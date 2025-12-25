Как заканчивали сезон рождественские лидеры АПЛ? Четыре раза команды упустили титул

Пока топовые чемпионаты ушли на короткий зимний перерыв, команды Премьер-лиги продолжают зарабатывать очки. Все же и английские клубы получили день на празднование католического Рождества.

Официальный аккаунт АПЛ решил вспомнить, как заканчивали последние девять сезонов команды, которые встречали Рождество в статусе лидера турнирной таблицы.

Сейчас в английском первенстве первую строчку занимает «Арсенал». За последние девять сезонов с «канонирами» такое случалось дважды, оба раза команда в итоге финишировала на втором месте: в сезоне-2022/23 и в сезоне-2023/24.

За последние годы два упущенных титула есть и у «Ливерпуля»: в сезоне-2018/19 и в сезоне-2020/21, когда мерсисайдцы вообще стали третьими. Рождественских лидеров, которые в итоге завоевали чемпионство, немного больше: «Челси» (2016/17), «Сити» (2017/18 и 2021/22), «Ливерпуль» (2019/20 и 2024/25).

Как закончится сезон для нынешнего лидера?