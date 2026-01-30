Мостовой об ЛЧ: «Монако» способен на сенсацию в матчах с «ПСЖ», почему нет, что тут такого? Головин играет постоянно, а Сафонов – нет»

Мостовой про матчи «ПСЖ» и «Монако» в ЛЧ: команда Головина способна на сенсацию.

Бывший полузащитник «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы «ПСЖ» и «Монако» в паре Лиги чемпионов .

Команда Матвея Сафонова встретится с клубом Александра Головина в стыком раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала турнира.

«Ясно, что «ПСЖ» – фаворит в этой паре. «Монако» же нужно вспомнить, что они еще пару лет назад были в лидерах во Франции, потому что сейчас они выглядят неважно.

Вспомните, что в прошлом году при новом формате фавориты тоже вылетали. Думаю, в этом году может случиться то же самое. «Монако» способен на сенсацию. Почему бы и нет, что тут такого?

Что касается противостояния Головина и Сафонова, то я бы не придавал этому большого значения. Саша еще играет постоянно, а Матвей один матч сыграет, а потом не выходит. Посмотрим, выйдет ли Сафонов, потому что Шевалье же там не просто так, он тоже хочет играть», – сказал Мостовой.

Отметим, что клуб из княжества потерпел 7 поражений в 9 последних матчах чемпионата Франции.

Стыки ЛЧ: Жозе против «Реала», «ПСЖ» – «Монако», «Интер» едет за полярный круг