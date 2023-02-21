Гид по забегам «Бегом по Золотому кольцу». Посетите город мышей, место съемок «Иван Васильевич меняет профессию» и родину российского флота
Серия «Бегом по Золотому кольцу» объединяет забеги по старейшим городам России – Москве, Иваново, Костроме, городам Ярославской области. Каждый старт – беговая экскурсия, в ходе которой можно увидеть древние крепости, соборы и церкви, достопримечательности, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также места съемок советских и российских фильмов.
Тутаев. Забег для стойких, не боящихся суровых подъемов
Тутаевский полумарафон 1 мая открывает серию «Бегом по Золотому кольцу». Это один из самых непростых забегов серии, так как спортсменов в Тутаеве ждет знаменитая «Черная гора» – затяжной подъем длиной более 250 метров.
При этом участники полумарафона должны будут преодолеть его аж четыре раза, бегунам на 10 км повезло чуть больше – их ожидает два штурма горы. Рекомендуем побегать горочки или мосты перед этим стартом, чтобы после первой «Черной горы» не пришлось переходить на шаг.
Куда сходить и что посмотреть:
- Воскресенский собор – православный храм середины XVII века, который украшает множество сюжетных росписей (Сотворение мира, жизнь Адама и Евы, Страшный суд, Всемирный потоп, строительство Вавилонской башни) как с внутренней, так и с внешней стороны.
- Усадьба дворян Зацепиных, построенная в начале XIX века. Располагается на высоком каменном фундаменте, поэтому хорошо видна издалека. Во время Первой мировой войны в усадьбе располагался лазарет, в настоящее время – частный музей.
- Музей искусства колокольного литья, открытый в 2019 году. Целых два этажа заняты коллекцией колоколов, которая собиралась в течение 25 лет. Во время экскурсии можно будет узнать, когда в России начали отливать колокола и почему им дают имена, а также послушать, как звенят колокола разных видов и размеров.
Как добраться: Из Москвы от автостанции ВДНХ ежедневно после обеда ходит автобус до Тутаева. Время в пути – 5 часов 15 минут. Лучше всего приехать на день раньше, чтобы успеть забрать стартовый пакет и выспаться.
Также до места проведения забега можно добраться поездом: сначала «Ласточкой» от Ярославского вокзала Москвы до Ярославля (время в пути – три часа), а оттуда на такси до Тутаева (45 минут). Получится быстрее.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 3 км, 10 км, полумарафон, эстафета в четыре этапа.
Мышкин. Холмистый забег с множеством спусков и подъемов по городу, который назвали в честь мыши и даже нанесли грызуна на герб
13 мая серия переберется в Мышкин, бывший город купечества и ярмарочной торговли, а ныне крупный туристический центр. Помимо памятников архитектуры Мышкин знаменит народным музеем, основанным в 1966 году. Это комплекс объектов и сооружений под открытым небом, где можно узнать историю города и его символов.
В 1991 году группой местных краеведов на добровольных началах был основан Музей мыши, в котором была собрана и продолжает пополняться самая большая в мире коллекция мышей – скульптур, рисунков, фигурок, посуды с изображением мышей.
Куда еще сходить и что посмотреть:
- Мышкины палаты. Недалеко от Музея мыши расположен дворец, в котором заседают король и королева мышей. Мышкины палаты – всемирный центр управления делами мышей.
- Музей валенка – в нем покажут устройства для производства валенок и расскажут, как их делали в старину. В музее есть магазин сувениров – можно увезти домой настоящие валенки.
- Музей водочника Петра Смирнова, посвященный жизни «водочного короля» России. Петр Арсеньевич жил в XIX веке и стал прародителем знаменитого на весь мир бренда алкогольных напитков Smirnoff.
Как добраться: Из Москвы от автовокзала «Северные Ворота» ходит автобус до Рыбинска. Время в пути – 4,5-5 часов. Автобус делает промежуточную остановку у деревни Коровино на правом берегу Волги. Далее надо сесть на паром и перебраться на другой берег в Мышкин (если решите приехать в другое время, обратите внимание, что переправа не работает зимой).
До города также можно добраться на поезде №602Я «Москва – Рыбинск». Выйти надо заранее, на станции «Волга». От нее на автобусе №107 до Мышкина где-то 40 минут.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 3 км, 10 км, полумарафон.
Переславль-Залесский. Родина Александра Невского и российского флота
27 мая пройдет забег в Переславле-Залесском, во всех отношениях историческом городе Руси: он был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году, там родился великий полководец Александр Невский, а позднее Петр I начал в Переславле строительство российской флотилии.
Центр древнего Переславля окружен земляными валами – сплошной насыпной стеной протяженностью около 2,5 км, которая была возведена еще в XII веке. Высота насыпи составляет 10-12 метров, а ширина – около шести. По земляными валам проложены тропинки, поэтому по ним можно гулять и лицезреть исторический центр с необычного ракурса.
Куда еще сходить и что посмотреть:
- Национальный парк «Плещеево озеро» идеально подойдет для любителей долгих прогулок на природе. На территории парка проложена экологическая тропа «Серая цапля».
- Переславский дендрологический сад, расположенный на территории парка «Плещеево озеро». Сад занимает площадь в 58 га, в нем произрастают более 600 наименований деревьев и кустарников. На территории сада проложены красивые тропинки, мосты, есть деревянные скамейки и домики для остановок и отдыха.
- Переславский железнодорожный музей, в котором собраны образцы железнодорожной техники, в том числе исторические модели конца XIX века.
Как добраться: Из Москвы от автовокзала «Центральный (Щелковский)» до Переславля-Залесского можно добраться за два часа, от автовокзала «Северные Ворота» – за 2,5 часа.
Прямого ж/д сообщения с Москвой нет. Можно совместить поездку с посещением Сергиева Посада: добраться до него на электричке, осмотреть город, а затем на автобусе доехать до Переславля. Другой вариант: от Ярославского вокзала доехать на электричке до станции «Александров», а оттуда на автобусе или такси до Переславля.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.
Кострома. Забег в сырной столице России и родине Снегурочки
Забег в Костроме пройдет в День России, 12 июня. Кострома – еще один исторический город, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, родина крестьянина и национального героя Ивана Сусанина.
Кострому неофициально называют сырной столицей России. Здесь можно посетить Музей сыра, где расскажут о зарождении сырного производства в городе и применяемых технологиях. И, конечно же, попробовать настоящий костромской сыр.
Куда еще сходить и что посмотреть:
- Резиденция Снегурочки. Кострома – родина российской Снегурочки. В интерактивном пространстве проводят экскурсии, мастер-классы и праздники для детей.
- Музей деревянного зодчества – это целый древний город под открытым небом. Избы, церкви, хоромы, дома на курьих ножках.
Как добраться: Из Москвы до Костромы можно добраться на «Ласточке» за четыре-пять часов или на автобусе за шесть часов.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.
Иваново. Полумарафон в городе невест и текстильном центре бывшей Российской империи
1 июля серия переберется в Иваново – один из исторических центров, где множились машиностроительные предприятия СССР, а затем России. Также Иваново неофициально называют «городом невест» из-за преобладающего женского населения, которое возникло в силу развития текстильной промышленности в регионе.
Куда сходить и что посмотреть:
- Историко-Краеведческий Ивановский Государственный Музей – огромное собрание предметов от античности до современности. Здесь представлены изделия из фарфора, живопись, нумизматика, оружие, книги.
- Музей ивановского ситца посвящен визитной карточке города – текстильным изделиям. В нем можно ознакомиться с различными станками для производства ситца, образцами готовых изделий.
- Музей советского автопрома. Экспозиция небольшая, всего около 25 автомобилей, но все они в отличном состоянии.
Как добраться: Из Москвы до Иваново можно добраться на «Ласточке» за 3 часа 40 минут, а также на автобусе за пять часов.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.
Рыбинск. Город, в котором можно побывать в прошлом и окунуться в советскую эпоху, а еще закупиться пивом на местном заводе
Забег в Рыбинске пройдет 5 августа в день города, который традиционно отмечается в первую субботу августа. Рыбинск – один из значимых центров промышленных предприятий СССР, который неоднократно переименовывался, но вновь возвращал себе историческое наименование.
Куда сходить и что посмотреть:
- Музей «Советская эпоха» – один из лучших музеев подобной тематики в стране. Трехэтажное здание со множеством экспонатов, а на улице – парк скульптур, 130-летний вагон с внутренней экспозицией. В местном кинозале можно посмотреть документальные исторические фильмы.
- Красная площадь, которая раньше была центром торговли в городе. На площади находится здание биржи, в котором располагается Рыбинский музей-заповедник, посвященный истории города. Есть сувенирная лавка.
- Рыбинский пивзавод «Богемия». Был построен в 1878 году и до сих пор функционирует. Экскурсия включает историческую экспозицию, стилизованное под XIX век кафе и, конечно, магазин при заводе, в котором можно приобрести местное пиво.
Как добраться: Из Москвы до Рыбинска можно добраться на автобусе от автовокзала «Северные Ворота» за пять часов, от «Центрального автовокзала» – за 5 часов 20 минут. Прямой электрички нет, но можно доехать до Ярославля (время в пути – около 3,5 часов), а оттуда на местной электричке до Рыбинска (еще где-то 1,5 часа).
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 3 км, 10 км, полумарафон.
Углич. Уголок древнерусской культуры, основанный в X веке и сохранивший много памятников разных времен
Из-за ремонта центральных улиц города полумарафон в этом году пройдет в онлайн-формате. Тем не менее это не помешает туристам посетить Углич – небольшой древний город, который был основан в 937 году. В нем сохранилось множество образцов традиционной русской архитектуры.
Куда сходить и что посмотреть:
- Музей истории Углича – самый старый частный музей города. В нем собрано множество экспонатов с момента основания Углича до нашего времени. Также есть небольшая экспозиция под открытым небом.
- Центральный музей истории гидроэнергетики России располагается в здании управления Угличской ГЭС. Экспозиция посвящена истории развития гидроэнергетики в СССР и России, устройстве ГЭС, крупные образцы техники представлены под открытым небом.
- Музей велосипеда, где собраны образцы самых необычных велосипедов и самокатов. На некоторых можно покататься.
Как добраться: Из Москвы до Углича можно добраться на автобусе от автовокзала «Северные Ворота» за четыре часа. Прямого ж/д сообщения нет.
Дистанции (онлайн): 5 км, 10 км, полумарафон.
Ярославль. Самый быстрый полумарафон страны, куда съезжаются сильнейшие бегуны России
3 сентября пройдет забег в Ярославле, на который съедутся сильнейшие бегуны страны, чтобы выявить чемпиона России на дистанции 21,1 км. В 2023 году состоится юбилейный десятый старт. Если вы хотите обновить личный рекорд, то забег в Ярославле – лучшее место для реализации этой цели.
Именно здесь в 2021 году были установлены рекорды России на полумарафоне: у мужчин лучшее время показал Владимир Никитин – 1:00:42, у женщин – Елена Коробкина (1:08:07).
Трасса полумарафона пролегает по Волжской набережной и историческому центру города, который включен в культурное наследие ЮНЕСКО. Бегуны смогут увидеть стрелку Волги и Которосли, а также храмы и соборы XVII века.
Куда сходить и что посмотреть:
- Шоу-макет «Золотое кольцо» – все города Золотого кольца в миниатюре. Воссозданы главные достопримечательности, добавлен интерактив (машины и общественный транспорт ездят по дорогам, жители гуляют), также есть аудиогид.
- Музей занимательных наук Эйнштейна – место, где не только можно, но и нужно трогать экспонаты. Различные физические законы проверяются с помощью специальных устройств и приспособлений.
- Ярославский музей фотографии будет особенно интересен фотографам, так как здесь собраны различные образцы фототехники разных времен.
Как добраться: Из Москвы до Ярославля можно добраться самолетом. Также от Ярославского вокзала регулярно ходят поезда – время в пути составляет от 3,5 до 4,5 часов.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, 21,1 км – совместно с чемпионатом России по полумарафону, эстафета в 2 этапа.
Ростов Великий. Бежим в городе IX века вдоль стен Кремля, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию»
24 сентября состоится забег в старейшем городе серии – Ростове Великом, основанном в 862 году. В рамках всех дистанций (3 км, 10 км и полумарафон) участники будут пробегать вдоль стен знаменитого Ростовского кремля, где снимались сцены для фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Куда сходить и что посмотреть:
- Ростовский кремль – заглянуть внутрь, пройтись по переходам вдоль стен и насладиться видом со смотровой площадки. Посетить Успенский собор с его древними фресками и величественным иконостасом.
- Озеро Неро, возраст которого превышает 500 тысяч лет. Можно прогуляться по берегам или покататься на теплоходе, с которого открывается живописный вид на Кремль и монастыри.
- Музей ростовского купечества – расположен в главном доме одной из городских купеческих усадеб конца XVIII – начала XX века. Экспонаты отражают быт, торговую и общественную деятельность, материальную культуру купечества.
Как добраться: Из Москвы до Ростова можно добраться автобусом от автовокзала «Северные Ворота» или «Центральный» за 3,5-4,5 часа. На поезде от Ярославского вокзала время в пути составит 3,5 часа.
Дистанции: детские забеги на 400 и 800 м; 3 км, 10 км, полумарафон.
Москва. Самый массовый забег серии на быстрой трассе
1 октября полумарафон «Моя столица» традиционно закроет серию забегов по «Золотому кольцу». Трасса полумарафона пролегает по улице Косыгина, проходящей вдоль природного заказника «Воробьевы горы», смотровой площадки с видом на город и здания МГУ.
Участники стартуют с площади перед зданием Университета и пробегают, в зависимости от дистанции, от 1 до 3 кругов длиной от 4,5 км до 8,3 км с разворотами в конце круга. При этом бегуны не пересекаются после разворота, так как их разделяет широкая парковая полоса.
На дистанции минимум поворотов, что способствует установлению личных рекордов. Именно здесь в 2020 году Владимир Никитин в одиночку установил рекорд страны на полумарафоне (1:01:09), который затем сам же перебил на трассе в Ярославле.
Дистанции: детские забеги на 300 и 600 м; 5 км, 10 км, полумарафон.
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Ссылки для регистрации на забеги серии можно найти на сайте организатора – goldenringrun.ru
- Календарь забегов и других стартов 2023 года
- Как начать правильно бегать с нуля
- Полумарафон: план подготовки для опытных бегунов
Фото: goldenringrun.ru, bellmuseum.ru, myshkin-info.ru, visityaroslavia.ru, histrf.ru, theartnewspaper.ru, gazeta-rybinsk.ru, proehal.ru; visityaroslavia.ru
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