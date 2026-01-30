99

Черышев переходит в клуб Савина. «Красава Ипсонас» занимает 12-е место в лиге Кипра

Денис Черышев переходит в кипрский клуб Евгения Савина.

Воспитанник «Реала» и бывший футболист сборной России Денис Черышев перейдет в кипрский клуб Евгения Савина.

35-летний полузащитник в статусе свободного агента перейдет в «Красава Ипсонас», занимающий 12-е место в таблице высшей лиги, где выступают 14 команд.

Как сообщает ShootandGoal Cyprus Times, в ближайшее время ожидается официальное подписание сделки.

Последним клубом россиянина был греческий «Паниониос», который он покинул по окончании прошлого сезона. Его подробная статистика – здесь.

Больше всего пенальти в Европе ставят в ворота «Красавы». Но как же тащит вратарь!

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ShootandGoal Cyprus Times
logoКрасава Ипсонас
logoДенис Черышев
logoвысшая лига Кипр
возможные трансферы
logoЕвгений Савин
logoРеал Мадрид
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Встретились как-то свободный агент с иноагентом...
Ответ Алекс75
Встретились как-то свободный агент с иноагентом...
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
У вас есть кто-то полезный прямо на примете?
Теперь в новостях будет Красава Черышева?
Ответ alexey102rus
Теперь в новостях будет Красава Черышева?
Красава Черышева-Савина.
Ответ Игорь Новиков
Красава Черышева-Савина.
Со звездочкой.
В Валенсии поиграл, но по большому счёту его карьера - это полный ипсонас..
Ответ Shamarin
В Валенсии поиграл, но по большому счёту его карьера - это полный ипсонас..
Если бы Черышев хрустальным не оказался, такой бы карьеры и не было ¯_(ツ)_/¯
Ответ Shamarin
В Валенсии поиграл, но по большому счёту его карьера - это полный ипсонас..
Успешный и не склонный к травматизму по сравнению с нашим мальчиком в Басконии !
Ну если и сейчас Денис не заиграет в Европе, то уже никогда
Ответ Оксана Ракетова
Ну если и сейчас Денис не заиграет в Европе, то уже никогда
😅😅😅
Спасибо ему за гол Хорватии и надежду на выход в полуфинал ЧМ-2018! Шикарно исполнил момент!
Я, честно говоря, думал Черышев закончил лет 5 назад.) ...хотя вообщем да, закончил.))
Ну наверное это его уровень сейчас...
В общем, завершил карьеру
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черышев открыт к предложениям: «Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше»
1 ноября 2025, 06:25
Как там «Красава» на Кипре? Вышли в элиту и зовут Смолова
14 сентября 2025, 07:25
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем