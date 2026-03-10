Нелюбова о финале Гран-при: «Расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России было больше, а прокат вроде был такой же хороший»
Фигуристка Камилла Нелюбова поделилась эмоциями после выступления в финале Гран-при России в Челябинске, где она завоевала бронзу.
– Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России все равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что я в медалях.
– На этот финал Гран-при ты ехала только за чистым прокатом, как говорят многие спортсмены? Или ставили какие-то другие цели с тренером?
– У нас с тренером цель – это чистый прокат, спокойное состояние во время проката, чтобы я уверенно себя чувствовала, выполнила все элементы на высокий уровень, чтобы везде все было сделано хорошо. Сама себе я не ставила какую-то цель, просто хотела попасть в шестерку.
– Сам финал Гран-при и подготовка к нему складывались гладко?
– Здесь на тренировках все было хорошо, на соревнованиях – тоже, я чувствовала себя уверенно, думаю, даже увереннее, чем на чемпионате России. В тренировочном процессе дома не все гладко идет, но это же тренировочный процесс, всегда есть какие-то взлеты и падения, мы стремимся, мы не сдаемся, пытаемся стать лучше.
– На прокат тебя выводила Дарья Гуреева, она сейчас является твоим основным тренером?
– Да, Дарья Гуреева – мой основной тренер, мы каждый день в зале и на льду работаем над тем, чтобы я улучшалась. Она – моя опора и поддержка и в спорте, и по жизни, тот человек, которому я могу рассказать что-то, могу поделиться переживаниями, – сказала Нелюбова.
