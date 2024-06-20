Свен Вилобородый и Гарольд Заячья Лапа – как датчане правили Англией

Знакомство с Кнютлингами.

Англия и Дания не так уж далеко друг от друга – чуть больше 500 километров по прямой через Северное море. До 2014-го между странами ходил паром, а на рубеже первого и второго тысячелетий это был привычный маршрут викингов. Они не только грабили соседей, но и относительно ненадолго покорили их. Датская династия – важный эпизод из истории средневековой Англии, когда ею правили четыре короля из рода Кнютлингов.

Краткий экскурс, больше напоминающий сюжет «Игры престолов» или типичную катку в Crusader Kings III.

У датчан была «Великая языческая армия». Отряд из пары тысяч человек кошмарил всю Англию

Во время ЧМ-2022 Спортс рассказывал о происхождении затасканного словосочетания «англосаксы». Коротко напомним: англы и саксы – два союза германских племен, которые переселились с континента на остров Великобритания в IV-V веках н.э. С ними в одном ряду часто упоминаются фризы (прибыли с севера современных Нидерландов) и юты. Последние до начала Великого переселения народов обитали на территории нынешней Дании. Вот и название полуострова Ютландия, где сегодня находится большая часть королевства, происходит от этого племени.

И все же датчане – не прямые потомки ютов. Древнее племя покинуло земли после вторжения данов – еще одного германского этноса, который переселился из Скании (современная провинция Швеции) и с острова Зеландия (там сейчас Копенгаген).

Даны не ограничились завоеванием Ютландии. Это были хрестоматийные викинги – строили драккары, нападали на соседей и возвращались с награбленным. Первая экспедиция скандинавов в Англию датирована 793 годом, правда, тогда монастырь на острове Линдисфарн разгромили не датчане, а норвежцы. Чуть позже подключились и даны. В 866 году вожди Ивар Бескостный и Хальфдан Рагнарссон (братья Рагнара Лодброка, того самого из сериала «Викинги») захватили Йорк, столицу Королевства Нортумбрия. Им подчинялась «Великая языческая армия» – так в английских хрониках называли войско викингов, размер которого до сих пор вызывает вопросы. Но даже по самым щедрым оценкам численность «великой армии» не превышала пару тысяч человек.

Вместо возвращения в Ютландию скандинавы обосновались в Англии и за несколько лет подчинили почти все восточное побережье. В 867-м они захватили Ноттингем, спустя четыре года разграбили Лондон, затем повернули на запад – к землям, населенным преимущественно кельтскими племенами. Территории, где они закрепились, назывались Данелаг или Денло, что буквально переводится как «право данов». Здесь доминировали законы и обычаи викингов (например, знаменитый суд поединком, когда споры решались на дуэли) – в отличие от южной Англии, где власть сохранила Уэссекская династия, потомки англов и саксов. Единственная сила, которая смогла хоть что-то противопоставить данам.

В 878 году король Альфред Великий разбил викингов в битве при Этандуне, вынудив скандинавов подписать Уэдморский мир. По нему Альфред сохранил юго-запад Англии, а даны – почти весь Восток, включая Мерсию, Нортумбрию, Эссекс и Лондон. Правда, через несколько лет король все же вернул город.

Данелаг не был единым государством, но небольшие вождества почти не конфликтовали и быстро договаривались, если им грозила опасность. И все же постепенно короли Уэссекской династии откусывали земли викингов. В 954 году они заняли Йорк и впервые его удержали. К тому моменту скандинавское влияние в покоренном регионе оставалось настолько сильным, что англосаксонские правители с ним считались – даже скандинавское право не утратило силу. А еще о тех временах напоминают современные города: если видите в названии окончание «би», «троп» или «тон», скорее всего, его основали викинги. Дерби, Уитби, Сэлби, Сканторп, Шиптон и так далее.

Cвен I Вилобородый правил Англией пять недель. Он убил отца и захватил Лондон – возможно, из мести

С покорением Данелага угроза викингов никуда не делась. В 991 году в битве при Молдоне норвежский король Олаф I Воронья кость разгромил англосаксонские войска. Англия обязалась выплатить крупную дань, для чего ввели налог – «Датские деньги». Это был первый в истории Британии сбор с подданных – сначала его объявили временной мерой, но позже сделали регулярным.

Впрочем, на родине Олафа дела тоже шли не слава Тору. У викингов продолжались бесконечные междоусобицы: датчане, норвежцы и шведы боролись за господство в регионе. Быстро рос авторитет династии Кнютлингов, названной так по имени Кнуда I Хардекнуда. Тот родился в Данелаге приблизительно в 880-е годы и был правнуком Рагнара Лодброка. О Кнуде мы мало что знаем, за исключением того, что в 916-м он покорил Данию и стал королем. Зато вы точно слышали о его внуке – Харальде I Синезубом, который покорил Норвегию и объединил два королевства. Спустя тысячу лет в его честь назвали технологию Bluetooth (то есть буквально «синие зубы»). Ведь она тоже объединяет.

В 986 году Харальда убил его сын Свен Вилобородый (прозвище дали за окладистую бороду, разделенную снизу). Правда, в 995-м наследник временно лишился контроля над Норвегией, когда проиграл борьбу за престол тому самому Олафу I, позже победившему в битве при Молдоне. В 1000 году Свен вновь объединил два королевства, а спустя 13 лет завоевал еще и третье – Англию.

Свен Вилобородый

Для этого он осадил Лондон, где правил Этельред II Неразумный из Уэссекссой династии. Тот сбежал через Ла-манш, а витенгамот (аналог древнерусского вече – народного собрания) провозгласил Свена правителем. Нет уверенности, что он вообще планировал покорять Англию – возможно, викинг отправился в поход только ради грабежей. С другой стороны, это могла быть месть за резню в День святого Брайса 1002 года, когда Этельред издал указ, позволявший безнаказанно убивать датчан.

В любом случае от власти Свен не отказался, хотя тремя королевствами Вилобородый правил недолго – в феврале 1014-го, через пять недель после взятия Лондона, он умер. Есть версия, что его убили. Другая утверждает, что конунг упал с лошади.

После смерти Свена витенгамот снова назначил Этельреда королем. Возник династический спор, ведь формально английский трон переходил следующему монарху из династии Кнютлингов – Харальду II или его младшему брату Кнуту. Началась очередная англо-датская война: Харальд правил в Скандинавии, но поддержал Кнута в борьбе с Этельредом. Тот вскоре умер, и новым королем Англии стал Эдмунд Железнобокий, который тоже продержался недолго (по одной из версий, его убили в туалете арбалетным выстрелом). С его смертью власть в Англии перешла единолично Кнуту.

Кнута прозвали Великим за создание «Империи Северного моря». Тело его преемника Гарольда Заячьей Лапы после смерти бросили на болоте

После серии бесконечных войн в Англии воцарился относительный мир. Кнут разделил страну между вассалами из местной знати. Это должно было укрепить его власть, но, почувствовав силу, король расправился над англосаксонской элитой. Также викинг собирал заметно больше «датских денег», сражался с пиратами, совершил паломничество в Рим, а еще вспомнил о Скандинавии, где к тому моменту правили уже другие короли: в Дании обосновался его брат Харальд II, а в Норвегии – Олаф II из рода Хорфагеров.

Владения Кнуда (красный), его вассалы (оранжевый) и союзники (желтый)

В 1018-м брат умер, и Кнут унаследовал его престол. За Норвегию пришлось повоевать – поход на Олафа закончился победой в 1028-м. Три королевства, объединенных личной унией, сегодня принято называть «Империей Северного моря» (современники этот термин не использовали) – огромное политической образование, которое также включало вассалов в Шотландии, Уэльсе, Ирландии, Швеции и Померании. Просуществовало оно недолго – до смерти Кнута в 1035-м. За успешную экспансию король заслужил титул Великий.

А еще с ним связана красивая легенда. Придворные льстили, что он может повелевать морем. Тот решил их проучить, сел возле воды, и когда волна окатила его ноги, снял с себя корону: «Только Бог всесилен».

Кончина Кнута спровоцировала очередной династический кризис. Хотя Гарольд (тезка с дядей Харольдом II, но в российской историографии имя принято писать с «Г») был старшим сыном короля, законным наследником считался его сводный брат Хардекнуд. Гарольд обошел основного претендента и враждовал с ним всю жизнь. Новый правитель доверял управление государством матери, отвергал христианство и очень любил охоту. Благодаря увлечению и стал Заячьей лапой – мол, очень быстро бежал за добычей.

Гарольд Заячья лапа

Спустя пять лет после восшествия не престол король умер. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, но пришедший на смену Хардекнуд из мести вытащил тело и выбросил на болота – там Гарольда нашли рыбаки. Позже его снова похоронили в Лондоне.

Хардекнуд не заслужил вообще никакого прозвища, хотя ему подошли бы эпитеты «жестокий» или «мстительный». При нем выросли налоги, что спровоцировало восстание, которое король сурово подавил. Просидев на троне два года, Хардекнуд внезапно умер на пиру. У него не было законных наследников, и на этом династия Кнютлингов в Англии прервалась. Власть вновь перешла Уэссекскому роду – Эдуарду Исповеднику.

Правда, англосаксонские короли тоже вскоре ушли в прошлое. В 1066 году страну покорил Вильгельм Завоеватель, и следующие сто лет ею правили норманны – потомки викингов, давно осевшие на севере Франции и порвавшие со скандинавским прошлым.

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Фото: East News /Evans Picture Library, The Print Collector/Image State; commons.wikimedia.org ; english-heritage.org.uk