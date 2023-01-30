Самые эффективные тренажеры для дома. Как тренироваться дома, не посещая фитнес-клуб

Домашние тренировки – это, можно сказать, отдельный вид спорта, который требует самомотивации, пространства и денежных вложений. С другой стороны, тренировки дома экономят время, которое вы обычно тратите до тренажерного зала и обратно, и деньги на абонемент в тренажерный зал.

Конечно, домашние тренировки не смогут заменить полноценные занятия с отягощениями для бодибилдеров или беговые тренировки для марафонцев, но для поддержания формы и избавления от лишнего веса домашние тренажеры и инвентарь могут быть полезны и эффективны.

Как выбрать универсальный тренажер для дома

Понятие «универсальный тренажер» достаточно условное, так как зависит от целей человека. Например, для бегуна универсальным тренажером станет беговая дорожка, для велосипедиста – велостанок, а для представителя пауэрлифтинга – рама для приседа и скамья для жима лежа.

А что делать обычному человеку с графиком жизни 5/2, у которого для тренировок остается только вечернее время и два выходных?

Для него критериями выбора тренажера станут:

занимаемое пространство в разложенном и сложенном виде – хорошо, если тренажер можно компактно сложить и убрать в шкаф или под кровать;

вес и мобильность – если места дома мало, лучше бы тренажер весил поменьше, чтобы его мог сдвинуть и убрать любой член семьи;

цена – не каждый готов выложить несколько зарплат за ультрасовременную беговую дорожку или многофункциональный тренажер;

потребность в обслуживании – чем сложнее тренажер, тем выше вероятность, что его придется смазывать, заменять отдельные детали или приглашать для технического обслуживания сервисную компанию;

универсальность – насколько тренажер способен заменить множество других распространенных тренажеров, представленных в типовом фитнес-клубе.

В любом случае отталкиваться стоит от базовых потребностей. Легче всего придется людям, которые просто хотят следить за здоровьем без серьезных денежных вложений. Для них приоритетом станет разнообразие тренировочного процесса, которого можно достичь с помощью простых и недорогих вещей: коврика для йоги, набора разборных гантелей, эспандеров (фитнес-резинки) и набивных мячей.

Для представителей определенных видов спорта, выступающих на профессиональном или любительском уровне, найти полноценную замену привычному тренировочному процессу вряд ли получится, поэтому они могут проводить дома лишь часть тренировок:

представители силовых видов могут делать дома тренировки с небольшими отягощениями в многофункциональных тренажерах и с гантелями или штангами умеренных весов;

велосипедисты на зиму могут пересесть на велотренажер или велостанок;

бегуны – перенести часть нагрузки на беговую дорожку и только при условии, что перекрытия между этажами выдерживают вибрации, создаваемые тренажером.

Лучшие тренажеры для домашних тренировок

Тренажеры для развития общей выносливости

1. Велотренажеры

Велотренажер – это стационарный имитатор велосипеда. Современные велотренажеры оснащены регуляторами сопротивления, датчиками пульса и прочими электронными компонентами, которые позволяют получать множество данных во время и после тренировки.

Все велотренажеры можно разделить на несколько типов:

мини-велотренажеры – представляют собой пару педалей без руля и сидения, которые требуют удобного места для посадки, но при этом очень компакты и мало весят;

классические велотренажеры – оборудование с удобной посадкой, имитирующее обычный прогулочный или горный велосипед;

велотренажеры формата Spinning bike, имитирующие более аэродинамическую посадку шоссейного велосипеда;

велостанки – приспособления, на которые устанавливается велосипед, чтобы заниматься в помещении с привычной посадкой.

Плюсы:

мини-велотренажеры и велостанки занимают мало места;

доступная цена мини-велотренажеров.

Минусы:

классические велотренажеры и spinning-байки занимают много места и весят немало;

высокая стоимость велотренажеров, spinning-байков и станков;

необходимость технического обслуживания сложных тренажеров;

низкая универсальность – тренажер может заменить только тренировочный процесс для велосипедистов либо помочь в развитии общей выносливости, для силовых тренировок понадобится другое снаряжение.

Примеры велотренажеров:

2. Беговые дорожки

Беговая дорожка – это подвижное полотно, которое вращается под спортсменом, позволяя ему бежать, оставаясь при этом на месте.

Плюсы:

для бегунов способны заменить бег на улице или в манеже.

Минусы:

хорошие дорожки стоят дорого;

необходимость калибровки, чтобы скорость вращения полотна соответствовала реальной скорости бега (при наличии такой возможности);

вибрации во время бега – в домах с тонкими перекрытиями соседи почувствуют ваш топот, поэтому дорожки оптимальны для жителей первых этажей или загородных домов;

занимают много места (кроме складных моделей);

низкая универсальность – тренажер может заменить только беговые тренировки и помочь в развитии общей выносливости, для силовых тренировок понадобится другое снаряжение.

Примеры беговых дорожек:

компактная беговая дорожка EVO FITNESS ETALON – 19 490 руб.;

компактная дорожка с поручнем Domsen Fitness F-125E – 22 490 руб.;

беговая дорожка UnixFit ST-530M – 29 490 руб.

Тренажеры для силовых тренировок

1. Многофункциональные тренажеры

Многофункциональный тренажер или станция – это комбайн в мире фитнес-тренажеров. Он объединяет в себе несколько привычных тренажеров из фитнес-клуба. Форматы многофункциональных станций могут сильно различаться, но большинство из них включают блоки со свободными весами.

Плюсы:

при правильном подборе способны заменить существенную часть тренировок в фитнес-клубе.

Минусы:

как правило, занимают много места и требуют стационарной позиции;

высокая цена;

необходимость технического обслуживания.

Примеры многофункциональных тренажеров:

многофункциональная станция Atlas Sport AS-1st-130 pro – 38 900 руб.;

многофункциональная силовая станция Protrain MT110 – 39 378 руб.;

многофункциональная силовая станция Protrain HG10250 – 59 850 руб.

2. Разборные гантели и штанги

Разборные гантели и штанги обычно поставляются комплектом из грифов и блинов. Также дополнительные веса всегда можно докупить. Обращаем внимание, что у разных производителей диаметры грифов и посадки блинов могут различаться, поэтому могут возникнуть проблемы с совместимостью. Внимательно читайте техническую инструкцию к штанге или гантелям, чтобы подобрать блины с отверстиями нужного диаметра.

Плюсы:

способны заменить значительную часть силовых тренировок в фитнес-клубе;

базовый комплект обычно стоит недорого по сравнению с функциональной станцией;

разборный комплект занимает мало места;

не требуют технического обслуживания.

Минусы:

с ростом тренированности необходимо будет докупать блины;

для некоторых упражнений с большими весами (например, жим лежа или присед) понадобится докупить силовые скамьи и рамы;

силовая рама со штангой занимает много места.

Примеры:

3. Турники и упоры для отжиманий

Турник – навесное оборудование для установки в домашних условиях. Выпускается в настенном формате для монтажа на вертикальную поверхность либо в межстенном формате, который устанавливается в проеме.

Упоры для отжиманий выпускаются комплектом из двух ручек или в виде готовой платформы, на которой ручки можно устанавливать в фиксированные положения.

Плюсы:

занимают мало места;

стоят недорого;

не требуют технического обслуживания.

Минусы:

межстенные турники требуют проема определенной высоты (чтобы было удобно выполнять подтягивания) и ширины (чтобы хватило возможностей раздвижной штанги);

подходят только для тренировок с собственным весом.

Примеры турников и упоров для отжиманий:

Тренажеры для общих функциональных тренировок

1. Петли TRX

Петли TRX – это тренировочный снаряд для занятий с собственным весом. Он крепится на кронштейны, турник или шведскую стенку и позволяет выполнять различные упражнения на развитие силы.

Плюсы:

невысокая стоимость;

отсутствие технического обслуживания;

не занимают места.

Минусы:

необходимо место крепления – кронштейны, шведская стенка или турник, чтобы было за что зацепить петли;

позволяют выполнять упражнения только с собственным весом, поэтому для развития выносливости и тренировок с отягощениями понадобятся дополнительные тренажеры.

Примеры петлей TRX:

2. Фитнес-резинки (эспандеры)

Фитнес-резинки обычно имеют разные цвета, что соответствует разному уровню сопротивления. С их помощью можно выполнять упражнения для развития силы рук и ног.

Плюсы:

малая цена;

отсутствие технического обслуживания;

не занимают пространства.

Минусы:

ограниченность применения – эспандеры подойдут только для общего укрепления связок и мышц, но не позволят существенно нарастить силу и выносливость.

Примеры фитнес-резинок:

Набор эспандеров HYPERFIT Kraftbelastung Т-10 с ручками, 16 предметов – 3 290 руб.;

Набор эспандеров Borabo, 4 шт. – 2 800 руб.;

Фитнес резинки OnFit, 4 шт. – 2 164 руб.

Читайте также

Фото: unsplash.com/Anastase Maragos, Kelly Sikkema, Munbaik Cycling Clothing, Gastro Editorial, Яндекс Маркет.