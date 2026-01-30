Черышев переходит в клуб Савина. «Красава Ипсонас» занимает 12-е место в лиге Кипра
Денис Черышев переходит в кипрский клуб Евгения Савина.
Воспитанник «Реала» и бывший футболист сборной России Денис Черышев перейдет в кипрский клуб Евгения Савина.
35-летний полузащитник в статусе свободного агента перейдет в «Красава Ипсонас», занимающий 12-е место в таблице высшей лиги, где выступают 14 команд.
Как сообщает ShootandGoal Cyprus Times, в ближайшее время ожидается официальное подписание сделки.
Последним клубом россиянина был греческий «Паниониос», который он покинул по окончании прошлого сезона. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ShootandGoal Cyprus Times
Встретились как-то свободный агент с иноагентом...
У вас есть кто-то полезный прямо на примете?
Теперь в новостях будет Красава Черышева?
Красава Черышева-Савина.
Со звездочкой.
В Валенсии поиграл, но по большому счёту его карьера - это полный ипсонас..
Если бы Черышев хрустальным не оказался, такой бы карьеры и не было ¯_(ツ)_/¯
Успешный и не склонный к травматизму по сравнению с нашим мальчиком в Басконии !
Ну если и сейчас Денис не заиграет в Европе, то уже никогда
😅😅😅
Спасибо ему за гол Хорватии и надежду на выход в полуфинал ЧМ-2018! Шикарно исполнил момент!
Я, честно говоря, думал Черышев закончил лет 5 назад.) ...хотя вообщем да, закончил.))
Кипрский закат…
скатился
Ну наверное это его уровень сейчас...
В общем, завершил карьеру
