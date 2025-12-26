  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мор о «Ростове»: «Одного‑двух игроков можно смело продавать. Глебов, Осипенко, Комличенко ушли – команда слабее не стала»
8

Мор о «Ростове»: «Одного‑двух игроков можно смело продавать. Глебов, Осипенко, Комличенко ушли – команда слабее не стала»

Мор о «Ростове»: одного‑двух игроков можно смело продавать.

Эдуард Мор высказался о возможной распродаже игроков «Ростова».

Ранее гендиректор дончан Игорь Гончаров заявил, что «львиная часть долгов будет списана за три месяца».

«Невозможно представить РПЛ без «Ростова». Это город футбольный, богат на таланты. Футболисты, которые туда приходят, раскрываются, много болельщиков, стадион хороший, на который ходит много болельщиков. Думаю, все будет хорошо.

По поводу распродажи. Если у «Ростова» один‑два футболиста уйдут, то ничего страшного не будет. Глебов, Осипенко, Комличенко ушли, а команда слабее не стала. 

Главные активы команды — молодые футболисты. Это Щетинин, Комаров, Вахания. Думаю, одного‑двух футболистов можно смело продавать. Картина не изменится. У команды все будет хорошо», — сказал бывший футболист «Спартака».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11150 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoМаксим Осипенко
logoИлья Вахания
logoДанил Глебов
logoНиколай Комличенко
logoИван Комаров
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Щетинин
logoЭдуард Мор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ростов» уступил «Локомотиву» – 1:3! Забили Баринов, Вахания, Комличенко, Ньямси, Миронов не реализовал пенальти
30 ноября, 15:33
Селюк о новичках при Карпине: «Обычно мусор из квартиры выносят, а в «Динамо» его заносили. Он же еще 4 игроков «Ростова» предложил. Гусеву надо пригласить клининговую компанию»
18 ноября, 20:18
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
48 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
51 минуту назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
52 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
7 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
19 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
34 минуты назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
41 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
44 минуты назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29