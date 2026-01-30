  • Спортс
  • Мостовой об ЛЧ: «Монако» способен на сенсацию в матчах с «ПСЖ», почему нет, что тут такого? Головин играет постоянно, а Сафонов – нет»
10

Мостовой об ЛЧ: «Монако» способен на сенсацию в матчах с «ПСЖ», почему нет, что тут такого? Головин играет постоянно, а Сафонов – нет»

Мостовой про матчи «ПСЖ» и «Монако» в ЛЧ: команда Головина способна на сенсацию.

Бывший полузащитник «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы «ПСЖ» и «Монако» в паре Лиги чемпионов.

Команда Матвея Сафонова встретится с клубом Александра Головина в стыком раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала турнира.

«Ясно, что «ПСЖ» – фаворит в этой паре. «Монако» же нужно вспомнить, что они еще пару лет назад были в лидерах во Франции, потому что сейчас они выглядят неважно.

Вспомните, что в прошлом году при новом формате фавориты тоже вылетали. Думаю, в этом году может случиться то же самое. «Монако» способен на сенсацию. Почему бы и нет, что тут такого?

Что касается противостояния Головина и Сафонова, то я бы не придавал этому большого значения. Саша еще играет постоянно, а Матвей один матч сыграет, а потом не выходит. Посмотрим, выйдет ли Сафонов, потому что Шевалье же там не просто так, он тоже хочет играть», – сказал Мостовой.

Отметим, что клуб из княжества потерпел 7 поражений в 9 последних матчах чемпионата Франции.

Стыки ЛЧ: Жозе против «Реала», «ПСЖ» – «Монако», «Интер» едет за полярный круг

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ПСЖ в одну калитку
Ответ Горец Юнайтед
ПСЖ в одну калитку
Так то ПСЖ в этом сезоне уже проигрывали Монако. В конце ноября 0 1 сыграли
Ответ Антон Борисов
Так то ПСЖ в этом сезоне уже проигрывали Монако. В конце ноября 0 1 сыграли
Знаю. Но сейчас всё будет по другому. Лидеры ПСЖ восстановились, а Монако в глубоком кризисе
Как всегда глубокий анализ от Царя.
Вполне возможно что Псж может выиграть лч ещё раз, в прошлом сезоне тоже так вьяло играли а потом в плей-офф начали с французским клубом , а в этом году у них больше опыта и сил, Напоминают Реал Мадрид 2015-2018 , оборона отличная, полузащита мирового класа, атака тоже хорошая, да и показали против Барсы что могут в любом случае обыграть грандов
Царь, ты прав, как не когда! Я согласен, что Монако поимеет ПСЖ!
Мостовой об ЛЧ что? ударился?
совет, который никто не просил - проверяйте на грамотность через гпт хотя бы название статьи.
Господи дайте этому человеку уже потренировать Спартак....
Может не об лч а о лч?
Рекомендуем