Нейрофитнес (в некоторых источниках – нейроатлетика) – особый подход к тренировкам, который позволяет не только работать над физической формой, но и тренировать мозг, стимулируя когнитивные функции – память, реакцию и креативность.

В чем суть нейрофитнеса? Какие виды тренировок относятся к нейроатлетике? Какие положительные эффекты доказаны научно? Разбираемся вместе с фитнес-директором сети фитнес-клубов С.С.С.Р. Анной Поляковой.

В чем суть нейрофитнеса?

В основе нейрофитнеса лежит несколько основных идей.

Новые движения, техники и виды спорта заставляют мозг формировать новые нейронные связи. А это не только улучшает владение телом, но и предотвращает снижение когнитивных способностей и облегчает восстановления после болезни, например инсульта или травмы.

К тому же, если тренировка нагружает и тело, и разум, занятия не наскучат. Такие тренировки выгодно отличаются от занятий в тренажерном зале и монотонных пробежек под подкаст: не приходится мучиться от скуки или необходимости «гнаться за двумя зайцами», рискуя попасть под машину.

Чтобы польза была максимальной, а тренировка доставляла удовольствие и вызывала желание вернуться, каждое занятие должно быть своего рода приключением – тогда участникам придется преодолевать страхи и неуверенность, чтобы научиться по-новому двигаться и взаимодействовать с командой, размышлять и планировать действия наперед.

В нейрофитнесе учитываются все эти факторы: тренировки должны приносить удовольствие, включать в себя развитие новых навыков и изучение новых движений, нагружать интеллектуально, например заставляя тренировать внимание и реакцию, а также обеспечивать поддержание хорошей физической формы.

Обязательно ли искать тренировки с названием «нейрофитнес», чтобы получить такой эффект?

К счастью, под описание нейрофитнеса подходят многие виды физической активности – не нужно искать специализированный клуб, главное выбрать то, что нравится, чтобы была мотивация не пропускать тренировки. Удовольствие от занятий влияет на ментальное здоровье и даже улучшает работоспособность.

«Любой непривычный вид активности, отличающийся двигательным разнообразием, полезен для нервной системы. Если в жизни из физической активности присутствует только ходьба, то и работу на приусадебном участке можно отнести к тренировке координации», – объясняет Анна Полякова.

Один из очевидных примеров нейрофитнеса – занятие танцами. Это не только отличный способ потратить калории и подтянуть мышцы (один час зумбы позволяет потратить до 650 ккал), но и тренировка координации, памяти, внимания, воображения, в том числе пространственного, и даже музыкального слуха – ведь необходимо попадать в ритм. Лучше, если танцы будут сочетать в себе элементы разных стилей, а программа будет периодически обновляться.

Боевые искусства – тоже нейрофитнес , если подходить к занятиям основательно. Помимо того, что тренировки позволяют развить чувство равновесия, координацию и гибкость, большинство школ также учит фокусироваться, принимать решения и контролировать внимание.

Более экзотический вариант нейрофитнеса – скалолазание . Во время занятий тренируются не только координация и сила мышц, но и умение быстро принимать решения, планировать наперед, а также воображение.

Йога и пилатес также задействуют не только тело, но и мозг – мышцы становятся сильнее, улучшаются гибкость и чувство баланса, человек учится контролировать эмоции и фокусироваться.

К нейрофитнесу относятся также программы, в которых комбинируют элементы разных видов спорта или регулярно меняют состав тренировок . В исследованиях, посвященных влиянию нейроатлетики на организм, используются схемы тренировок, сочетающие упражнения на развитие силы, баланса, координации. Часто в программу, чередуясь, включены танцы и езда на велосипеде, йога, аэробика и элементы боевых искусств.

«Разнообразие движений и чередование большого количества элементов характерно для всех ациклических видов спорта. В циклических видах спорта (бег, плавание, езда на велосипеде) одно и то же движение, или цикл, повторяется многократно. В ациклическом виде физической активности, наоборот, характер двигательной активности меняется при выполнении упражнений, – рассказывает Анна Полякова. – Это спортивные игры, единоборства, теннис, гимнастические и акробатические упражнения, упражнения на водных и горных лыжах, в фигурном катании на коньках».

Еще один вид тренировок, использующий ациклические упражнения – функциональный тренинг . «В его основе – упор на развитие концентрации и контроля над движениями. Эффект достигается за счет большого количества ассиметричных упражнений и элементов, требующих удержания баланса при уменьшении площади опоры, при этом тело работает во всех плоскостях одновременно».

Доказана ли эффективность нейрофитнеса с научной точки зрения? Чего ожидать от тренировок?

Физические упражнения не только дают заряд позитива за счет выделения эндорфинов во время тренировки, но и благотворно влияют на работоспособность и мыслительные процессы, запуская каскады биохимических и клеточных изменений в нервной системе.

Изменения отмечаются не только на психологическом уровне, но и на физическом. Благодаря аэробным нагрузкам увеличивается плотность коры головного мозга, а при сочетании физической активности с интеллектуальной нагрузкой не только улучшается память, но и стимулируется синтез инсулиноподобного и нейротрофического фактора роста, крайне важных для поддержания работы нервной системы.

Предполагается, что двигательная и умственная активность действуют синергетически – и тренировки, составленные таким образом, чтобы не только укреплять опорно-двигательную систему, но и стимулировать мозг, полезнее обычных.

Двигательная активность помогает ясно мыслить и сохранять рассудок в пожилом возрасте. Нейрофитнес улучшает память, внимание и настроение у пожилых.

Обзорные научные исследования также подтверждают положительное влияние физической нагрузки на течение ментальных заболеваний – самое сильное улучшение наблюдается у страдающих депрессией.

«Наше тело создано решать сложные двигательные задачи, а не только для ходьбы, сидения и лежания. Чем разнообразней будет двигательная активность, тем лучше. Как в правильном питании: чем разнообразнее рацион, тем большую ценность в виде макро- и микронутриентов получит организм. Так же и с мозговой регуляцией, – поясняет Анна Полякова. – Чем больше двигательных задач будет решать мозг, тем успешней он будет функционировать и тем дольше сохранится ясность ума. Не используя какую-либо из двигательных функций, мозг попросту “забывает” ее. Есть даже специальный термин, характеризующий этот феномен – сенсорно-моторная амнезия».

Нейрофитнес – это не всегда сложные, придуманные специалистами программы – главное, чтобы активировалась моторика и двигательная активность сопровождалась нагрузкой для нервной системы.

«Не обязательно сразу записываться на несколько занятий в неделю, даже мини-комплексы и задания служат профилактикой когнитивных и двигательных нарушений, вызванных старением. Задания нужно выполнять каждый день, и начинать можно с малого: утром чистить зубы не правой рукой, если вы правша, а левой, 15 минут кидать мяч об пол или об стену, чередуя руки , затем усложнить движения.

После занятий нейрогимнастикой улучшается контроль над собственным телом, некоторые замечают, что меньше задевают и роняют предметы».

Именно поэтому использовать основные принципы нейрофитнеса рекомендуют всем пожилым людям без исключения: это не только позволяет вновь обрести чувство баланса, вернуть силу рукам и ногам, но и, как результат, не терять самостоятельность и способность к самообслуживанию.

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Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. предлагает множество программ от индивидуальных занятий до групповых тренировок.

Доступны функциональный тренинг CrozzFit, аэробика, йога, силовые тренировки, аквафитнес, восточные виды единоборств, различные танцевальные направления. В клубах есть бассейны, тренажерные залы, кардио-кинотеатр.

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Фото: unsplash.com/Thao LEE, yns plt, dan carlson; pexels.com/Andrea Piacquadio, David Cassolato