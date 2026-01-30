Заварзин о Макарове: «Чемпионат Турции не сильнее нашего, примерно равные по силе. Все у него должно там получиться»

Заварзин о Макарове: Чемпионат Турции не сильнее нашего.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин оценил перспективы Дениса Макарова в Турции.

Макаров во вторник перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор».

– У него здесь не было перспективы: в «Динамо» он не сошелся во взглядах с главным тренером Гусевым. Спортивные качества здесь не на первом месте: главная причина – конфликт интересов. Если сложилась такая ситуация, если командой руководит человек, которому он не доверяет и который не доверяет ему, какой смысл оставаться?

– Сможет он заиграть в Турции?

– Наши футболисты там играют – вроде что‑то получается. Чемпионат Турции не сильнее нашего. Когда мы участвовали в еврокубках, считаю, что наш чемпионат был лучше, чем турецкий. А сейчас примерно равные по силе. Так что, думаю, всё у него должно там получиться, – сказал Заварзин.