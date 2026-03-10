51

Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»

Роднина: я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть?.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не смотрела финал Гран-при России в Челябинске.

– Вы смотрели финал Гран-при России?

– Конечно, нет! Это уже конец сезона. Интересно будет посмотреть, что будет в новом сезоне. А сейчас-то что там смотреть? Все уже разыграно.

– После Олимпийских игр было неинтересно смотреть?

– Вопрос не в Олимпиаде. В это время года соревнования рассматривают, чтобы взглянуть, что происходит с нашим резервом. Мне интересно смотреть, когда идет какое-то определение, а не просто внутренние турниры. Это не значит, что финал Гран-при России сам по себе неинтересный турнир. Просто это мое личное ощущение, – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Вот объясните мне,зачем ей звонят журналисты?
Ответ Призрачный триксель
Вот объясните мне,зачем ей звонят журналисты?
Объясняю. Хайпа ради. А если честно, звонят они, а стыдно мне(
Я не могу понять, как эта женщина руководит ФФК моск. обл., если ей не интересны российские турниры, это просто какой-то позор, впрочем я уже ничему не удивляюсь.... 😔
Ответ Westmoreland
Я не могу понять, как эта женщина руководит ФФК моск. обл., если ей не интересны российские турниры, это просто какой-то позор, впрочем я уже ничему не удивляюсь.... 😔
Поэтому и на соревнованиях по МО выступает один известный юниор и, как ни странно, всегда их выигрывает
Роднина уже наговорила столько, что можно ставить вопрос о её профнепригодности.
Ответ Phideaux
Роднина уже наговорила столько, что можно ставить вопрос о её профнепригодности.
Она доскачется. Можно спокойно написать Диме Натальному с жалобой.
Ответ Phideaux
Роднина уже наговорила столько, что можно ставить вопрос о её профнепригодности.
Давно. И заодно о здоровье.
Очень далека она от простого народа. Злит только всех своими изречениями, особенно про спорт, в котором находилась половину своей жизни.
в новом сезоне по своему шаблону опять скажет что не смотрит наши турниры.
Она же занятой человек - или голосует в Думе и или пересчитывает свои медали и титулы.
Зачем только журналисты засоряют медиасферу её пустыми и предсказуемыми ответами.
А я почему-то думала, что смотреть все соревнования это прямая обязанность члена федерации фигурного катания.
Ответ Marina Gunbina
А я почему-то думала, что смотреть все соревнования это прямая обязанность члена федерации фигурного катания.
Ну во-первых она женщина...
Ответ Олег Васечкин
Ну во-первых она женщина...
Вот такими словами зачем бросаться? Тут женщин 80 %. И как то норм живем. Это у неё одной в голове первенство ЖЭКа.
Действительно, зачем смотреть то, что напрямую связано с оплачиваемой работой.
В финале вообще-то участвовал не резерв, а все фигуристы за исключением Петросян.
Ответ Katerina Sunny
В финале вообще-то участвовал не резерв, а все фигуристы за исключением Петросян.
И что, неправда что разыграно ?
Ответ missis-Zima
И что, неправда что разыграно ?
Что разыграно? За медали и в финале боролись. Если речь про ЧР, то и он - очередное внутреннее соревнование.
Боже, какая же у нее зависть и злоба ко всему современному российскому фигурному катанию
Это просто... не знаю
Вопрос действующему думскому депутату, председателю центрального совета Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное общество "Спортивная Россия", координатору федерального партийного проекта «Детский спорт», президенту Федерации фигурного катания на коньках Московской области: "Вы смотрели российский ФГП?"
Ответ выше означенного лица: "Конечно НЕТ!"
У меня со своей стороны только один вопрос: Доколе ей все это будет сходить с рук?? Человек откровенно и публично многократно манкирует тем, что должен развивать, отстаивать и продвигать. Уже достала до печёнок своим презрительным равнодушием к российскому ФК. Уберите уже её подальше от этого вида спорта. И вообще - подальше.
Ответ garovatat
Это просто... не знаю Вопрос действующему думскому депутату, председателю центрального совета Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное общество "Спортивная Россия", координатору федерального партийного проекта «Детский спорт», президенту Федерации фигурного катания на коньках Московской области: "Вы смотрели российский ФГП?" Ответ выше означенного лица: "Конечно НЕТ!" У меня со своей стороны только один вопрос: Доколе ей все это будет сходить с рук?? Человек откровенно и публично многократно манкирует тем, что должен развивать, отстаивать и продвигать. Уже достала до печёнок своим презрительным равнодушием к российскому ФК. Уберите уже её подальше от этого вида спорта. И вообще - подальше.
И от Думы тоже
