«Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США
«Ковентри» потребовал у «Вест Хэма» 200 млн фунтов за форварда Хейджи Райта.
«Вест Хэм» намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.
«Молоткам» интересен форвард «Вулверхэмптона» Йорген Ларсен, на которого претендует и «Кристал Пэлас». Прошлым летом «волки» отказались продать 25-летнего норвежца «Ньюкаслу» за 55 млн фунтов.
В качестве альтернативы «Вест Хэм» рассматривает нападающего «Ковентри» Эллиса Симмса, но лидер Чемпионшипа вряд ли захочет расстаться с 24-летним экс-игроком «Эвертона».
Также лондонцы сделали запрос по Хейджи Райту (8 голов в 18 играх сезона Чемпионшипа), но «Ковентри» потребовал за форварда сборной США 200 млн фунтов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
