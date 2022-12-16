«Это испытание серьезнее, чем премьера песни!» Юлия Савичева – о бальных танцах, многочасовых тренировках и спортивном азарте

Выиграла танцевальный турнир.

Юлия Савичева – певица, актриса и участница «Евровидения» – с детства любит бальные танцы, а до 15 лет даже занималась ими профессионально. В 2009-м Савичева в паре с Евгением Папунаишвили победила в телепроекте «Танцы со звездами», но после наступила длительная пауза в тренировках.

В начале декабря певица наконец вернулась на соревновательный паркет и сразу же победила. Она стала лучшей на турнире Pro Am, где конкурсанту нужно танцевать со своим тренером. Юлия выступала в паре с Артемием Каташинским – многократным чемпионом мира, Европы и России.

В интервью Sports.ru Савичева рассказала, почему занятия танцами так важны для нее, сравнила соревнования на паркете и сольные концерты, описала «химию» между партнерами и объяснила, почему танцы – это настоящий спорт.

Вернулась на соревновательный паркет спустя 20 лет. Выигрывать хотела с детства

Первый выход на турнире стал для меня испытанием похлеще, чем премьера песни. Как же сильно я переживала! Я очень много лет не выходила на паркет , не участвовала в соревнованиях. Турниры закончились для меня в 14 или 15 лет, когда я ушла из профессиональных танцев.

Я занималась около восьми лет: в семь попросила записать меня в секцию бальных танцев в Доме культуры, где работали мои родители. Занятия я полюбила сразу. Мы участвовали в разных конкурсах, и мне очень нравилась соревновательность. Всегда хотела выигрывать. Думаю, что у меня был потенциал построить серьезную карьеру в танцах. Я очень упертая.

Мне очень не везло с партнерами. Они уходили всякий раз, когда у нас что-то начинало получаться . Помню, как в в очередной раз осталась без партнера, когда была уже в D классе (третья ступень в бальных танцах, подразумевает довольно сложные индивидуальные техники и взаимодействия внутри пары – прим. Sports.ru). Преподаватель сказала: «Давай перейдем на класс ниже. Там хороший мальчик: вы с ним быстро наберете баллы и подниметесь в D». Я согласилась, хотя и неохотно. А потом мы выиграли два рейтинговых соревнования и действительно поднялись. Правда, очень быстро и этот партнер закончил.

Когда я пою на сцене, то веду всех за собой. Но в танцах приходится быть ведомой – это сложно

Эйфорию и радость я чувствую и на сцене, и на паркете. Особенно, когда получается все, что было задумано. Но не буду скрывать, что на танцах эмоции все-таки могут быть сильнее: ведь я так давно мечтала вернуться и выступать на конкурсах.

Но танцы – это про партнерство. В этом главное отличие паркета от сцены: танцуешь не один, а в паре. И оценивают именно пару. Важно, как вы вместе выглядите, а не по отдельности, какое у вас настроение.

На сцене я всех веду за собой, а в танцах как партнерша должна быть ведомой. С этим было сложно . На турнире мы столкнулись с другой парой на паркете и я начала руководить Артемием, потому что привыкла все разруливать сама. Это издержки профессии. Потом я извинилась и мы договорились, что в экстренной ситуации впредь буду сначала слушать партнера.

Идеальных партнеров не бывает. У любого человека есть плюсы, минусы, тараканы в голове. Важно просто желание танцевать вместе, любить это дело. Вам должно быть комфортно вместе, должна быть симпатия.

Для меня очень ценно, что я смогла собраться на турнире: сконцентрироваться и отбросить лишние мысли. Мы с Артемием договорились, что будем танцевать просто друг для друга, не обращая ни на кого внимания. Наверное, это и помогло победить.

Танцы – это спорт. Здесь безумный график тренировок

Название говорит само за себя – спортивные бальные танцы. Почему спортивные? Для занятий нужны колоссальная выносливость и отличная физическая форма . Нужно ежедневно тренироваться – иначе не добиться результата. У танцоров безумный график, как и у профессиональных спортсменов. Не любой это выдержит.

Я тренируюсь столько, сколько позволяет артистический график. Если все очень загружено, как перед Новым годом, например, то всего раз в неделю получается. Но вот перед соревнованиями мы тренировались три раза в неделю, а потом и вовсе несколько дней подряд. Это было очень сложно.

Я человек ответственный, всегда тренируюсь на 100%, не халявлю, отрабатываю все в полную силу. Иногда после занятий от усталости просто падаю на паркете в прямом смысле .

«Танцы со звездами»-2009 были большим опытом. Часто вспоминаю проект

«Танцы со звездами» вспоминаю частенько, особенно сейчас, когда начала снова заниматься. Это был большой опыт – и соревновательный, и сценический.

Если сравнивать проект и реальные соревнования, то это, конечно, совсем разные вещи . Проект – больше сценическая история. Тебе никто не мешает: вышел с партнером, все на вас смотрят, спокойно показываешь все, что умеешь. А во время соревнований на паркете миллион пар. Помимо того, что нужно здорово танцевать, нужно еще и ни с кем не сталкиваться, не позволять кому-то сбить твой настрой.

В проекте в духе «Танцев со звездами» удовольствием соглашусь участвовать еще. Не думаю о второй победе, просто очень люблю танцевать.

Все стили танцев хороши. Но вальс, фокстрот, квикстеп и танго – нечто особенное

За свою жизнь я пробовала очень много разных стилей, и не только в бальных танцах. Например, классический балет. В детстве я вообще очень хотела стать балериной, просто меня не взяли . Педагогов не устраивали мои рост и устройство стопы. Еще я ходила на современные танцы, хип-хоп. А в фильме «Первая любовь» я и пою, и танцую разные стили.

Но бальные танцы – это что-то особенное. Это очень красиво.

Мне очень нравится стандартная программа (Спортивные бальные танцы включают две программы: латину и стандарт. К латине относятся самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв, а к стандарту – медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп и танго, – прим. Sports.ru) Я бы хотела продолжать совершенствоваться в этом направлении, участвовать в соревнованиях дальше.

Какой-то один танец я бы не стала выбирать, потому что люблю разнообразие. Конкретно сейчас я бы с удовольствием станцевала танго. Он очень эмоциональный, характерный.

Танцы – это искусство. Они помогают самовыражаться и подзаряжают энергией

Танцы – это самовыражение. Искусство. Вдохновение.

Даже если я очень уставшая и замученная после работы, на танцах я подзаряжаюсь. Как бы физически тяжело ни было на занятии, морально становится легче. На тренировках ты перезагружаешься, и подходить к важным вопросам с холодной головой становится легче .

Фото: gooddance.ru