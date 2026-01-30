  • Спортс
  Заварзин о Макарове: «Чемпионат Турции не сильнее нашего, примерно равные по силе. Все у него должно там получиться»
17

Заварзин о Макарове: «Чемпионат Турции не сильнее нашего, примерно равные по силе. Все у него должно там получиться»

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин оценил перспективы Дениса Макарова в Турции.

Макаров во вторник перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор».

– У него здесь не было перспективы: в «Динамо» он не сошелся во взглядах с главным тренером Гусевым. Спортивные качества здесь не на первом месте: главная причина – конфликт интересов. Если сложилась такая ситуация, если командой руководит человек, которому он не доверяет и который не доверяет ему, какой смысл оставаться?

– Сможет он заиграть в Турции?

– Наши футболисты там играют – вроде что‑то получается. Чемпионат Турции не сильнее нашего. Когда мы участвовали в еврокубках, считаю, что наш чемпионат был лучше, чем турецкий. А сейчас примерно равные по силе. Так что, думаю, всё у него должно там получиться, – сказал Заварзин.

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Матч ТВ»
logoДенис Макаров
Юрий Заварзин
logoпремьер-лига Россия
logoКайсериспор
logoвысшая лига Турция
logoМатч ТВ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Макарова в России то не получилось заиграть, а в Турции заблещет? Очень сильно сомневаюсь...
Чемпионат Турции в несколько раз сильнее нашего.
Ответ Tor Tor_1116669828
Чемпионат Турции в несколько раз сильнее нашего.
Ничего подобного. В рпл больше лидеров да и средний уровень у нас получше. В еврокубках постоянно обгоняли турцию
Ответ Tor Tor_1116669828
Чемпионат Турции в несколько раз сильнее нашего.
Помню локо выбил фенер. Спартак фенер. Краснодар фенер. Зенит фенер прошёл в 1/16. И их команды пормже постоянно выбивали. Только Бешикташ помню локо разок выбил. А так постоянно их обыгтвади в личках и ЦСКА и Спартак и тем более Зенит.
Свои 5 голов Денис точно забьёт
Ответ Рубин2003
Свои 5 голов Денис точно забьёт
Угловому флажку?
Ответ Pashtet1707
Угловому флажку?
Воробьям
Так в нашем не получилось же.
У Шомы получается у него тоже получится хотя сначала надо с ездить в Италию
Рекомендуем