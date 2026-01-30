«Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса

«Спартак» ищет новые клубы для Тео Бонгонда, Кристофера Мартинса и Олега Рябчука.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб проинформировал агентов футболистов, что не будет противиться уходу игроков в случае вариантов с другими командами.

Бонгонда выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Мартинс играет за команду с лета 2022 года. Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023 года.