Булыкин о Личке: «Был очень хорошим вариантом для «Динамо» и мог бы на том же уровне выступить. Клуб не должен находиться на 10-м месте»

Булыкин о Личке: был очень хорошим вариантом для «Динамо».
Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил 10-е место бело-голубых в РПЛ после 18 туров.
«Думаю, Личка был очень хорошим вариантом для «Динамо» и мог бы на том же уровне выступить.
Но руководство решило по-другому, и сейчас «Динамо» там, где ему несвойственно. Оно по уровню не должно находиться на этом месте», – cказал Булыкин.
При Личке «Динамо» заняло в сезоне-2023/24 третье место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
