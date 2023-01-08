Что будет, если прокипятить воду несколько раз? Она станет опасной для здоровья?

Есть мнение, что при повторном кипячении вода теряет все полезные свойства, становится «тяжелой», а еще в ней якобы появляются канцерогены. Разбираемся, вредит ли воде на самом деле многократное кипячение и опасно ли пить такую воду.

Откуда взялось утверждение про вред кипяченой воды

Любая вода, которая не была подвергнута процессу дистилляции, – это не просто молекулы H2O, в ней растворено много других и веществ, и состав зависит от источников водозабора, состояния труб и так далее. К тому же, в большинстве случаев в воде присутствуют и микроорганизмы.

Кипячение воды (при котором она нагревается до 100 градусов) имеет двойственный эффект: с одной стороны, это убивает значительную часть бактерий, простейших и вирусов, с другой, при кипячении испаряется часть молекул воды, и концентрация примесей увеличивается.

Опасения по поводу многократного кипячения воды часто основаны на том, что концентрация опасных веществ, которые, согласно нормативам, могут присутствовать даже в питьевой в воде, пусть и не в опасной концентрации, после кипячения якобы может достигать опасных значений.

Известно, что нитраты в высоких концентрациях (выше 3,7 миллиграмма на килограмм массы тела) оказывают негативное влияние на работу ЖКТ, а также могут провоцировать развитие некоторых видов рака. Свинец может нарушать работу центральной нервной системы (симптомы отравления наступают при уровне свинца в крови выше 600 микрограммов на литр). Серьезную опасность представляет и мышьяк, который является сильнейшим ядом и канцерогеном, его минимальная летальная доза находится в диапазоне от 1 до 3 миллиграммов на килограмм массы тела.

Кроме того, многократное кипячение делает воду жестче (в ней растет концентрация солей магния, кальция и железа), а это, как некоторые считают, приводит к появлению камней в почках и желчном пузыре.

Также распространено мнение, что из-за кипячения вода получается вредной, так как становится «тяжелой». «Тяжелая» вода вместо водорода содержит его изотоп дейтерий: обычно он есть в воде в очень малой концентрации, но испаряется медленнее воды из-за большего веса, поэтому его концентрация в ходе кипячения растет.

Но действительно ли многократное кипячение так опасно? И реально на самом деле ли в ходе этого процесса получить воду, которой можно отравиться?

Безопасно ли кипятить воду несколько раз

Исследование китайских ученых, опубликованное в 2020 году, доказывает, что многократное кипячение не опасно для здоровья. Во время работы было проведено два эксперимента. Для них использовали обычную водопроводную воду.

Перед началом экспериментов воду протестировали по 44 критериям, включая рН, содержание тяжелых металлов и солей кальция, магния, железа. Все показатели были в пределах нормы (исследователи ориентировались на местные стандарты, однако по российскому СанПиНу ее бы также признали безопасной).

В первом эксперименте 15 литров воды доводили до кипения в открытой емкости, поддерживали температуру кипения на протяжении трех минут, а затем давали остыть до 25 градусов. После этого отбирали пробу для анализа и повторяли цикл до тех пор, пока вода не выкипела полностью. Получилось 18 циклов, на это ушло около 15 часов.

Для второго эксперимента вновь взяли 15 литров и довели их до кипения. Однако теперь воду не остужали: ей дали кипеть на протяжении шести часов, каждые 20–25 минут отливая из тары для анализа по 500 миллилитров.

В результате выяснилось, что, хотя из-за испарения что при многократном кипячении, что при длительном непрерывном концентрация химических веществ, в том числе калия, магния, кальция, хлора и нитратов, возросла, она все равно осталась в пределах нормы.

То есть, если количество любого потенциально опасного вещества в воде изначально не превышало разрешенного, после эксперимента концентрация все равно осталась ниже токсической.

Что касается рН, то он после многократного кипячения сместился в щелочную сторону, но не критично (до 8,95, по российским стандартам это разрешено).

Кипячение действительно делает воду жестче (жесткость – показатель концентрации солей магния, кальция и железа), однако это вряд ли нанесет вред здоровью. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает , что побочные эффекты употребления жесткой воды пока не доказаны и требуют дальнейшего изучения.

«В целом, амплитуда изменения количества всех растворенных химических веществ в воде, в том числе вредных для здоровья человека, будет очень ограниченной. То есть качество водопроводной воды по-прежнему будет безопасным для питья после частого кипячения или после длительного кипячения, если она соответствовала санитарным нормам перед нагревом. Поэтому нет необходимости отказываться от многократно кипяченой воды или воду после длительного кипячения в повседневной жизни», – заключили китайские ученые.

Что касается получения «тяжелой» воды, то и этого при многократном кипячении можно не бояться. Испарение действительно делает воду «тяжелее», однако получение токсически тяжелой воды возможно только в промышленных масштабах (она используется в атомной промышленности), так как для этого нужно сконцентрировать дейтерий в несколько тысяч раз. При кипячении чайника дома получить значимое количество такой воды невозможно. Концентрация дейтерия, которая получается в результате многократного кипячения воды, не опасна для здоровья человека. Такая вода не радиоактивна и не токсична.

***

Нужно помнить, что пить воду после повторного кипячения безопасно, если она изначально была безопасной по стандартам питьевой воды. По российским стандартам, водопроводная вода считается безопасной для употребления (еще до кипячения), если нитратов в ней не более 45 миллиграмм на литр, свинца – 0,03 миллиграмма на литр, мышьяка – 0,05, алюминия – 0,5, никеля – 0,1 и так далее. Полный список есть здесь .

Если у вас есть сомнения по поводу качества водопроводной воды в вашем городе, лучше покупать бутилированную воду или установить фильтр.

Читайте также

Фото: unsplash.com/engin akyurt, Joe Pregadio, Ioann-Mark Kuznietsov, Michal Balog