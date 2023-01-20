Правила игры в дартс: расстояние до мишени, подсчет очков, варианты игр

Почему не всегда нужно бросать в центр.

Дартс – игра, известная миру очень давно. Но ее правила для новичков зачастую остаются трудной загадкой, которую тяжело решить. Впрочем, если приглядеться повнимательнее, то можно понять, что ничего сложного нет.

Мы попросили Дмитрия Панова, создателя и автора главного русскоязычного блога о дартсе «Холодные дротики», рассказать об этой игре.

Итак, какие же правила действуют в дартсе?

За основу мы возьмем игру на классической мишени, которая состоит из 20 секторов, центра (зеленый и красный круги) и колец удвоения и утроения. Существуют разные варианты досок: без утроений, с другими секторами, с кольцом учетверений... Но в нашем обзоре будет классическая мишень, на которой проходят все официальные и самые значимые соревнования в мире.

Расположение мишени

Мишень крепится на ровную вертикальную поверхность (например, на стену). Расстояние от пола до центра мишени – ровно 173 сантиметра. Сектор 20 на доске (красно-черный) обязательно находится сверху. Обычно цифры, обозначающие номинал сектора, выносятся на отдельную проволоку – таким образом, мишень можно крутить, чтобы она дольше служила, и при этом двадцатка всегда оставалась на одном месте.

Расстояние от мишени до рубежа, с которого следует бросок – ровно 237 сантиметров . Проверить правильность расчетов можно при помощи геометрии. Если представить прямоугольный треугольник, в котором катеты – это расстояния от пола до мишени и от мишени до рубежа, то гипотенуза (расстояние от центра мишени до рубежа по прямой) должна составлять 293 сантиметра. Проверьте – если у вас получилась эта цифра, то вы повесили мишень правильно.

Принцип начисления очков

Попадание во внешнее кольцо удваивает очки (условно, 2x20 или 2x9). Попадание во внутреннее – утраивает (3x20, 3x9). Зеленый круг около центра стоит 25 очков, самый центр (красный) – 50. Эту точку еще называют «буллс-ай» (или просто «булл») по аналогии с красным бычьим глазом. Также булл играет роль удвоения (2x25), так как в некоторых версиях игр, о которых расскажем ниже, важно в нужный момент попасть в удвоение.

Дротики и их параметры

Каждый игрок имеет по три дротика. Его задача – попасть в определенные сектора в зависимости от варианта игр. Дротики бросаются по одному, а совокупность трех бросков называется подходом.

Современные дротики состоят из четырех частей:

– игла, которая втыкается в мишень и позволяет дротику в ней удерживаться;

– основная часть (или баррель), за которую игрок держит дротик;

– хвостовик и перо, которые обеспечивают дротику ровный полет.

Правилами регулируется длина дротиков (до 30,5 сантиметров от кончика иглы до кончика пера) и их масса (не выше 50 граммов). Обычно при выборе дротиков в расчет идет вес барреля – длину легко отрегулировать хвостовиком. Классическая масса – от 18 до 25 граммов на одну стрелу.

Современные дротики делаются из вольфрама, и чем больше этого металла, тем лучше. Профессионалы играют снарядами, в которых содержится 85-90 процентов вольфрама (остальное – примеси). Любители могут использовать дротики из латуни или никеля. Иглы – стальные, при желании их можно сменить. Хвостовики выполняются из карбона, пластика, алюминия, а перья – из пластика или спрессованной бумаги.

Правила и разновидности игр

В дартсе существует огромное множество игр, некоторые из которых мы разберем. В общем их можно разделить на две группы, которые отличаются по принципу подсчета очков . В одной нужно набирать очки с нуля до максимума (который может быть любым), а в другой наоборот – все начинают с одинаковым количеством очков на счету и избавляются от них.

501, 301 и 701 – самые популярные версии. В них нужно списывать очки со своего счета

«501» – самая популярная игра. Каждый игрок имеет в своем активе 501 очко, и ему нужно списать их до нуля. Перед игрой дартсмены решают, кто будет начинать – обычно для этого они бросают в булл (начинает тот, кто попадет ближе к центру) или кидают монетку. За один подход можно списать максимум 180 очков, если три раза попасть в утроение 20-ти. Три попадания в центр дают 150 очков – именно поэтому профессиональные игроки в него не бросают .

Задача игрока – первым списать 501 очко, при этом последний дротик обязательно должен попасть в удвоение. Условно, при остатке 32 нужно поразить удвоение 16 (2x16=32). Если остается незакрываемое число (например, 33), то игрок должен первым дротиком попасть в нечетное число (например, 17), чтобы выйти на удвоение.

Игрок, первым закрывший нужное удвоение, считается победителем партии (в дартсе ее название – лег). Если количество списанных очков больше остатка, равно ему (без попадания в нужное удвоение) или меньше на единицу, то подход считается перебором и объявляется равным нулю.

Количество легов зависит от формата соревнований. Также бывают сеты – чтобы в них победить, нужно взять три лега. Дартсмены-профессионалы обычно закрывают партию за 12-18 дротиков, а минимальное количество бросков для победы – девять (такой лег еще называют идеальным или найндартом – от слов nine dart, или «девятый дротик»).

Также есть вариации игры в формате 301 или 701 очка. Первый обычно используется новичками и профессионалами в тренировочном процессе, второй – в соревнованиях, где играют «два на два» или «три на три». В показательных турнирах могут применяться форматы вплоть до 1001 очка и выше.

«Набор очков», «Сектор 20», «Булл» и «Крикет». В этих версиях нужно наоборот набрать максимум очков

Вторая самая популярная игра – «Набор очков». В ней нужно сделать десять подходов, после чего считается их сумма и определяется общий итог. Игра обычно используется на спартакиадах, в сообществах новичков и для тренировок, а также является нормативом для выполнения спортивных разрядов (вплоть до кандидата в мастера спорта). Кроме того, набор очков входит в программу юниорских чемпионатов России (до 18 лет).

К таким же играм относятся «Сектор 20» (считаются только дротики, попавшие в сектор 20, его удвоение или утроение) и «Булл» (считаются дротики, попавшие в 25 и 50). Разрядными дисциплинами они не являются. Есть еще «Большой раунд», когда игрок должен пройти все сектора от 1 до 20 по порядку, бросая по три дротика в каждый, а в конце сделать подход в булл.

К популярным версиям можно отнести крикет (или, если официально, американский крикет). В нем зачетными секторами считаются 20, 19, 18, 17, 16, 15, их удвоения и утроения, а также 25 и 50. Цель игры – набрать большее количество очков, чем соперник. Чтобы набирать очки на каком-либо секторе, нужно его закрыть – для этого надо набрать три очка (например, попасть один раз в утроение или собрать три дротика в сингле). Если этот же сектор не закрыт соперником, то на нем можно набирать очки согласно номиналу (3x20 – 60, 2x16 – 32, и так далее). Выигрывает тот, кто первым закрывает все сектора и при этом имеет больше очков.

Дартс хорош тем, что в нем можно придумать свои правила и на досуге играть по ним. Например, бросать только по четным числам или только по черным секторам, или только в определенной последовательности. Как угодно, лишь бы нравилось!

Фото: Gettyimages.ru/Luke Walker, Paul Ellis – Pool