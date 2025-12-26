Булыкин о Личке: «Был очень хорошим вариантом для «Динамо» и мог бы на том же уровне выступить. Клуб не должен находиться на 10-м месте»

Булыкин о Личке: был очень хорошим вариантом для «Динамо».

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил 10-е место бело-голубых в РПЛ после 18 туров.

«Думаю, Личка был очень хорошим вариантом для «Динамо» и мог бы на том же уровне выступить.

Но руководство решило по-другому, и сейчас «Динамо» там, где ему несвойственно. Оно по уровню не должно находиться на этом месте», – cказал Булыкин.

При Личке «Динамо » заняло в сезоне-2023/24 третье место.