Андрей Шевченко: Абрамович должен заплатить пострадавшим в украинском конфликте.

Андрей Шевченко убежден, что деньги от продажи «Челси» должны быть перечислены пострадавшим в украинском конфликте.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Роману Абрамовичу судом, если тот не разрешит передачу 2,34 млрд фунтов.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил.

Это дело – между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте]», – сказал президент УАФ , игравший за «Челси», в интервью Dagens Nyheter.

Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине – 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам – более 1,5 млрд