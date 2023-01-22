Завтрак: самый важный прием пищи за день? Как наше видение завтрака сформировала реклама?

Во многих культурах считается, что сбалансированный завтрак – одна из основ правильного питания, самый главный прием пищи за день. Пропускать его не рекомендуют: он важен и тем, кто хочет привести себя в форму, но и тем, кто просто старается придерживаться здорового образа жизни. Но действительно ли завтрак важнее обеда и ужина? Разбираемся.

Завтрак стали считать главной трапезой в прошлом веке. Это произошло благодаря рекламе хлопьев

Прозвучит странно, но утверждение о завтраке как о самом важном приеме пищи за день закрепилось в сознании миллионов благодаря маркетологам.

В середине прошлого века General Foods, производитель сухих завтраков Grape Nuts, запустил в США рекламную кампанию со слоганом: «Ешь хороший завтрак – работаешь лучше». Покупателям раздавали листовки, в которых говорилось: «Эксперты по питанию считают, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня». О каких экспертах шла речь, неизвестно.

Это сыграло решающую роль в популяризации готовых завтраков, в частности кукурузных хлопьев, которые придумал Джон Харви Келлог. Очень быстро этот продукт стал главным на столе по утрам не только в Америке, но и в других странах; за ним закрепилась репутация символа правильного завтрака.

Впоследствии хлопья из-за высокого содержания сахара и быстрых углеводов перестали восприниматься как здоровая еда. А согласно исследованиям нутрициологов, даже пицца по утрам полезнее хлопьев. Однако постулат о важности завтрака в сознании масс сохранился.

Завтрак действительно важен для здоровья. Но не стоит преуменьшать значение обеда и ужина

С точки зрения доказательной медицины, завтрак действительно важен: к утру в организме почти израсходован запас гликогена в печени, который является источником глюкозы в периоды отсутствия пищи. Низкий уровень гликогена связан с быстрой утомляемостью. Сбалансированный завтрак помогает восполнить запасы гликогена и обеспечить организм энергией, необходимой для начала дня.

Есть исследования, подтверждающие важность завтрака в других процессах. Например, одна из работ показала, что женщины, склонные к пропуску завтрака, чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, взрослые, которые отказываются завтракать, тяжелее переносят стрессовые ситуации. Существует также предположение, что сбалансированный и регулярный завтрак важен при лечении и для профилактики от ожирения.

Ученые сходятся во мнении, что большую часть калорий лучше получать в начале дня, однако это не означает, что для здоровья менее важны приемы пищи в оставшееся время. В течение дня организм расходует энергию и ему необходимо ее восполнять, поэтому отказываться от еды после завтрака – не самая здоровая стратегия.

Фото: unsplash.com/Tiard Schulz, Rachel Park