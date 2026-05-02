Шаров и Мендаева стали победителями на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона

2 мая в Казани (Республика Татарстан) прошел забег на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Сергей Шаров – 28:24 (рекорд трассы)

  2. Ринас Ахмадеев – 28:28

  3. Дмитрий Сойкка – 28:57

10 км, женщины

  1. Лилия Мендаева – 32:05 (рекорд трассы)

  2. Анастасия Красильникова – 32:42

  3. Анна Мокина – 32:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

В воскресенье 3 мая состоятся забеги на дистанциях 21,1 и 42,2 км. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
