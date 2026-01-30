«Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса
«Спартак» ищет новые клубы для Тео Бонгонда, Кристофера Мартинса и Олега Рябчука.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Московский клуб проинформировал агентов футболистов, что не будет противиться уходу игроков в случае вариантов с другими командами.
Бонгонда выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Мартинс играет за команду с лета 2022 года. Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023 года.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
122 комментария
По мне - очень хороший игрок для РПЛ.