за новый регион, но осталась тренироваться в Москве. Так получилось. Чувашская республика меня приняла, я за это им очень благодарна, они не оставили меня посреди сезона одну, так как Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла. Если бы не они, меня бы не было на этом финале.
– Краснодарский край – твой родной регион?
– Да, я родилась в Краснодаре и всю жизнь выступала за этот регион.
– Для такого южного региона не совсем типичный выбор вида спорта, как вообще в твоей жизни появилось фигурное катание?
– Мама в четыре года привела меня. Мы начинали в городе Кореновск, это маленький город, там были тренеры, которые набирали маленьких детей. И мы пошли чисто для здоровья. Потом в 10 лет я переехала в Сочи, там тренировалась два года.
– В Сочи ты занималась под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова, что принесло тебе это сотрудничество?
– Этот опыт принес мне многое. До него я занималась только у моего первого тренера, которому я тоже очень благодарна – она привила мне любовь к фигурному катанию, научила меня всем азам этого вида спорта. У нее я научилась прыгать свои первые тройные прыжки. У Алексея Урманова подготовка выстраивалась более профессионально, я перешла в спортивные разряды, начала больше ездить по всероссийским соревнованиям. Он наращивал мою базу – каскады три-три, нарабатывали скольжение.
– После этого уже случился переезд в Москву?
– Из Сочи я переехала в Москву, там тренировалась полтора сезона у Софьи Федченко, потом перешла к Евгению Плющенко в его академию, там я протренировалась чуть поменьше, чем два сезона. И потом уже перешла к своему тренеру, у которого занимаюсь сейчас, – сказала Нелюбова.
То есть казаха Сочи принял с распростертыми объятиями и даже тренировался он там 4 года вообще бесплатно, а детей, которые родились в этом крае, решили выпнуть под зад в середине сезона. Прочла, что так поступили со всеми, кто представлял Краснодарский край, но не тренировался там.
Просто мрак и отврат.
А как своя перспективная начала результаты показывать - пошла вон.
Очуметь. Спасибо Чувашии
Казахстанец давно за всё платил. Тренеру тем более. Никого не вытеснял.
Девочка уехала, после Урманова тренировалась у Федченко, Плющенко и т.д. Но да, докопаться надо до казахстанца, а не до своих интриганов :))) И все то вечно со стороны виноваты.
Чувашии респект.
Горбачева с серьезной травмой, может не скоро выйдет, переход в СПб не оправдался
Мура и Фролова ну почти на пенсии, там нечего ждать
А тут девочка молодая, перспективная
Все таки важно иметь пробивного тренера, иначе затопчут