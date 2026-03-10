  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Нелюбова о финале Гран-при: «Расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России было больше, а прокат вроде был такой же хороший»
38

Нелюбова о финале Гран-при: «Расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России было больше, а прокат вроде был такой же хороший»

Нелюбова: расстроилась, когда услышала баллы в финале Гран-при России.

Фигуристка Камилла Нелюбова поделилась эмоциями после выступления в финале Гран-при России в Челябинске, где она завоевала бронзу.

– Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России все равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что я в медалях.

– На этот финал Гран-при ты ехала только за чистым прокатом, как говорят многие спортсмены? Или ставили какие-то другие цели с тренером?

– У нас с тренером цель – это чистый прокат, спокойное состояние во время проката, чтобы я уверенно себя чувствовала, выполнила все элементы на высокий уровень, чтобы везде все было сделано хорошо. Сама себе я не ставила какую-то цель, просто хотела попасть в шестерку.

– Сам финал Гран-при и подготовка к нему складывались гладко?

– Здесь на тренировках все было хорошо, на соревнованиях – тоже, я чувствовала себя уверенно, думаю, даже увереннее, чем на чемпионате России. В тренировочном процессе дома не все гладко идет, но это же тренировочный процесс, всегда есть какие-то взлеты и падения, мы стремимся, мы не сдаемся, пытаемся стать лучше.

– На прокат тебя выводила Дарья Гуреева, она сейчас является твоим основным тренером?

– Да, Дарья Гуреева – мой основной тренер, мы каждый день в зале и на льду работаем над тем, чтобы я улучшалась. Она – моя опора и поддержка и в спорте, и по жизни, тот человек, которому я могу рассказать что-то, могу поделиться переживаниями, – сказала Нелюбова.

Твое лицо, когда ты не у Тутберидзе – и поэтому без золота

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Камилла Нелюбова
logoсборная России
женское катание
Дарья Гуреева
logoСерия Гран-при России
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Камилла ,ты победила на этих соревнованиях.Это мнение большинства болельщиков фигурного катания.Поздравляю тебя и твоего молодого тренера.Все самое лучшее у вас впереди.
Ответ Дуда
Камилла ,ты победила на этих соревнованиях.Это мнение большинства болельщиков фигурного катания.Поздравляю тебя и твоего молодого тренера.Все самое лучшее у вас впереди.
Никогда не надо говорить за большинство, только за себя
Ответ Дуда
Камилла ,ты победила на этих соревнованиях.Это мнение большинства болельщиков фигурного катания.Поздравляю тебя и твоего молодого тренера.Все самое лучшее у вас впереди.
Не надо писать за всех болельщиков. Камилла конечно молодец, но для того чтобы войти в топ надо показать стабильность ультра-си в прокатах и повышать качество в непрыжковых элементах
Расстроились многие болельщики любители ФК, увидев баллы после проката Нелюбовой, а она с тренером тем более. И это хорошо было видно по их выражению лица в КиКе. К сожалению, судейство в ФК, как и в ряде видов спорта, это какой-то бич, который влияет на итоговый результат матча, соревнований.
Ответ Док Аксель
Расстроились многие болельщики любители ФК, увидев баллы после проката Нелюбовой, а она с тренером тем более. И это хорошо было видно по их выражению лица в КиКе. К сожалению, судейство в ФК, как и в ряде видов спорта, это какой-то бич, который влияет на итоговый результат матча, соревнований.
Еще позовчера я написала. В зале Коган, у хрустальных будут грибы карзинами. Что и получилось. Чем больше падали, тем выше оценки и ни стыда,ни совести.
Ответ Железная Леди
Еще позовчера я написала. В зале Коган, у хрустальных будут грибы карзинами. Что и получилось. Чем больше падали, тем выше оценки и ни стыда,ни совести.
Дело даже не в хрустальных, достаточно знать с кем очень хорошо дружит Даша что бы все понять, почему так.
Камилла умничка очень достойно выступила, но у вы судьи... Здоровья, сил, мастерства и новых свершений!
Очень красивый 3А был у Камилы, удачи, а главное береги здоровье тут главное стабильность и маленькими шажками дойдешь до цели.
Так и будут ставить ее под кого надо? Девочка уже сама не понимает, что происходит...
Ответ fewral
Так и будут ставить ее под кого надо? Девочка уже сама не понимает, что происходит...
А что вы предлагаете Дашу Садкову без сборной оставить ? Да как вы смеете!
Ответ Max Zdanov
А что вы предлагаете Дашу Садкову без сборной оставить ? Да как вы смеете!
Если бы у Даши была бронза, как это помешало бы оказаться ей в сборной?
Прокат с вау-эффектом произвольной программы был именно на Чемпионате России. Камилла - очень хорошая фигуристка, ждём, что ещё улучшится. Просто обидно, когда с таким преимуществом в виде трикселя, например, не все вращения в короткой программе на максимальный 4 уровень.
Нашу федерацию ничему жизнь не учит.
Продолжают портить карьеру девочкам и себе карму.
Ещё кто-то говорит, что Тутбиридзе недодают. Передают! Позорище! Нелюбову порезали, чтобы не прошла....
Камилла ты и ТШ Сотниковой молодцы. Если честно победа твоя. ПП И КП хорошие поставили. Удачи, Новых уси. У вас все получится
Камила , тебя не пустят на пьедестал выше девочек Этери , их ставят впереди с падениями , недркрутами , ошибками , политика такая
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бетина Попова: «С повышением возрастных рамок эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой»
10 марта, 06:18
Алиса Двоеглазова: «Лучше золотая медаль или чистый прокат? Наверное, все‑таки золотая медаль, но с чистым прокатом вдвойне прекрасно»
9 марта, 13:51
Леонова о женском финале Гран-при: «Что касается судейства, все было четко. Все на своих местах, никого не обделили. На что накатали, то и получили»
9 марта, 13:42
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем