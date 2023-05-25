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Крылов ушел из «Авангарда»! Президентом будет бывший тренер по большинству, лидеры разбежались, Хартли не приедет

Иван Мирошниченко Иван Мирошниченко
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Антон Курьянов Антон Курьянов
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Сергей Толчинский Сергей Толчинский
Наиль Якупов Наиль Якупов
Алекс Бродхерст
Александр Крылов Александр Крылов
Рашид Хабибулин
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Алексей Волков Алексей Волков
Хоккей Хоккей

Клуб ждут непростые времена.

В Омске – удивительная команда: умеет перетащить внимание на себя даже в тот день, когда все восхищаются первым финалистом Кубка Стэнли.

Главная новость четверга: председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов отходит от дел. На официальном сайте клуба вышло его заявление, в котором говорится про самоотвод.

«Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу – и это Антон Курьянов. Теперь он поведет «Авангард» за собой, как когда-то с успехом делал это на льду. Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю «Авангард» в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда!» – сказано в заявлении Крылова после длительного перечисления собственных заслуг в клубе. 

При нем и с его непосредственным участием действительно было сделано много хорошего и для Омска, и для «Авангарда»: новая арена, академия клуба, Кубок Гагарина, внедрение уроков хоккея в омские школы, полноценная вертикаль в системе клуба с командой ВХЛ, множество громких рекламных акций.

Вот только оставляет Крылов «ястребов» в самый сложный момент для «Авангарда» – начиная с трещин в прежней версии ледового дворца.

У команды получается довольно скандальное межсезонье: ругань с хоккейными агентами и, как следствие, потери игроков, не особо яркая трансферная компания, бывший тренер по большинству в роли генменеджера и долгие поиски тренера, окончившиеся ничем.

Именно в этот момент главный человек в клубе объявляет о своем уходе.

Все началось еще по ходу прошлого сезона – с отставки Волкова

Прошлый сезон начался с отставки Рябыкина, но не это было ключевым моментом для нынешней истории «Авангарда». Тренера можно быстро и успешно заменить – тот же пример с Кравцом, который довел валившуюся в сентябре команду в финал Востока. А вот при увольнении генменеджера могут возникнуть проблемы.

В середине ноября Алексей Волков в интервью «Спорт-Экспрессу» объявил об отставке: «Решение созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». При этом, по словам Волкова, в клубе работал селекционный комитет, главой которого был именно Крылов – и последнее слово оставалось за ним. Сам председатель совета директоров подтверждал то, что взгляды на новичков не всегда совпадали с генменеджером.

Проблемы нынешнего межсезонья для «Авангарда» начались именно в конце осени. Волков ушел из клуба, когда почти ни у кого из главной команды не было контрактов на следующий сезон (только Пайгин, Малыхин и Найт). Вместо него назначили Рашида Хабибулина, хоккейного советника Крылова: сначала с приставкой и.о., потом ее убрали, а в феврале 2023-го выяснилось, что Хабибулин на посту только временно – и должен найти уже постоянного преемника. К тому моменту он обменял Дмитрия Шевченко в «Барыс», махнул Брюквина и Яроша в ЦСКА на Киселевича и Алексеева и безуспешно пытался найти бэкапа для Демченко (Мельничук, Сковронский – провал).

Ни одного обмена, который помог бы «Авангарду» в плей-офф-2023, зато был еще успешно продленный контракт с Ридом Буше. Вот только его сумма – 95 млн рублей, по данным «Спорт-Экспресса» – усложняла комплектование команды на следующий сезон. С учетом контракта Корбана Найта (еще 95 млн) получалось, что 190 млн у Омска уйдут только на двух игроков – и это при общекомандном потолке зарплат в 900 млн.

Конечно, можно сформировать команду и за 710 млн – многие клубы КХЛ в прошлом сезоне не дотянулись даже до этой цифры. Но главная проблема была в другом: агенты других игроков при переговорах ориентировались бы именно на контракты Найта и Буше, и уже от них отсчитывали свои требования. Так и получилось. В итоге – скандалы, странные интервью капитана «Авангарда» с нужными словами, оскорбления. Дошло даже до того, что агент Найта и Буше – Алеша Пилко – выступил против омского клуба, а к «ястребам» стал возвращаться ярлык команды-скандала.

В конце апреля клуб официально объявил нового генменеджера – им стал родной для «Авангарда» Антон Курьянов. Был только один нюанс: он прежде не работал на подобных должностях, а в сезоне-2022/23 вообще входил в тренерский штаб и отвечал за большинство (и оно было у Омска действительно бомбическим). Теперь же Курьянов должен был формировать команду, включая тренерский состав на следующий сезон.

Но, кажется, с уходом Крылова на него упадет чуть больше функций.

«Спортивное будущее нашего клуба сейчас остается в руках человека, который не понаслышке знает, что такое «Авангард». В руках человека, который живет хоккеем и всем сердцем болеет за «ястребов» 24 часа в сутки. Он – один из символов омского хоккея. Верю, что Антон Курьянов справится с этим вызовом. Вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен стать у руля всего омского хоккея и возглавить «Авангард» в роли президента. Кто, если не он? А вы и моя команда ему обязательно поможете своей поддержкой», – сказано в свежем сообщении Александра Крылова. Кажется, это уже готовый план от руководства клуба. 

Таким образом вчерашний тренер по большинству близок к креслу президента. Но хотя бы одной головной болью у Курьянова уже меньше.

«Авангард» всю весну искал нового тренера, но оставил Кравца

Сезон-2022/23 завершился для «Авангарда» в финале конференции, где команда проиграла «Ак Барсу». До этой стадии «ястребов» довел Михаил Кравец – тренер, пришедший по ходу регулярки в качестве помощника Дмитрия Рябыкина, но быстро получивший приставку «и.о.». Соглашение Кравца с Омском был рассчитано до конца сезона – и продлевать его не спешили.

«У меня контракт до 30 апреля. На этом все заканчивается», – грустно признавал он на пресс-конференции и выражал желание работать в «Авангарде» и дальше. На сайте клуба Кравец все это время значился главным тренером, хотя новости вокруг команды намекали, что он будет, скорее, запасным вариантом.

Омск вел переговоры с другими кандидатами – и это даже не скрывалось. Например, возвращение Боба Хартли инсайдеры подавали чуть ли не как свершившийся факт – но в итоге канадец отказался.

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома», – объяснил он решение в интервью «Матч ТВ». Там же он подтвердил факт переговоров.

Но Хартли был не единственным вариантом. Еще в начале апреля пошли разговоры, что в «Авангард» может прийти Ги Буше (работал в «Оттаве» и «Тампе»), всплывала фамилия Дэйва Кэмерона («Оттава 67», OHL)  потом кандидатом называли Грега Кронина из «Колорадо Иглс» (АХЛ).

Только перебрав все варианты, Омск вернулся к тому, что уже имел под рукой. На этой неделе Кравец подписал с «Авангардом» новый однолетний контракт – с другими кандидатами ничего не вышло. Это явно не тот вариант, который хотел Крылов, год назад рассчитывавший на Кенневилля и Бэбкока. Более того, журналист Михаил Зислис писал, что Крылов не в восторге от Кравца и вообще его могли убрать еще по ходу регулярки.

Совпадение или нет, но Крылов объявил об уходе на следующий день после продления контракта с тренером.

Кстати, срок нового соглашения – один год – явно намекает, что у нынешнего руководства нет никакой долгосрочной стратегии (сидеть и ждать, когда Хартли достроит дом – точно плохой план).

Но следующий сезон для Кравца будет гораздо труднее в любом случае – в составе не будет сразу трех прежних лидеров.

История Грицюка дошла до критической точки, но это уже не единственная потеря «Авангарда»

Самая обсуждаемая потеря «Авангарда» (пока еще не произошедшая, кстати) – 22-летний Арсений Грицюк. Нападающий принял квалификационное предложение СКА – и об этом пресс-служба лиги сообщила вечером прошлой субботы. У Омска всего пара дней, чтобы повторить условия – при таком варианте клуб оставит права на игрока у себя. Но даже это не гарантирует того, что Арсений останется – у него еще есть вариант с «Нью-Джерси».

Если «Авангард» не повторит сумму СКА, то гарантированно потеряет молодую звезду, зато получит компенсацию из Питера – 100 млн рублей, по информации «Матч ТВ».

Арсений Грицюк связан с «Авангардом» уже десять лет – переехал из Красноярска в Омск, когда было 12. Подключать нападающего к главной команде его начали еще при Бобе Хартли в Балашихе, он быстро прогрессировал и даже пробился в состав сборной на Олимпиаду в Пекине, с которой взял серебро. Прошедшая регулярка стала для Арсения пока лучшей в карьере: 15+25 в 66 матчах. Но в плей-офф статистика Арсения упала – 3+1 в 11 играх. Он забил два победных гола «Магнитке» в овертаймах, но при этом вообще не набрал очков в серии с «Ак Барсом».

Контракт Грицюка с «Авангардом» заканчивался 30 апреля – и он становился ограниченно свободным агентом. В такой ситуации сложно потерять игрока, но между клубом и представителем Арсения – агентом Шуми Бабаевым – произошел конфликт. Разумеется, не сошлись в сумме контракта. По данным «Чемпионата», сторона Грицюка, который за прошлый сезон получил 20 млн рублей, хотела 110 млн рублей за два следующих года – Омск не был готов так тратиться.

Тут, к слову, есть и пробел прежнего генменеджера. Как сообщает «Матч ТВ», весной 2021-го Грицюк подписал двухсторонний двухлетний контракт с «Авангардом», по которому должен был получать 7,5 млн в сезон. Но после Олимпиады в Пекине Алексей Волков поднял цифру до 8 млн, а летом 2022-го – до 20 млн. При этом срок соглашения с Арсением остался тот же, хотя при увеличении зарплаты было бы логичнее сразу и продлить игрока. 

Бабаев почти каждое межсезонье становится главным человеком вокруг «ястребов». С его подачи талантливый Чинахов два года назад уехал в НХЛ, хотя всего сезон отыграл на взрослом уровне. При этом другие клиенты Бабаева – Толчинский, Ткачев и Грицюк – были лидерами «Авангарда» в прошлом сезоне. Но сейчас никого из них, похоже, не будет в клубе.

Так выглядят потенциальные потери игроков из двух ударных звеньев «Авангарда»:

Занятны два факта: права на Ткачева год назад пришли «Авангарду» из СКА – практически бесплатно, за 1000 рублей. Возможно, Омск не будет повторять оффершит Питера Грицюку именно поэтому. А еще интересно, что к Толчинскому во время отпуска в ОАЭ в начале мая приезжал Александр Крылов, чтобы провести переговоры лично. Не договорились.

На этих людях строилась вся игра «Авангарда» в прошлом сезоне. Вот показательная статистика в регулярке.

 

Грицюк плохо показал себя в плей-офф, но его начало он пропускал из-за травмы. Остальная пятерка тащила команду вплоть до финала конференции:

 

Как развивалась ситуация между Грицюком и «Авангардом» – общая версия из всех новостей и выступлений Бабаева:

1. Грицюк имел два основных варианта на будущее – «Авангард» и «Нью-Джерси»;

2. Приоритетом был «Авангард». Сторона Грицюка озвучила клубу условия;

3. «Авангард» якобы слил на публику информацию по цифрам (что не понравилось Бабаеву), а еще в приватных разговорах Хабибулин рекомендовал игроку сменить агента (что еще больше разозлило Шуми);

4. Теперь Грицюк оценивает другие возможности, а Бабаев все еще ругается с «Авангардом».

Грицюк действительно претендует на контракт в НХЛ, но готов остаться в России еще на пару сезонов. «Нью-Джерси» задрафтовал его в 2019 году в пятом раунде, но внимательно следил за игрой в России. Нюанс – в конкуренции. Вряд ли Арсений сразу получит место в «Дэвилс»: команда собрана из молодых звезд, которые наконец-то вывели команду в плей-офф НХЛ и перебили клубные достижения.

«Авангард» оставался главной возможностью для Грицюка на ближайшее будущее. Бабаев вел с Хабибулиным первые переговоры о новом контракте Арсения. Именно в фигуре Хабибулина агент видит причины всех неудачных переговоров – они ни о чем не договорились.

С другими клиентами Бабаева все почти решено – и тоже не в пользу «Авангарда». Ткачев нацеливается на НХЛ (хотя это любимая уловка агента – чаще всего под таким предлогом игроки находят хорошее предложение в России), Толчинский уже перешел в СКА.

«Авангард» официально потерял и американца Бродхерста, который выбил 30 очков в регулярке и 8 в плей-офф – но тут вмешался новый лимит на легионеров.

Как «Авангард» поменялся уже сейчас: новый топ-иностранец и очередной приход бывшего игрока

Вот все приобретения «Авангарда» на текущей момент:

Из всех игроков в этом списке выделяется Шулак – лучший бомбардир «Адмирала» в регулярке, хотя он и защитник. Чех закроет в «Авангарде» последнюю позицию легионера и точно поможет в большинстве. Курьянов уже назвал Шулака человеком, который сыграет в новом составе ключевую роль.

Пьянов и Гераськин – еще одни новички «Авангарда». Первый, правда, начинал в Омске взрослую карьеру, а потом еще дважды успешно возвращался в клуб. Гераськин стал прорывом сезона-2022/23 в «Северстали», где набрал 43 очка за 66 матчей регулярки. Еще Игорь пока единственный из приглашенных, кто получил от «Авангарда» сразу четыре года по контракту.

Другие новые нападающие должны будут восполнять потери в нижних звеньях – «Авангард» в это межсезонье расстался с Дедуновым, Жарковым и Малыхиным. Из ушедших защитников важны Береглазов и Сведберг: если швед часто ошибался, то Алексей в плей-офф успешно играл в среднем по 24 минуты. Теперь он в «Локомотиве».

Неожиданно перевернулась история с Иваном Мирошниченко. Юниор победил рак и в прошедшем чемпионате постепенно заиграл в «Авангарде», хотя заканчивал сезон редкими очками в плей-офф МХЛ. В итоге вместо новой попытки закрепиться в главной команде нападающий выбрал другой путь – подписался на три года с «Вашингтоном», который выбрал его год назад на драфте под 20-м номером. «Авангард» называет его решение преждевременным, но ничего не может сделать.

Подвис контракт Наиля Якупова. Первый номер драфта НХЛ-2012 пропустил большую часть сезона из-за травмы, и действие соглашения завершилось 30 апреля. Форвард уверяет, что им интересуются два клуба, но сам он по-прежнему нацелен на «Авангард»: «Когда ты уже знаешь команду и коллектив, не хочется ничего не менять. Разные моменты бывают, но меня все устраивало».

В нынешней ситуации ему было бы открыто место в топ-6, но, опять же, все зависит от его контрактных запросов.

Сейчас у «Авангарда» в составе 17 взрослых игроков (2 вратаря, 6 защитников и 9 нападающих), а сумма контрактов еще на 10-м хоккеисте перевалила за 500 млн рублей. Создать конкурента составу СКА или «Ак Барса», кажется, уже не получится.

Другие новости об «Авангарде»: тройка легионеров, привычные вратари, игрок для четырех лиг

• Глобально никто не понимает общую стратегию «Авангарда» на ближайшее будущее. Например, Леонид Вайсфельд долго оставался одним из кандидатов на должность генменеджера. Назначение он так и не получил, но потом неожиданно высказался для «СЭ»: «Пока я с ними общался, так и не понял, чего они хотят». Хотя первые результаты клубной работы все же видны.

• «Авангард» уже сформировал тройку топ-легионеров на следующий сезон. Напоминаем: в лиге меняется лимит – теперь заявлять на игру можно максимум трех иностранцев. Американец Буше продлил контракт с «Авангардом» еще в декабре 2022-го, канадец Найт подписал двухлетнюю сделку прошлым летом. Пришедший из «Адмирала» чех Шулак и стал третьим легионером.

• Заранее согласована вратарская бригада. Основной вратарь Василий Демченко остается в клубе еще на два года. Похожий контракт получил его сменщик Андрей Мишуров, но его сделка двухсторонняя. «Авангард» отпустил Станислава Галимова – тот начинал сезон в ротации, а потом вылетел из-за травмы до конца сезона.

• Два ключевых продления контрактов связаны с обороной: Шапризянов и Чистяков подписались еще на три сезона. Именно с Шапризяновым у агента Бабаева возник публичный конфликт. Игрок «Авангарда» прокомментировал его работу и запросы его клиентов (которые в прошлом сезоне были партнерами Шарипзянова), а сам агент в ответ назвал его крысой и высказал мнение о высокой зарплате. История долго гремела, но постепенно затихла.

• Потери для низших звеньев могли быть серьезнее, но «Авангард» сохранил Телегина. Тот провел в команде два сезона – всем все понравилось: «Для нас было важно желание Ивана играть именно в «Авангарде», благодаря этому мы довольно быстро пришли к соглашению». В плей-офф Телегин стабильно набирает по пять очков (3+2 и 0+5) за розыгрыш, в регулярке – чуть больше.

• Важным активом для «Авангарда» остается Михаил Гуляев. Весной ему исполнилось 18 лет. К этому возрасту Гуляев отметился необычным достижением: сыграл за сезон в четырех лигах за четыре команды. Где засветился Гуляев: КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЮХЛ. Летом защитник выходит на драфт НХЛ. По предварительным раскладам там его могут выбрать сразу в топ-25 первого раунда.

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Фото: hawk.ru; РИА Новости/Александр Кряжев, Александр Гальперин, Григорий Сысоев, Виталий Аньков

1 комментарий

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Hola Hola
Пока что невосполнимыми остаются потери Толчинского и Ткачева (всего лишь, ха-ха). В остальном состав не сильно просел. Если бы удалось договориться с Ткачевым, то я бы сказал, что все не так уж и плохо.
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