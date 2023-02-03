Мировые рекорды по отжиманиям. Сколько можно отжаться за час, за сутки, за один подход? Цифры впечатляют

Отжимания – одно из базовых упражнений для развития силы. В привычном исполнении оно не требует специального инвентаря и позволяет нагружать различные группы мышц верхней части тела благодаря разной постановке ладоней и использованию возвышения для ног.

Некоторые идут дальше и развивают с помощью отжиманий силовую выносливость, благодаря чему могут отжиматься сотню и более раз. Что требуется для установления рекордов по количеству отжиманий и какие мировые достижения зафиксированы к настоящему моменту?

Особенности отжиманий для установления рекордов

Для внесения результата в «Книгу рекордов Гиннесса» спортсмен должен соблюдать определенную технику выполнения отжиманий:

Тело от макушки до пяток должно быть прямым с первого по последнее отжимание: не допускается сгибание коленей и провис в пояснице. При выполнении отжимания тело опускается до тех пор, пока в локтях не образуется угол в 90°. Затем корпус поднимается, пока руки полностью не выпрямятся.

Международный клуб рекордсменов мира дает дополнительные разъяснения по правильной технике отжиманий:

Ладони расположены на ширине плеч. Все отжимания выполняются на твердой поверхности. Для занесения результата в табель необходимо предоставить два видеоролика полного хронометража: вид спереди и вид сбоку. При выполнении отжиманий на кончиках пальцев ладони не касаются пола. Можно касаться только последними фалангами пальцев, включая кончик большого пальца. При выполнении отжиманий на одной руке одна и та же рука выполняет все отжимания в попытке. При выполнении отжиманий на одном пальце используется только один палец одной руки. При этом нельзя использовать большой палец. При установлении рекорда на количество непрерывных отжиманий отдых не допускается.

Самые распространенные дисциплины, в которых фиксируются рекорды:

количество непрерывных отжиманий (без нарушений правильного положения тела и отдыха);

количество отжиманий за одну минуту;

количество отжиманий за один час (отдых допускается);

количество отжиманий за 24 часа (отдых допускается);

различные вариации отжиманий на одной руке;

различные вариации отжиманий на внешней стороне ладони;

различные вариации отжиманий на пальцах;

различные вариации отжиманий с отягощениями.

Мировые рекорды по отжиманиям

Перед объявлением рекордсменов стоит отметить, что регламент «Книги рекордов Гиннесса» требует присутствия представителей организации при установлении рекорда, что требует от спортсмена существенных затрат. Международный клуб рекордсменов мира со своей стороны требует только полное видео с фиксацией попытки, поэтому часть рекордов клуба превосходят рекорды «Книги».

Рекорд за один подход (непрерывные отжимания)

Считается самым хардкорным среди фанатов отжиманий, так как не допускает нарушений техники и отдыха. Атлет отжимается до тех пор, пока не свалится от усталости. Долгое время это было единственной номинацией в «Книге рекордов Гиннесса», за которую сражались атлеты со всего мира.

5 октября 1965 года был зафиксирован первый мировой рекорд в 6 006 непрерывных отжиманий, который установил Чарльз Линстер из США. 5 февраля 1976 года его соотечественник Роберт Льюис Кнехт перебил этот результат более чем на тысячу повторений – 7 026 отжиманий.

В следующем году, 1 сентября 1977 года, еще один американец Генри Маршал показал результат в 7 650 непрерывных отжиманий. Наконец, в октябре 1980 года японец Минору Йошида установил феноменальный рекорд в 10 507 повторений.

После этого долгое время никто не мог даже приблизиться к достижению Минору, поэтому «Книга рекордов Гиннесса» ввела новые номинации – количество отжиманий за час и за 24 часа, где допускается отдых.

Рекорд за один час

25 июля 2015 года Карлтон Уильямс из Уэльса отжался за час 2 220 раз, побив собственный рекорд в 1 874 отжиманий. 26 ноября 2016 года его результат превзошел швейцарец Роман Досенбах – 2 393 отжимания.

Позже, 19 июня 2020 года, австралиец Джаррад Янг в боксерском зале Matrix Boxing Gym в Квинсленде отжался 2 806 раз. 11 июня 2021 года Джаррад улучшил собственный результат до 3 053 повторений.

Действующий рекорд, зафиксированный «Книгой рекордов Гиннесса», составляет 3 182 повторения. Он был установлен австралийцем Даниэлем Скали 21 апреля 2022 года. Скали также принадлежит другое впечатляющее достижение – 9,5 часов непрерывного стояния в планке.

Среди результатов, не занесенных в «Книгу Гиннесса», выделяется попытка индийца Биджендера Сингха в 1988 году. Тогда он сделал 3 877 отжиманий за час, что было зафиксировано в Limca Book of Records, национальной книге рекордов Индии, однако видеодоказательств того рекорда не сохранилось.

Рекорд за 24 часа

Действующий рекорд в количестве отжиманий за сутки был установлен американцем Чарльзом Сервицио в далеком 1993 году и составляет 46 001 повторение. На попытку он потратил менее суток, так как перестал отжиматься через 21 час и 21 минуту из-за усталости. В среднем он делал 36 отжиманий в минуту.

Другие примечательные рекорды

Количество отжиманий за один год – 1 500 230 повторений, Пэдди Дойл (Великобритания), октябрь 1988 – октябрь 1989 годов

Количество отжиманий за минуту – 138, Рой Бергер (Канада), 28 февраля 2004 года

Количество отжиманий на кончиках пальцев за минуту – 107, Мухаммад Аршад (Пакистан), 21 августа 2022 года

Количество отжиманий на одной руке за час – 2521, Пэдди Дойл (Великобритания), 12 февраля 1990 года

Количество отжиманий в стойке на одной руке – 12, Юрий Тихонович (Россия), июнь 2006 года

Количество отжиманий на внешней стороне ладоней за час – 1 940, Пэдди Дойл (Великобритания), 8 ноября 2007 года

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Фото: firmahjemmesider.dk, fitnesseducation.edu.au, usatoday.com