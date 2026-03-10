  • Спортс
  • Камилла Нелюбова: «Сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си»
19

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала о работе над хореографией и изучении сложных прыжков.

Нелюбова тренируется у Дарьи Гуреевой в школе Аделины Сотниковой. До этого она занималась в академии Евгения Плющенко. 

– После чемпионата России Евгений Викторович выделил твое выступление в положительном ключе.

– Мне очень приятно, что ему понравилось мое катание. Я благодарна ему за то, что он вложил в меня.

– Изучение ультра-си, если не ошибаюсь, ты начинала с четверного лутца. Почему решили стартовать с самого дорогого и сложного квада?

– Когда я была чуть младше, пробовала прыгать четверной тулуп, но не сказать, что его учила, просто делала попытки. Когда перешла к Евгению Викторовичу, то у самой появилось желание стартовать именно с лутца, начала над ним работу. Мы все вместе в тренерском штабе работали над этим прыжком, и он в итоге получился.

– Есть ли какие-то причины, почему потом переключились на тройной аксель и четверной тулуп?

– У меня были небольшие травмы, сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп намного комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си и буду их изучать, стабилизировать.

– Ты неоднократно отмечала в микст-зоне, что весь этот сезон велась активная работа над второй оценкой. Каким образом она строилась?

– С этого сезона я стала усиленно работать над хореографией в зале. Тренер по хореографии начала давать мне больше упражнений, за счет этого по сравнению с прошлым сезоном и даже с началом этого сезона у меня стало больше красивых пластичных движений в программах, я стала лучше чувствовать тело за счет хореографии. На льду в течение всего сезона велась работа над программами, хочется улучшаться еще и еще, чтобы более точно передавать образ, – сказала Нелюбова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Камилла Нелюбова
женское катание
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Камилле новых свершений и чистых прокатов! Все будет хорошо!
Ответ Дядя Коля 026
Камилле новых свершений и чистых прокатов! Все будет хорошо!
Полность поддерживаю. Удачи Камилле
Камилла очень прибавила во всем, красивое эмоциональное катание и прыжки такие красивые и выглядят безусильными. Я почему-то про Алису Лью вспомнила, когда смотрела короткую Камиллы. Сравнила в пользу Камиллы. Успеха!
Дай бог, чтобы у неё всё получилось в новом сезоне. Камилла старательная, трудолюбивая, совершенствуется и усложняется. Хороших и интересных программ ей в новом сезоне. Удачи !
Камиле главное сохранить здоровье, думаю 3а и 4т должно хватить. Рано или поздно федре придется признать девочку если будет стабильна.
Камила и 4Т и 3А очень пригодятся. В следующем году конкуренция возрастет. Дзепка и Плескачева присоединятся. Но ты просто молодчина
Дарье Гуреевой самой бы ещё кататься...
Такая юная, а уже тренер взрослой спортсменки.
Не надо 4т и 3а за глаза хватит , главное стабильно и без недокрутов , удачи и побед
Ответ AlenaElena28@mail.ru
Не надо 4т и 3а за глаза хватит , главное стабильно и без недокрутов , удачи и побед
Судя по оценкам, очень даже надо :-)
Да какое там. Возраст уже. Сейчас все валиться начнет. Возможно уже после лета. Главное, удержи то,ч то есть. Надеюсь, в следующем сезоне федра будет значительно благосклонее. В этом сезоне судили отвратительно.
Молодец Камилла, красивые линии уже видны, надо бы еще немного лицом отыгрывать по ходу программы.
Камилле удачи и успехов ✊
