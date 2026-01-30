Черышев переходит в клуб Савина. «Красава Ипсонас» занимает 12-е место в лиге Кипра

Денис Черышев переходит в кипрский клуб Евгения Савина.

Воспитанник «Реала » и бывший футболист сборной России Денис Черышев перейдет в кипрский клуб Евгения Савина .

35-летний полузащитник в статусе свободного агента перейдет в «Красава Ипсонас », занимающий 12-е место в таблице высшей лиги, где выступают 14 команд.

Как сообщает ShootandGoal Cyprus Times, в ближайшее время ожидается официальное подписание сделки.

Последним клубом россиянина был греческий «Паниониос», который он покинул по окончании прошлого сезона. Его подробная статистика – здесь .

Больше всего пенальти в Европе ставят в ворота «Красавы». Но как же тащит вратарь!