Лыжники отмораживают гениталии – это очень больно! Разбираемся, как отогреваться правильно

У любого спорта есть профессиональные болезни: гимнасты страдают от воспаления ахиллова сухожилия, бегуны – от повреждений связок и суставов, а лыжники и биатлонисты – от обморожений, причем часто страдают не только щеки и нос, но и… гениталии.

Со шведом Калле Халварссоном это произошло в недавней гонке на Кубке мира: «Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально. Черт, мне пришлось лежать 10 минут на грелке, чтобы согреть его».

А финский лыжник Реми Линдхольм рассказал, как морозная погода повлияла на него во время олимпийского марафона в Пекине: «Вы, вероятно, можете догадаться, что я обморозил, пока добирался до финиша. Боль просто невыносимая».

Вообще, тема с отмороженными гениталиями – вечная: каждый сезон после самых морозных этапов кто-то мучается (как правило, об этом говорят гонщики из Норвегии, Швеции, Финляндии).

Ниже – о восстановлении после такой травмы и о том, опасна ли она для репродуктивного здоровья. Разбирается Ольга Бадрина, медицинский редактор раздела «Здоровье».

Как вообще можно отморозить гениталии? И как понять, что отморозил?

Отморозить что-то может любой, кто проведет на холоде более получаса. Если на улице ниже −10 °С и ветрено, а человек одет не по погоде, такое обморожение может наступить даже за 10 минут. Если на улице еще и высокая влажность или человек вспотел, риск заработать обморожение возрастает.

Обычно от обморожения страдают пальцы рук и ног, щеки и нос. Обморожение полового члена – все-таки достаточно редкая травма, занимает не больше 1% среди общего числа обморожений.

Обморожение считается холодовой травмой, возникающей в ответ на воздействие на организм низких температур. На морозе поверхностные кровеносные сосуды сужаются, кровоток концентрируется преимущественно вокруг жизненно важных внутренних органов и головного мозга, а «неважными» частями тела вроде рук или ног организм жертвует.

В результате они недополучают кислород и питательные элементы из крови. В половом члене, в отличие от пальцев рук или ног, кровообращение гораздо лучше, поэтому он промерзает реже (обычно к этому моменту руки и ноги уже замерзли).

Учитывая то, как лыжники описывают ощущения, вероятнее всего, у них была легкая форма обморожения. С ней хотя бы раз в жизни сталкивался каждый (хоть и не в таком месте): конечности становятся холодными, в них ощущается болезненное покалывание, кожа немеет, становится бледной, а затем может покраснеть.

Если быстро вернуться в тепло, кровоток восстановится за 10-15 минут, обморожения не случится. Если же остаться на морозе, может начаться необратимое повреждение тканей и нервных волокон вплоть до потери чувствительности или некроза: наиболее уязвимыми к морозу считаются крайняя плоть и головка пениса.

Причем как только пенис начнет отогреваться, человек почувствует сильную ноющую боль. Достаточно вспомнить, как отогреваются пальцы на руках после долгой прогулки в мороз – ощущения довольно неприятные. Так что можно только представить, как мучительно больно оттаивает половой орган.

Красные флаги того, что скоро будет обморожение

Характерные признаки обморожения, при появлении которых нужно как можно скорее зайти в теплое место:

● бледность или синюшность кожи; ● онемение; ● жжение; ● покалывание; ● боль; ● отек.

Если человек заметил хотя бы один такой симптом, нужно бежать в тепло. Еще один плохой знак, при котором нужно срочно спасать гениталии – резкий прилив тепла в обмороженную область.

Ни в коем случае нельзя растирать обмороженное место руками, снегом или шерстяной тканью, опускать в горячую воду или прикладывать обжигающую грелку, будет только хуже. В таком состоянии человек не чувствует обмороженных тканей, поэтому может легко получить еще и ожог.

Первая помощь при обморожении:

● немедленно зайти в теплое место; ● переодеться в сухую одежду; ● накрыться одеялом, пледом, даже свитер подойдет – главное, чтобы вещь была теплой; ● выпить что-то горячее, например чай, морс, воду (только не алкоголь!).

Можно также поместить обмороженное место в ванночку с водой температуры тела (36-38°C) примерно на 10-30 минут, периодически проверяя, что вода не остывала ниже 36°C.

После таких мер восстановления (при легкой степени обморожения) чувствительность вернется примерно через 10-15 минут. Правда, они могут показаться вечностью из-за болезненных ощущений. Чтобы унять боль, можно выпить таблетку безрецептурного обезболивающего, например, на основе ибупрофена. По мере отогревания цвет кожи может стать неравномерным, но в среднем в течение суток все приходит в норму.

После обморожения следует избегать переохлаждения, чтобы предотвратить повторную холодовую травму.

Если же такое безопасное отогревание не помогло, боль не проходит больше получаса или усиливается, кожа посинела или на ней появились пузыри, нужно немедленно ехать в травмпункт.

Насколько холодовая травма полового члена опасна для репродуктивного здоровья

Так называемая репродуктивная сила кроется в основном в яичках, а не в половом члене – именно в них вырабатываются сперматозоиды. Лыжники ничего не говорили об обморожении яичек, поэтому, предположительно, их репродуктивному здоровью ничего не угрожает.

Однако есть оговорка: если обморожение все-таки привело к повреждению нервных волокон или сосудов в половом члене, то проблемы с фертильностью возможны. Понять, что что-то пошло не так, можно по сопутствующим симптомам:

● нарушению мочеиспускания и ослаблению струи мочи, ● слабой эрекции, ● преждевременному семяизвержению или другим проблемам с эякуляцией.

Если есть хотя бы один из таких признаков, нужно обратиться за помощью к врачу-урологу. Скорее всего, потребуется курс лечения или как минимум динамическое наблюдение у специалиста.

Переохлаждение также негативно отражается на состоянии простаты, местное снижение иммунитета может привести к развитию острого воспаления предстательной железы – простатиту. Без лечения заболевание может перейти в хроническую форму, стать причиной бесплодия.

Утепленные трусы, термобелье, кальсоны: что делают спортсмены, чтобы ничего не обморозить

Чтобы ничего не обморозить (или хотя бы минимизировать риск обморожения) во время тренировки на улице, нужно одеваться по правилу многослойности.

Чем холоднее на улице, тем больше слоев нужно надеть:

до −6 °C – 1 нижний слой (термобелье) и 2 верхних (например, флисовый или шерстяной костюм и ветро- или влагозащитные мембранные штаны и куртка); от −6 °C до −12 °C – 2 нижних (утепленные трусы и термобелье) и 2 верхних слоя; от −12 °C до −17 °C – 2 нижних и 3 верхних слоя (в качестве дополнительного слоя подойдет тонкая пуховая куртка); от −17 °C до −23 °C – 2 нижних и 3 верхних слоя, дополнительно нужно утеплить руки и лицо с помощью еще одной пары варежек, второй шапки и шарфа или снуда.

Но лыжники-профессионалы не всегда могут надеть все нужные «слои», потому что лишняя куртка буквально будет тормозить.

Есть специальная функциональная одежда, которая быстро отводит влагу и удерживает тепло: утепленное нижнее белье, термокальсоны. Гоночные костюмы делают под разную погоду: чем холоднее, тем толще слой материала. Также в комбинезонах используют подкладку из эластичного ветрозащитного материала, защищающего гениталии.

Но это не всегда помогает. Все дело во времени воздействия холода, влажности и силе встречного ветра, из-за которого холодный воздух добирается даже до самых потаенных мест. На горе относительно комфортные −13 °C будут восприниматься примерно как −20 °C.

Поэтому приходится придумывать лайфхаки. Например, два года назад после этапа Кубка мира в Эстерсунде норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказывал, что «бежал с носком на причинном месте», потому что накануне на финише оно было уже «достаточно синим».

Советские спортсмены засовывали в обувь и другие мерзнущие места газеты. Щеки и нос лыжники заклеивают тейпами, которые не дают холоду напрямую воздействовать на кожу. Также можно не сбривать бороду – это естественный «утеплитель» для кожи лица.

Не стоит забывать о специальных грелках, которые можно положить прямо в ботинки и в перчатки, и о самонагревающихся стельках.

Важно помнить, что даже самая функциональная и теплая спортивная одежда не поможет справиться с суровыми погодными условиями, если пренебрегать чувством самосохранения.

Фото: Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency, Voller Ernst / Siegfried Steinac/; РИА Новости/Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков; /Dennis Grombkowski/Bongarts