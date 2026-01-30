Лапорта об ЛЧ: «Из всех клубов топ-8 только «Барса» принадлежит своим членам, у других есть владельцы – наша модель работает. «Реал»? Сами разберутся, я сосредоточен на нашей команде»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил удовлетворение выступлением команды в общем этапе Лиги чемпионов.
Каталонцы разгромили «Копенгаген» (4:1) в заключительном туре, заняли 5-е место и напрямую вышли в 1/8 финала.
– Нам нужно было сыграть результативно, и мы это сделали, прошли в плей-офф с пятого места. Мы попали в первую восьмерку, что и было нашей целью. Флик особенно этому рад, потому что теперь он может планировать вторую часть сезона с большим спокойствием.
Из восьми лучших клубов этой ЛЧ только «Барселона» принадлежит своим членам, у остальных есть владелец, что вполне достойно уважения, но я говорю это потому, что некоторые утверждают, что наша модель не может работать. Что ж, может.
– А «Реал Мадрид»?
– Они сами разберутся. Я предпочитаю сосредоточиться на «Барселоне», – сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.
Это не значит что клубом владеют болельщики.
Это лишь значит, что в так называемом наблюдательном совете и совете диреторов -- решающую роль играют люди связанные с клубом , а не коммерческие структуры.
А акции бывают разного рода , в том числе и привелигированные , которые участвуют в распределении прибыли , но никак голосовать не могут.
Барса и Бавария сильно по-разному управляются , в плане модели оргазации спортивных коммерческих/ некоммерческих сообществ