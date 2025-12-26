«Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США

«Ковентри» потребовал у «Вест Хэма» 200 млн фунтов за форварда Хейджи Райта.

«Вест Хэм» намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.

«Молоткам» интересен форвард «Вулверхэмптона » Йорген Ларсен , на которого претендует и «Кристал Пэлас». Прошлым летом «волки» отказались продать 25-летнего норвежца «Ньюкаслу» за 55 млн фунтов.

В качестве альтернативы «Вест Хэм » рассматривает нападающего «Ковентри» Эллиса Симмса , но лидер Чемпионшипа вряд ли захочет расстаться с 24-летним экс-игроком «Эвертона».

Также лондонцы сделали запрос по Хейджи Райту (8 голов в 18 играх сезона Чемпионшипа), но «Ковентри» потребовал за форварда сборной США 200 млн фунтов.