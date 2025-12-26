Мор о «Ростове»: «Одного‑двух игроков можно смело продавать. Глебов, Осипенко, Комличенко ушли – команда слабее не стала»

Мор о «Ростове»: одного‑двух игроков можно смело продавать.

Эдуард Мор высказался о возможной распродаже игроков «Ростова».

Ранее гендиректор дончан Игорь Гончаров заявил , что «львиная часть долгов будет списана за три месяца».

«Невозможно представить РПЛ без «Ростова ». Это город футбольный, богат на таланты. Футболисты, которые туда приходят, раскрываются, много болельщиков, стадион хороший, на который ходит много болельщиков. Думаю, все будет хорошо.

По поводу распродажи. Если у «Ростова» один‑два футболиста уйдут, то ничего страшного не будет. Глебов, Осипенко , Комличенко ушли, а команда слабее не стала.

Главные активы команды — молодые футболисты. Это Щетинин, Комаров, Вахания. Думаю, одного‑двух футболистов можно смело продавать. Картина не изменится. У команды все будет хорошо», — сказал бывший футболист «Спартака».