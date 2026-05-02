Шаров и Мендаева стали победителями на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона
2 мая в Казани (Республика Татарстан) прошел забег на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Сергей Шаров – 28:24 (рекорд трассы)
Ринас Ахмадеев – 28:28
Дмитрий Сойкка – 28:57
10 км, женщины
Лилия Мендаева – 32:05 (рекорд трассы)
Анастасия Красильникова – 32:42
Анна Мокина – 32:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
В воскресенье 3 мая состоятся забеги на дистанциях 21,1 и 42,2 км.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
