Онлайн-трансляция Гатчинского полумарафона. Вещаем с ЭКСПО и старта 10-13 ноября

В Гатчине сейчас проходит разговор с атлетами, подслушаем кусочек. Ведущий Александр Скрывля задает вопросы Артуру Бурцеву :

– Как для тебя проходит Гатчинский полумарафон, когда ты во главе, когда ты бежишь первым, как это воспринимается, как ощущается?

– Напомню, я до последнего километра бежал не первым [речь про старт 2020].

– Если вспомнить 2020 год, потрясающий полумарафон в Гатчине, трансляция, которая просто сорвала крышу всем, потому что несколько раз менялись лидеры, сначала Павленин, затем Агельяров. Но ты присоединился к Агельярову не за километр до финиша, а километров за 5 – вы бежали вместе по сути. То ты выходил вперед, то Агельяров, а затем уже рванул вперед за километр до финиша. Но тебе знакомо это чувство, что такое бежать первым, несмотря на вашу любимую тактику начинать как-то помягче, что Коля, что ты. Как это воспринимается, бежать первым, лидировать? Особенно в Гатчине.

– Если мы говорим про 20-й год, там вообще сложилось очень интересно, трасса проходила в 4 круга по 5 км и тогда из-за коронавируса было всего 100 участников, если я не ошибаюсь, и соответственно было достаточно большое количество людей, кто заявился и не смог участвовать, и они приехали болеть. Я на старт приехал отработать свое третье место и у меня даже в мыслях не было, что за первое место надо бороться. И я так нацеливался, я посчитал бонусы, сколько можно собрать – потому что на ремонт не хватало (смеется) – поэтому я в принципе и приехал. Думал: ну побегу как побежится. Первый круг я пробежал вообще восьмым или девятым, и когда пробегал финишный створ, там было огромное количество людей, и комментатор и все так начали поддерживать и подбадривать, что я думаю: о, попробую чуть поближе. Потом еще ближе, потом еще ближе, и когда я на заключительный круг уходил, все начали кричать, что вот ты Стаса догоняешь. И я смотрю: в принципе там оставалось буквально 20 секунд между нами, и тогда я действительно задумался, что можно попробовать его догнать, но надо сделать так, чтобы к моменту, когда я его догнал, у меня самого остались силы на финишный спурт, потому что старт достаточно скоростной. Так и сложилось. Если посмотреть картинку видеотрансляции, когда я его догнал, он первым делом попытался сразу же от меня убежать, ну в принципе я к этому оказался готов. И у нас начались вот эти кошки-мышки, то он убегал вперед, то я, метров по 200-300 мы делали спурты. Где-то за километр до финиша оказались наши ребята с моего клуба, они все кричали, подбадривали, я думаю – ну вот надо попробовать здесь убежать. Так и вышло, где-то метро за 700 до финиша я сделал последний рывок и оторвался от Стаса. – Поддержка много значит для тебя во время выступления? Она на тебя влияет или наоборот ты можешь закрыться в капсуле своей? – Ну вот летом я закрылся в капсуле (смеется).

– Ты про выступление на Играх Якутии? [речь про ситуацию , когда Артуру стало плохо на финише из-за жары – его подхватила мама, выбежав на дистанцию, и Артура лишили медали из-за этого]

– Да. Я ничего не помню, но могу сказать так, я туда приехал лидером и понятно было, 99%, что я должен был выиграть. У меня результат позволял достаточно комфортно себя чувствовать, и за километр от финиша от второго места я убежал почти на круг. То есть в принципе я мог бежать спокойно, но это мое родное село, туда приехало очень много родственников, знакомых, и каждый раз, когда бежишь по стадиону мимо почти 1,5 тысячи человек и все скандируют «Артур, давай-давай», хочешь-не хочешь, ты начинаешь себя накручивать и бежать быстрее, и это сыграло злую шутку. Опыт уже есть, поэтому завтра я побегу чуть спокойнее.