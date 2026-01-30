122

«Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса

«Спартак» ищет новые клубы для Тео Бонгонда, Кристофера Мартинса и Олега Рябчука.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб проинформировал агентов футболистов, что не будет противиться уходу игроков в случае вариантов с другими командами.

Бонгонда выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Мартинс играет за команду с лета 2022 года. Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023 года.

Источник: «Чемпионат»
По двум вопросов нет,но вот чем плох Мартинс?с ним команда выглядит сбалансированнее в центре поля и надежнее на стандартах
Ответ Роман Болотовский
По двум вопросов нет,но вот чем плох Мартинс?с ним команда выглядит сбалансированнее в центре поля и надежнее на стандартах
Выбор в пользу Жедсона, плюс готовятся к лимиту. Бангонда итак летом уйдет, было ошибкой не продавать его еще летом, по Рябчуку тоже самое.
Ответ Роман Болотовский
По двум вопросов нет,но вот чем плох Мартинс?с ним команда выглядит сбалансированнее в центре поля и надежнее на стандартах
Самое забавное, что Мартинса продлили в прошлом году) Так что больше похоже на звездешь, по нему точно
С Мартинсом что не так?
Ответ Sergio Mendez
С Мартинсом что не так?
Ответ Sergio Mendez
С Мартинсом что не так?
я вчера на новости с быстровым обозначил список кандидатов на выход, трое в новости...не удивительно, что в клубе работают думающие люди, понимающие, что с текущим набором ничего не светит )
Не трогайте Мартинса, он один из самых ценных футболистов в составе!
Ответ Алекс75
Не трогайте Мартинса, он один из самых ценных футболистов в составе!
Ответ Алекс75
Не трогайте Мартинса, он один из самых ценных футболистов в составе!
Я как болела Зенита тоже в недоумении
Мартинс чем не угодил ?
По мне - очень хороший игрок для РПЛ.
Ответ Всё знаю
Мартинс чем не угодил ? По мне - очень хороший игрок для РПЛ.
Ответ </c/>
А кто вам нужен тогда ?)
жаль если про Мартинса правда, а этим двоим пора на выход правда, особенно Рябчуку
Ответ korysh
жаль если про Мартинса правда, а этим двоим пора на выход правда, особенно Рябчуку
не нужно жалеть, средний легионер, которого нужно менять на более сильного однозначно...
Враньё очередное от "чемпионата" и его источника близкого к ситуации!
Ответ Владимир Дмитриев
Враньё очередное от "чемпионата" и его источника близкого к ситуации!
Источник - Коломна, торчок и лысый
Ответ paratruper17
Источник - Коломна, торчок и лысый
В Нальчике, кстати, есть улица Торчокова. Или Тарчокова. Так просто, к слову пришлось.
Мартинс?! Спартак походу решил выше 6 места не вылезать, продавая одного из лучших игроков в команде
Ответ Звёздный Рафинья
Мартинс?! Спартак походу решил выше 6 места не вылезать, продавая одного из лучших игроков в команде
6 место плохо что ли ?
Ответ Сибирский литовец
6 место плохо что ли ?
Ну я то только за)
Мартинс один из сильнейших опорников чемпионата. Отличный игрок Box to Box.
Ответ chance-comer
Мартинс один из сильнейших опорников чемпионата. Отличный игрок Box to Box.
Так опорник или бокс-ту-бокс - определись))) Это разные позиции. И Мартинс полтора года после прихода, когда именно на опорнике, играл проиграл конкуренцию Литвинову ))) Он и заиграл то на непривычной позиции за счет Барко. Как Барко нет на поле он вообще бесполезный.
Ответ iscariot13
Так опорник или бокс-ту-бокс - определись))) Это разные позиции. И Мартинс полтора года после прихода, когда именно на опорнике, играл проиграл конкуренцию Литвинову ))) Он и заиграл то на непривычной позиции за счет Барко. Как Барко нет на поле он вообще бесполезный.
Мартинс и опорника, и боксу-ту-бокс может играть, при чем в течение матча самозаменяться). Весьма неразличимое отличие в современном футболе... Как крайки при 3-5-2, в зависимости от ситуации на поле и течения игры , могут быть больше защитниками, или нападающими.
Что произошло с Бонгонда? Еще прошлой весной выжигал на своей бровке. И весной его зачехлили на деревянного Солари! Мартинс - просто боец, всегда выкладывается, особенно в топовых матчах. Неужели испанцу они так не приглянулись??
Первых двух понятно , но Мартинс пригодился бы .Он редко плохо играл
