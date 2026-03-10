77

Камилла Нелюбова: «Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла»

Нелюбова: Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться.

Фигуристка Камила Нелюбова объяснила, почему на соревнованиях больше не выступает за Краснодарский край. 

Сейчас на турнире ты представляешь Чувашскую республику. Как случился этот переход и где сейчас проходят твои тренировки?

– Я перешла кататься за новый регион, но осталась тренироваться в Москве. Так получилось. Чувашская республика меня приняла, я за это им очень благодарна, они не оставили меня посреди сезона одну, так как Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла. Если бы не они, меня бы не было на этом финале.

– Краснодарский край – твой родной регион?

– Да, я родилась в Краснодаре и всю жизнь выступала за этот регион.

– Для такого южного региона не совсем типичный выбор вида спорта, как вообще в твоей жизни появилось фигурное катание?

– Мама в четыре года привела меня. Мы начинали в городе Кореновск, это маленький город, там были тренеры, которые набирали маленьких детей. И мы пошли чисто для здоровья. Потом в 10 лет я переехала в Сочи, там тренировалась два года.

– В Сочи ты занималась под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова, что принесло тебе это сотрудничество?

– Этот опыт принес мне многое. До него я занималась только у моего первого тренера, которому я тоже очень благодарна – она привила мне любовь к фигурному катанию, научила меня всем азам этого вида спорта. У нее я научилась прыгать свои первые тройные прыжки. У Алексея Урманова подготовка выстраивалась более профессионально, я перешла в спортивные разряды, начала больше ездить по всероссийским соревнованиям. Он наращивал мою базу – каскады три-три, нарабатывали скольжение.

– После этого уже случился переезд в Москву?

– Из Сочи я переехала в Москву, там тренировалась полтора сезона у Софьи Федченко, потом перешла к Евгению Плющенко в его академию, там я протренировалась чуть поменьше, чем два сезона. И потом уже перешла к своему тренеру, у которого занимаюсь сейчас, – сказала Нелюбова

Окак.

То есть казаха Сочи принял с распростертыми объятиями и даже тренировался он там 4 года вообще бесплатно, а детей, которые родились в этом крае, решили выпнуть под зад в середине сезона. Прочла, что так поступили со всеми, кто представлял Краснодарский край, но не тренировался там.

Просто мрак и отврат.
Ответ pavrinas
Окак. То есть казаха Сочи принял с распростертыми объятиями и даже тренировался он там 4 года вообще бесплатно, а детей, которые родились в этом крае, решили выпнуть под зад в середине сезона. Прочла, что так поступили со всеми, кто представлял Краснодарский край, но не тренировался там. Просто мрак и отврат.
вероятно, весь лимит бюджета был потрачен на одного будущего ОИ. На своих спортсменов денег не хватило.
Спасибо Чувашия! Удачи Камилле!
Ответ Дядя Коля 026
Спасибо Чувашия! Удачи Камилле!
Да, в Чувашии ценятся трудолюбие и таланты, очень рада!
А чем это результат Камилы на ЧР не угодил Краснодарскому краю? 🤔 как будто чемпионов у них полно🤷 у Плющенко даже не знала что она была. Спортсменка хорошая Камила, перспективная 👍
Ответ Мария С
А чем это результат Камилы на ЧР не угодил Краснодарскому краю? 🤔 как будто чемпионов у них полно🤷 у Плющенко даже не знала что она была. Спортсменка хорошая Камила, перспективная 👍
Как это Вы упустили?) После ЧР, кажется, Плющ примазывался к Камиллиному тройному Акселю
Ничего себе, а в Краснодаре что каждая вторая 3А прыгает?
Ответ tanya_1111
Ничего себе, а в Краснодаре что каждая вторая 3А прыгает?
Каждая первая но они её попросили на выход
То есть казахстанец Шайдоров - это милости просим, тренируйтесь бесплатно.
А как своя перспективная начала результаты показывать - пошла вон.

Очуметь. Спасибо Чувашии
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
То есть казахстанец Шайдоров - это милости просим, тренируйтесь бесплатно. А как своя перспективная начала результаты показывать - пошла вон. Очуметь. Спасибо Чувашии
И когда тут люди научатся читать тексты, а не только заголовки. :))
Казахстанец давно за всё платил. Тренеру тем более. Никого не вытеснял.
Девочка уехала, после Урманова тренировалась у Федченко, Плющенко и т.д. Но да, докопаться надо до казахстанца, а не до своих интриганов :))) И все то вечно со стороны виноваты.
Ответ Свет19
И когда тут люди научатся читать тексты, а не только заголовки. :)) Казахстанец давно за всё платил. Тренеру тем более. Никого не вытеснял. Девочка уехала, после Урманова тренировалась у Федченко, Плющенко и т.д. Но да, докопаться надо до казахстанца, а не до своих интриганов :))) И все то вечно со стороны виноваты.
Казахстанец стал платить только последние 4 года, когда бан на нас наложили. До этого с него денег регион не брал
Ого! Чувашия и тут впереди планеты всей. Прошлый раз на спортсе устроили перекличку среди болельщиков фигурного катания. Оказалось, что в Чебоксарах больше всего спецов, которые классно разбираются в теме честного судейства. Интересный регион. Спасибо им за Камиллу.
Экий Краснодарский край придирчивый.
Чувашии респект.
За свою недолгую карьеру Камилле пришлось побывать в разных тренерских штабах. И хорошо, что она нашла похоже своего тренера, который её подготовил к ЧР и ФГП, где она успешно выступила. И спасибо Чувашии, что приняли под своё крыло Нелюбову и оказывают ей финансовую поддержку. Камилла её сполна оправдывает своим выступлениями.
Интересная формулировка - "попросили"...
Ответ Цветок ликориса
Интересная формулировка - "попросили"...
У них там разнорчдкп что из представлять может только тот кто у них тренеруется
Ответ Александр Шульгин
У них там разнорчдкп что из представлять может только тот кто у них тренеруется
У них там Климов и Урманов иностранцев тренируют
А есть вообще какие-то разумные причины, почему регион может так поступить? Из этого интервью звучит так, что кто-то из Федры Мск/Спб попросил Краснодарский край убрать конкурентку, т.к. без региона Камила не могла бы поехать на ФГП. Но такого ведь не может быть?
Ответ Sne$hinka
А есть вообще какие-то разумные причины, почему регион может так поступить? Из этого интервью звучит так, что кто-то из Федры Мск/Спб попросил Краснодарский край убрать конкурентку, т.к. без региона Камила не могла бы поехать на ФГП. Но такого ведь не может быть?
Спб бы лучше себе ее взяли
Горбачева с серьезной травмой, может не скоро выйдет, переход в СПб не оправдался
Мура и Фролова ну почти на пенсии, там нечего ждать
А тут девочка молодая, перспективная
Все таки важно иметь пробивного тренера, иначе затопчут
Ответ Sne$hinka
А есть вообще какие-то разумные причины, почему регион может так поступить? Из этого интервью звучит так, что кто-то из Федры Мск/Спб попросил Краснодарский край убрать конкурентку, т.к. без региона Камила не могла бы поехать на ФГП. Но такого ведь не может быть?
У меня рыболовный спорт, который не относится к олимпийским видам, но сейчас начинают пристально следить за тем, где ты имеешь постоянную регистрацию и за какой регион выступаешь. Но чтобы посреди сезона... У нас, например, запрещено представлять разные регионы в течении года на всероссийских турнирах. Возможно, что с наступлением 2026 ФФККК приняла такое решение
