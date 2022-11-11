Вредно ли хрустеть пальцами? Есть ли риск артрита? Как отучиться?

Как часто вы слышали, что хрустеть пальцами вредно? Чаще всего в качестве аргумента приводится повышенный риск артрита и болезней суставов, возникающий из-за хруста. Но так ли это на самом деле? Вредно ли щелкать суставами и почему? Как отучиться от этой привычки? Разбираемся в вопросах вместе с медицинским автором раздела «‎Здоровье» на Sports.ru, врачом-терапевтом Александром Шестаковым.

Почему хрустят суставы?

Сустав – это место соединения двух или более костей, которое обеспечивает их движение друг относительно друга. Каждый сустав формируется поверхностями костей, хрящами и связками. Сверху все они покрыты суставной капсулой из плотной соединительной ткани, в результате чего образуется герметичная суставная полость. Внутри сустав заполнен синовиальной (суставной) жидкостью, которая выступает в роли смазки и снижает трение поверхностей.

В обычном состоянии суставные поверхности плотно соприкасаются друг с другом, а синовиальная жидкость заполняет всю полость. Когда мы тянем за палец или сгибаем его с дополнительной силой, контакт между костями исчезает и образуется дополнительное пространство внутри сустава, в результате давление внутри полости незначительно снижается. В таких условиях углекислый газ , кислород и азот , растворенные в суставной жидкости, образуют пузырьки газа и заполняют образовавшееся пространство , издавая при этом характерное щелканье. Данный физический процесс называется кавитацией или трибонуклеацией – образование пузырьков газа, ранее растворенного в жидкости, в условиях снизившегося давления. Именно этим явлением объясняется хруст или щелканье суставов.

Теорию подтвердили ученые в исследовании 2015 года, во время которого специалисты наблюдали за суставами в момент хруста при помощи МРТ. В другом исследовании , проведенном в 2018 году, ученые обнаружили, что звук появляется в том числе из-за лопания образовавшегося в суставной полости пузырька . Обратное растворение газа в синовиальной жидкости занимает около 20 минут – именно поэтому после хруста пальцами требуется время, чтобы сделать это снова.

Несмотря на то, что кавитация – основной механизм щелканья суставов, эксперты называют и другие причины. Так, хруст в крупных суставах, например коленных или плечевых, может появляться в момент физической активности из-за перемещения сухожилий . В момент быстрого движения мышечные сухожилия смещаются и как бы «ударяются» о кости, что приводит к появлению звука.

Хруст в суставах может появляться при ряде заболеваний, например при артрозе. Обычно в таких случаях щелканье сустава сопровождается болью, покраснением, отеком или ограничением движения в суставе. Если хруст вас беспокоит или в нем возникает дискомфорт, стоит сходить к врачу, чтобы исключить патологию.

Почему хрустеть пальцами – приятно?

Хрустеть суставами – распространенная привычка. Согласно исследованиям , до 54% людей намеренно щелкают суставами. Причин этой привычки несколько – одни считают звук щелчков приятным и успокаивающим, другие таким образом занимают руки в моменты волнения и справляются таким образом со стрессом.

Некоторые люди чувствуют меньше напряжения в суставах после прохрустывания. Достоверно объяснить причину этого явления ученым пока что не удалось. Вероятно, это связано с некоторым снижением внутрисуставного давления, за счет которого и происходит образование пузырьков газа.

Опасно ли хрустеть суставами?

Вредно ли хрустеть суставами – вопрос, над которым хотя бы раз задумывался каждый. Ответ на него не так прост. С одной стороны, существует ряд исследований, в которых изучалась связь между щелканьем пальцами и риском развития артрозов (дегенерация, разрушение сустава). По результатам экспериментов в США и Великобритании , а также обзорного исследования из Швейцарии , хруст пальцами не влияет на риск появления дегенеративных болезней суставов .

Стоит также упомянуть известный эксперимент Дональда Унгера, удостоенный Шнобелевской премии. В течение 50 лет исследователь ежедневно хрустел пальцами левой руки, а пальцы правой оставлял нетронутыми. В конце эксперимента он провел рентгенологическое обследование обеих кистей и не обнаружил каких-либо различий в структуре суставов. Несмотря на то, что эксперимент получил дурную славу, он привнес дополнительный аргумент в пользу безвредности щелканья пальцами.

С другой стороны, хруст в суставах может возникать в момент избыточного сгибания или разгибания, когда мы прикладываем дополнительные усилия. Если делать это слишком интенсивно, повышается риск смещения или вывиха сустава, а также растяжения связок.

Специалисты предупреждают , что чрезмерное щелканье пальцами может привести к травме . Кроме того, ряд исследований показали , что регулярное щелкание пальцами связано со снижением силы хвата кисти и более частыми отеками кистей .

Щелканье шеей еще менее безопасно. Хруст в данном случае возникает в межпозвонковых суставах по уже известному механизму кавитации. Вдоль шейного отдела позвоночника проходят важные позвоночные артерии, питающие головной мозг – при резком движении головой с целью «прохрустеться» существует риск передавливания и травмирования артерий . Это может привести к образованию кровяного сгустка, который заблокирует какую-либо артерию головного мозга и вызовет ишемический инсульт.

Научные данные по данному осложнению разнятся , поэтому специалисты рекомендуют свести к минимуму прохрустывание шеей, делать это аккуратно, медленно, без резких движений. Стоит также помнить, что при слишком частом и активном щелкании шейными суставами возможно защемление нервов, проходящих вдоль позвоночного столба .

Сам по себе хруст в суставах обычно не считается симптомом каких-либо заболеваний. При этом, если в момент щелканья или после него появляются боль, отек или покраснение, стоит посетить хирурга, который проверит наличие патологии и при необходимости направит вас к узкому специалисту.

Как отучиться хрустеть пальцами?

Отказ от любой привычки – это длительный процесс. В первую очередь необходимо принять осознанное решение об отказе от щелканья и подобрать способ, подходящий лично вам.

Важно понять причину, из-за которой вы хрустите суставами. Если желание прохрустеться возникает в стрессовых ситуациях, стоит подумать об альтернативных способах успокоить нервы, например освоить дыхательные упражнения или медитацию. Могут помочь упражнения для развития концентрации внимания, чтобы не возникало желание отвлечься от работы или учебы.

Нужно стараться осознанно «ловить» себя на желании похрустеть, после чего анализировать причину его возникновения и применять техники переключения внимания, которые вам подходят. Конечно, если нет противопоказаний и позволяет обстановка, нет ничего плохого, например, в разминке для шеи.

Хруст, возникающий во время разминки, например после долгой сидячей работы – это нормально. Чувство облегчения, возникающее в таком случае, просто сопровождает приятное и полезное действие, разминку , и не является поводом ее избегать. Регулярная зарядка в течение рабочего дня позволит снизить напряжение в теле, а также предотвратить «затекания» шеи и конечностей.

Помогут также ведение здорового образа жизни и регулярные тренировки. Физические упражнения укрепят мышцы, за счет чего, с одной стороны, уменьшат желание хрустеть суставами, а с другой – снизят риск травмы в момент прохрустывания.

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Фото: unsplash.com/Daiga Ellaby, Zacke Feller, Daniel Mingook Kim, Johannes W