Лапорта об ЛЧ: «Из всех клубов топ-8 только «Барса» принадлежит своим членам, у других есть владельцы – наша модель работает. «Реал»? Сами разберутся, я сосредоточен на нашей команде»

Лапорта о «Реале» в ЛЧ: они сами разберутся, я сосредоточен на «Барселоне».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил удовлетворение выступлением команды в общем этапе Лиги чемпионов .

Каталонцы разгромили «Копенгаген » (4:1) в заключительном туре, заняли 5-е место и напрямую вышли в 1/8 финала.

– Нам нужно было сыграть результативно, и мы это сделали, прошли в плей-офф с пятого места. Мы попали в первую восьмерку, что и было нашей целью. Флик особенно этому рад, потому что теперь он может планировать вторую часть сезона с большим спокойствием.

Из восьми лучших клубов этой ЛЧ только «Барселона » принадлежит своим членам, у остальных есть владелец, что вполне достойно уважения, но я говорю это потому, что некоторые утверждают, что наша модель не может работать. Что ж, может.

– А «Реал Мадрид»?

– Они сами разберутся. Я предпочитаю сосредоточиться на «Барселоне», – сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.