Серия «Бегом по Золотому кольцу» объединяет забеги по старейшим городам России – Москве, Иваново, Костроме, городам Ярославской области. Каждый старт – беговая экскурсия, в ходе которой можно увидеть древние крепости, соборы и церкви, достопримечательности, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также места съемок советских и российских фильмов.

Тутаев. Забег для стойких, не боящихся суровых подъемов

Тутаевский полумарафон 1 мая открывает серию «Бегом по Золотому кольцу». Это один из самых непростых забегов серии, так как спортсменов в Тутаеве ждет знаменитая «Черная гора» – затяжной подъем длиной более 250 метров.

При этом участники полумарафона должны будут преодолеть его аж четыре раза, бегунам на 10 км повезло чуть больше – их ожидает два штурма горы. Рекомендуем побегать горочки или мосты перед этим стартом, чтобы после первой «Черной горы» не пришлось переходить на шаг.

Куда сходить и что посмотреть:

Воскресенский собор – православный храм середины XVII века, который украшает множество сюжетных росписей (Сотворение мира, жизнь Адама и Евы, Страшный суд, Всемирный потоп, строительство Вавилонской башни) как с внутренней, так и с внешней стороны.

Усадьба дворян Зацепиных, построенная в начале XIX века. Располагается на высоком каменном фундаменте, поэтому хорошо видна издалека. Во время Первой мировой войны в усадьбе располагался лазарет, в настоящее время – частный музей.

Музей искусства колокольного литья, открытый в 2019 году. Целых два этажа заняты коллекцией колоколов, которая собиралась в течение 25 лет. Во время экскурсии можно будет узнать, когда в России начали отливать колокола и почему им дают имена, а также послушать, как звенят колокола разных видов и размеров.

Как добраться: Из Москвы от автостанции ВДНХ ежедневно после обеда ходит автобус до Тутаева. Время в пути – 5 часов 15 минут. Лучше всего приехать на день раньше, чтобы успеть забрать стартовый пакет и выспаться.

Также до места проведения забега можно добраться поездом: сначала «Ласточкой» от Ярославского вокзала Москвы до Ярославля (время в пути – три часа), а оттуда на такси до Тутаева (45 минут). Получится быстрее.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 3 км, 10 км, полумарафон, эстафета в четыре этапа.

Мышкин. Холмистый забег с множеством спусков и подъемов по городу, который назвали в честь мыши и даже нанесли грызуна на герб

13 мая серия переберется в Мышкин, бывший город купечества и ярмарочной торговли, а ныне крупный туристический центр. Помимо памятников архитектуры Мышкин знаменит народным музеем, основанным в 1966 году. Это комплекс объектов и сооружений под открытым небом, где можно узнать историю города и его символов.

В 1991 году группой местных краеведов на добровольных началах был основан Музей мыши, в котором была собрана и продолжает пополняться самая большая в мире коллекция мышей – скульптур, рисунков, фигурок, посуды с изображением мышей.

Куда еще сходить и что посмотреть:

Мышкины палаты. Недалеко от Музея мыши расположен дворец, в котором заседают король и королева мышей. Мышкины палаты – всемирный центр управления делами мышей.

Музей валенка – в нем покажут устройства для производства валенок и расскажут, как их делали в старину. В музее есть магазин сувениров – можно увезти домой настоящие валенки.

Музей водочника Петра Смирнова, посвященный жизни «водочного короля» России. Петр Арсеньевич жил в XIX веке и стал прародителем знаменитого на весь мир бренда алкогольных напитков Smirnoff.

Как добраться: Из Москвы от автовокзала «Северные Ворота» ходит автобус до Рыбинска. Время в пути – 4,5-5 часов. Автобус делает промежуточную остановку у деревни Коровино на правом берегу Волги. Далее надо сесть на паром и перебраться на другой берег в Мышкин (если решите приехать в другое время, обратите внимание, что переправа не работает зимой).

До города также можно добраться на поезде №602Я «Москва – Рыбинск». Выйти надо заранее, на станции «Волга». От нее на автобусе №107 до Мышкина где-то 40 минут.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 3 км, 10 км, полумарафон.

Переславль-Залесский. Родина Александра Невского и российского флота

27 мая пройдет забег в Переславле-Залесском, во всех отношениях историческом городе Руси: он был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году, там родился великий полководец Александр Невский, а позднее Петр I начал в Переславле строительство российской флотилии.

Центр древнего Переславля окружен земляными валами – сплошной насыпной стеной протяженностью около 2,5 км, которая была возведена еще в XII веке. Высота насыпи составляет 10-12 метров, а ширина – около шести. По земляными валам проложены тропинки, поэтому по ним можно гулять и лицезреть исторический центр с необычного ракурса.

Куда еще сходить и что посмотреть:

Национальный парк «Плещеево озеро» идеально подойдет для любителей долгих прогулок на природе. На территории парка проложена экологическая тропа «Серая цапля».

Переславский дендрологический сад, расположенный на территории парка «Плещеево озеро». Сад занимает площадь в 58 га, в нем произрастают более 600 наименований деревьев и кустарников. На территории сада проложены красивые тропинки, мосты, есть деревянные скамейки и домики для остановок и отдыха.

Переславский железнодорожный музей, в котором собраны образцы железнодорожной техники, в том числе исторические модели конца XIX века.

Как добраться: Из Москвы от автовокзала «Центральный (Щелковский)» до Переславля-Залесского можно добраться за два часа, от автовокзала «Северные Ворота» – за 2,5 часа.

Прямого ж/д сообщения с Москвой нет. Можно совместить поездку с посещением Сергиева Посада: добраться до него на электричке, осмотреть город, а затем на автобусе доехать до Переславля. Другой вариант: от Ярославского вокзала доехать на электричке до станции «Александров», а оттуда на автобусе или такси до Переславля.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.

Кострома. Забег в сырной столице России и родине Снегурочки

Забег в Костроме пройдет в День России, 12 июня. Кострома – еще один исторический город, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, родина крестьянина и национального героя Ивана Сусанина.

Кострому неофициально называют сырной столицей России. Здесь можно посетить Музей сыра, где расскажут о зарождении сырного производства в городе и применяемых технологиях. И, конечно же, попробовать настоящий костромской сыр.

Куда еще сходить и что посмотреть:

Резиденция Снегурочки. Кострома – родина российской Снегурочки. В интерактивном пространстве проводят экскурсии, мастер-классы и праздники для детей.

Музей деревянного зодчества – это целый древний город под открытым небом. Избы, церкви, хоромы, дома на курьих ножках.

Как добраться: Из Москвы до Костромы можно добраться на «Ласточке» за четыре-пять часов или на автобусе за шесть часов.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.

Иваново. Полумарафон в городе невест и текстильном центре бывшей Российской империи

1 июля серия переберется в Иваново – один из исторических центров, где множились машиностроительные предприятия СССР, а затем России. Также Иваново неофициально называют «городом невест» из-за преобладающего женского населения, которое возникло в силу развития текстильной промышленности в регионе.

Куда сходить и что посмотреть:

Историко-Краеведческий Ивановский Государственный Музей – огромное собрание предметов от античности до современности. Здесь представлены изделия из фарфора, живопись, нумизматика, оружие, книги.

Музей ивановского ситца посвящен визитной карточке города – текстильным изделиям. В нем можно ознакомиться с различными станками для производства ситца, образцами готовых изделий.

Музей советского автопрома. Экспозиция небольшая, всего около 25 автомобилей, но все они в отличном состоянии.

Как добраться: Из Москвы до Иваново можно добраться на «Ласточке» за 3 часа 40 минут, а также на автобусе за пять часов.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.

Рыбинск. Город, в котором можно побывать в прошлом и окунуться в советскую эпоху, а еще закупиться пивом на местном заводе

Забег в Рыбинске пройдет 5 августа в день города, который традиционно отмечается в первую субботу августа. Рыбинск – один из значимых центров промышленных предприятий СССР, который неоднократно переименовывался, но вновь возвращал себе историческое наименование.

Куда сходить и что посмотреть:

Музей «Советская эпоха» – один из лучших музеев подобной тематики в стране. Трехэтажное здание со множеством экспонатов, а на улице – парк скульптур, 130-летний вагон с внутренней экспозицией. В местном кинозале можно посмотреть документальные исторические фильмы.

Красная площадь, которая раньше была центром торговли в городе. На площади находится здание биржи, в котором располагается Рыбинский музей-заповедник, посвященный истории города. Есть сувенирная лавка.

Рыбинский пивзавод «Богемия». Был построен в 1878 году и до сих пор функционирует. Экскурсия включает историческую экспозицию, стилизованное под XIX век кафе и, конечно, магазин при заводе, в котором можно приобрести местное пиво.

Как добраться: Из Москвы до Рыбинска можно добраться на автобусе от автовокзала «Северные Ворота» за пять часов, от «Центрального автовокзала» – за 5 часов 20 минут. Прямой электрички нет, но можно доехать до Ярославля (время в пути – около 3,5 часов), а оттуда на местной электричке до Рыбинска (еще где-то 1,5 часа).

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 3 км, 10 км, полумарафон.

Углич. Уголок древнерусской культуры, основанный в X веке и сохранивший много памятников разных времен

Из-за ремонта центральных улиц города полумарафон в этом году пройдет в онлайн-формате. Тем не менее это не помешает туристам посетить Углич – небольшой древний город, который был основан в 937 году. В нем сохранилось множество образцов традиционной русской архитектуры.

Куда сходить и что посмотреть:

Музей истории Углича – самый старый частный музей города. В нем собрано множество экспонатов с момента основания Углича до нашего времени. Также есть небольшая экспозиция под открытым небом.

Центральный музей истории гидроэнергетики России располагается в здании управления Угличской ГЭС. Экспозиция посвящена истории развития гидроэнергетики в СССР и России, устройстве ГЭС, крупные образцы техники представлены под открытым небом.

Музей велосипеда, где собраны образцы самых необычных велосипедов и самокатов. На некоторых можно покататься.

Как добраться: Из Москвы до Углича можно добраться на автобусе от автовокзала «Северные Ворота» за четыре часа. Прямого ж/д сообщения нет.

Дистанции (онлайн): 5 км, 10 км, полумарафон.

Ярославль. Самый быстрый полумарафон страны, куда съезжаются сильнейшие бегуны России

3 сентября пройдет забег в Ярославле, на который съедутся сильнейшие бегуны страны, чтобы выявить чемпиона России на дистанции 21,1 км. В 2023 году состоится юбилейный десятый старт. Если вы хотите обновить личный рекорд, то забег в Ярославле – лучшее место для реализации этой цели.

Именно здесь в 2021 году были установлены рекорды России на полумарафоне: у мужчин лучшее время показал Владимир Никитин – 1:00:42, у женщин – Елена Коробкина (1:08:07).

Трасса полумарафона пролегает по Волжской набережной и историческому центру города, который включен в культурное наследие ЮНЕСКО. Бегуны смогут увидеть стрелку Волги и Которосли, а также храмы и соборы XVII века.

Куда сходить и что посмотреть:

Шоу-макет «Золотое кольцо» – все города Золотого кольца в миниатюре. Воссозданы главные достопримечательности, добавлен интерактив (машины и общественный транспорт ездят по дорогам, жители гуляют), также есть аудиогид.

Музей занимательных наук Эйнштейна – место, где не только можно, но и нужно трогать экспонаты. Различные физические законы проверяются с помощью специальных устройств и приспособлений.

Ярославский музей фотографии будет особенно интересен фотографам, так как здесь собраны различные образцы фототехники разных времен.

Как добраться: Из Москвы до Ярославля можно добраться самолетом. Также от Ярославского вокзала регулярно ходят поезда – время в пути составляет от 3,5 до 4,5 часов.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, 21,1 км – совместно с чемпионатом России по полумарафону, эстафета в 2 этапа.

Ростов Великий. Бежим в городе IX века вдоль стен Кремля, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию»

24 сентября состоится забег в старейшем городе серии – Ростове Великом, основанном в 862 году. В рамках всех дистанций (3 км, 10 км и полумарафон) участники будут пробегать вдоль стен знаменитого Ростовского кремля, где снимались сцены для фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Куда сходить и что посмотреть:

Ростовский кремль – заглянуть внутрь, пройтись по переходам вдоль стен и насладиться видом со смотровой площадки. Посетить Успенский собор с его древними фресками и величественным иконостасом.

Озеро Неро, возраст которого превышает 500 тысяч лет. Можно прогуляться по берегам или покататься на теплоходе, с которого открывается живописный вид на Кремль и монастыри.

Музей ростовского купечества – расположен в главном доме одной из городских купеческих усадеб конца XVIII – начала XX века. Экспонаты отражают быт, торговую и общественную деятельность, материальную культуру купечества.

Как добраться: Из Москвы до Ростова можно добраться автобусом от автовокзала «Северные Ворота» или «Центральный» за 3,5-4,5 часа. На поезде от Ярославского вокзала время в пути составит 3,5 часа.

Дистанции: детские забеги на 400 и 800 м; 3 км, 10 км, полумарафон.

Москва. Самый массовый забег серии на быстрой трассе

1 октября полумарафон «Моя столица» традиционно закроет серию забегов по «Золотому кольцу». Трасса полумарафона пролегает по улице Косыгина, проходящей вдоль природного заказника «Воробьевы горы», смотровой площадки с видом на город и здания МГУ.

Участники стартуют с площади перед зданием Университета и пробегают, в зависимости от дистанции, от 1 до 3 кругов длиной от 4,5 км до 8,3 км с разворотами в конце круга. При этом бегуны не пересекаются после разворота, так как их разделяет широкая парковая полоса.

На дистанции минимум поворотов, что способствует установлению личных рекордов. Именно здесь в 2020 году Владимир Никитин в одиночку установил рекорд страны на полумарафоне (1:01:09), который затем сам же перебил на трассе в Ярославле.

Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.

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Ссылки для регистрации на забеги серии можно найти на сайте организатора – goldenringrun.ru

Фото: goldenringrun.ru, bellmuseum.ru, myshkin-info.ru, visityaroslavia.ru, histrf.ru, theartnewspaper.ru, gazeta-rybinsk.ru, proehal.ru; visityaroslavia.ru