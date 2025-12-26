Силкин о переходе Бабаева в «Спартак»: «Потеря для «Динамо», да еще к конкуренту... Отношение болельщиков испортится»

Силкин о переходе Бабаева в «Спартак»: плохо, что это прямой конкурент «Динамо».

Сергей Силкин высказался о вероятном переходе вингера «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак ».

«Бабаев играл при Карпине, при Гусеве – уже меньше. По своему возрасту он входит в десятку лучших игроков. Но переходить в «Спартак», к конкуренту… Обратно-то потом его не купишь уже, если он заиграет в «Спартаке», да и отношение болельщиков испортится.

В «Спартаке» у него может сложиться по-всякому. Тот же Ташаев уходил из «Динамо», потому что дружил с Зобниным. Они вместе неплохо играли, однако у одного сложилось в «Спартаке», а у второго — нет.

Для «Динамо» уход Бабаева, конечно, будет потерей. Но если парню гарантируют в «Спартаке» место, а тут на него не рассчитывают, может быть, переход будет правильным. Плохо только, что это прямой конкурент», — сказал бывший тренер «Динамо ».