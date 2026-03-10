Ирина Роднина: «Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть? Все уже разыграно»
Роднина: я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть?.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не смотрела финал Гран-при России в Челябинске.
– Вы смотрели финал Гран-при России?
– Конечно, нет! Это уже конец сезона. Интересно будет посмотреть, что будет в новом сезоне. А сейчас-то что там смотреть? Все уже разыграно.
– После Олимпийских игр было неинтересно смотреть?
– Вопрос не в Олимпиаде. В это время года соревнования рассматривают, чтобы взглянуть, что происходит с нашим резервом. Мне интересно смотреть, когда идет какое-то определение, а не просто внутренние турниры. Это не значит, что финал Гран-при России сам по себе неинтересный турнир. Просто это мое личное ощущение, – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Она же занятой человек - или голосует в Думе и или пересчитывает свои медали и титулы.
Зачем только журналисты засоряют медиасферу её пустыми и предсказуемыми ответами.
Вопрос действующему думскому депутату, председателю центрального совета Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное общество "Спортивная Россия", координатору федерального партийного проекта «Детский спорт», президенту Федерации фигурного катания на коньках Московской области: "Вы смотрели российский ФГП?"
Ответ выше означенного лица: "Конечно НЕТ!"
У меня со своей стороны только один вопрос: Доколе ей все это будет сходить с рук?? Человек откровенно и публично многократно манкирует тем, что должен развивать, отстаивать и продвигать. Уже достала до печёнок своим презрительным равнодушием к российскому ФК. Уберите уже её подальше от этого вида спорта. И вообще - подальше.