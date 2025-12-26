  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США
18

«Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США

«Ковентри» потребовал у «Вест Хэма» 200 млн фунтов за форварда Хейджи Райта.

«Вест Хэм» намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.

«Молоткам» интересен форвард «Вулверхэмптона» Йорген Ларсен, на которого претендует и «Кристал Пэлас». Прошлым летом «волки» отказались продать 25-летнего норвежца «Ньюкаслу» за 55 млн фунтов.

В качестве альтернативы «Вест Хэм» рассматривает нападающего «Ковентри» Эллиса Симмса, но лидер Чемпионшипа вряд ли захочет расстаться с 24-летним экс-игроком «Эвертона».

Также лондонцы сделали запрос по Хейджи Райту (8 голов в 18 играх сезона Чемпионшипа), но «Ковентри» потребовал за форварда сборной США 200 млн фунтов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11148 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
logoХейджи Райт
возможные трансферы
Эллис Симмс
logoКовентри
logoЙорген Ларсен
logoчемпионшип
logoВулверхэмптон
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» сможет выкупить Фюллькруга у «Вест Хэма» за 5 млн евро летом. Форвард прошел медосмотр в итальянском клубе
23 декабря, 19:23
Фюллькруг прибыл в Италию и пройдет сегодня медосмотр в «Милане». Клуб арендует форварда «Вест Хэма» до конца сезона с опцией выкупа
23 декабря, 01:18
«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме
22 декабря, 14:18
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
47 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
50 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
51 минуту назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
6 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
18 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
33 минуты назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
40 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
43 минуты назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29