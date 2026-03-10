Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»

Роднина: я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть?.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не смотрела финал Гран-при России в Челябинске.

– Вы смотрели финал Гран-при России?

– Конечно, нет! Это уже конец сезона. Интересно будет посмотреть, что будет в новом сезоне. А сейчас-то что там смотреть? Все уже разыграно.

– После Олимпийских игр было неинтересно смотреть?

– Вопрос не в Олимпиаде. В это время года соревнования рассматривают, чтобы взглянуть, что происходит с нашим резервом. Мне интересно смотреть, когда идет какое-то определение, а не просто внутренние турниры. Это не значит, что финал Гран-при России сам по себе неинтересный турнир. Просто это мое личное ощущение, – сказала Роднина.