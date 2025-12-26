Шевченко о продаже «Челси»: «Абрамович должен заплатить пострадавшим в украинском конфликте»
Андрей Шевченко: Абрамович должен заплатить пострадавшим в украинском конфликте.
Андрей Шевченко убежден, что деньги от продажи «Челси» должны быть перечислены пострадавшим в украинском конфликте.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Роману Абрамовичу судом, если тот не разрешит передачу 2,34 млрд фунтов.
«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил.
Это дело – между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте]», – сказал президент УАФ, игравший за «Челси», в интервью Dagens Nyheter.
Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине – 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам – более 1,5 млрд
