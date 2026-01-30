  • Спортс
  Лапорта об ЛЧ: «Из всех клубов топ-8 только «Барса» принадлежит своим членам, у других есть владельцы – наша модель работает. «Реал»? Сами разберутся, я сосредоточен на нашей команде»
Лапорта об ЛЧ: «Из всех клубов топ-8 только «Барса» принадлежит своим членам, у других есть владельцы – наша модель работает. «Реал»? Сами разберутся, я сосредоточен на нашей команде»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил удовлетворение выступлением команды в общем этапе Лиги чемпионов.

Каталонцы разгромили «Копенгаген» (4:1) в заключительном туре, заняли 5-е место и напрямую вышли в 1/8 финала.

– Нам нужно было сыграть результативно, и мы это сделали, прошли в плей-офф с пятого места. Мы попали в первую восьмерку, что и было нашей целью. Флик особенно этому рад, потому что теперь он может планировать вторую часть сезона с большим спокойствием.

Из восьми лучших клубов этой ЛЧ только «Барселона» принадлежит своим членам, у остальных есть владелец, что вполне достойно уважения, но я говорю это потому, что некоторые утверждают, что наша модель не может работать. Что ж, может.

– А «Реал Мадрид»?

– Они сами разберутся. Я предпочитаю сосредоточиться на «Барселоне», – сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
а что насчет Баварии? - у них вообще-то такая же система
а что насчет Баварии? - у них вообще-то такая же система
Ну что вы, в самом деле, со своими подробностями, деталями и фактами! Человек же попросил не отвлекать его и дать сосредоточиться на Барселоне)
Ну что вы, в самом деле, со своими подробностями, деталями и фактами! Человек же попросил не отвлекать его и дать сосредоточиться на Барселоне)
А Адидас , Ауди и Альянс??? Все правильно сказал Лапорта
Какой-то молодец, что когда спрашивают про Реал не полез копаться , а не стал отвечать
Какой-то молодец, что когда спрашивают про Реал не полез копаться , а не стал отвечать
Лапорте Реал не нужен. он раньше говорил про Реал много только потому что Барса была кризисе а в сми и фанаты уничтожали Барсу, и Лапорта в такой период тупо хотел отвлечь внимание и переводил стрелку на Реал, а сейчас у Барсы дела идут хорошо, фин.кризис есть но команда уже собрана для больших побед, потому и нет смысла этих комментарии в адрес Реала. Лапорта тип балабол, но умный балабол)свое дело он знает!
Барса и Бавария сильно по-разному управляются...да. по разному, но Лапорта говорит о владельце, что в отношении Баварии является враньем, если конечно не считать таковыми болельщиков. Впрочем для Лапорта ничего нового
Бавария также принадлежит болельщикам, в Германии вообще есть правило 50+1 акция принадлежат болельщикам.
Бавария также принадлежит болельщикам, в Германии вообще есть правило 50+1 акция принадлежат болельщикам.
не полностью же
Бавария также принадлежит болельщикам, в Германии вообще есть правило 50+1 акция принадлежат болельщикам.
50%+1голос именно ГОЛОСУЮЩИХ акций должно принадлежать структуре , отвечающей за сохранение клубных интересов и её индентичность .
Это не значит что клубом владеют болельщики.
Это лишь значит, что в так называемом наблюдательном совете и совете диреторов -- решающую роль играют люди связанные с клубом , а не коммерческие структуры.

А акции бывают разного рода , в том числе и привелигированные , которые участвуют в распределении прибыли , но никак голосовать не могут.
Барса и Бавария сильно по-разному управляются , в плане модели оргазации спортивных коммерческих/ некоммерческих сообществ
Только надеюсь летом смонут усилиться. и купить тех игроков, кого попросит Флик
Только надеюсь летом смонут усилиться. и купить тех игроков, кого попросит Флик
Надежды пока мало. Но надеемся
Даже тут умудрился соврать. Лапорта и вранье - синонимы.
Аферист пройдоха ...
