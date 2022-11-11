Онлайн-трансляция Гатчинского полумарафона. Вещаем с ЭКСПО и старта 10-13 ноября
Заключительный старт сезона.
Тот же вопрос про поддержку задали Николаю Ляликову.
– Насколько для тебя важна поддержка? Реагируешь ли ты на нее? Как тебе атмосфера в Гатчине?
– Я из тех, кто хотел бы закрыться в себя. Я могу полностью отдаться эмоциям уже после старта, когда он прошел, поблагодарить всех, кто меня поддерживал, но, что касается поддержки на последнем километре именно на финише, да, она действительно помогает, особенно когда ребята из твоего клуба держат твой флаг клуба, это очень эмоционально, ты просто подхватываешься и несешься к финишной ленте. А по дистанции я стараюсь максимально абстрагироваться и чаще всего я даже не слышу. Этот опыт больше пришел со средних дистанций на треке, потому что я специализировался на 3000 метров, на 1500 в своей карьере, обычно это полностью взгляд в стену, ничего не видишь, контролируешь ситуацию, соперников перед собой и пытаешься занять выгодную позицию на треке. Примерно такой же настрой у меня происходит и на полумарафоне. Но полумарафон я бегал быстро нечасто, так получилось, что личный рекорд как раз-таки я показал именно на Гатчинском полумарафоне, это было в прошлом году. Для меня это важный старт в карьере, поэтому Гатчину я запомню, наверно, очень надолго.
Ну-ка, посмотрим этот кусочек с ГПМ-2020, где Артур вырвался вперед. Отрыв с просветом происходит примерно на 1:13:30, но перед этим идет шикарная история про то, как Артур забыл шиповки на старт на дорожке и пробежал в обычных кроссах. Непосредственно финиш смотрите с 1:16:30.
В Гатчине сейчас проходит разговор с атлетами, подслушаем кусочек. Ведущий Александр Скрывля задает вопросы Артуру Бурцеву:
– Как для тебя проходит Гатчинский полумарафон, когда ты во главе, когда ты бежишь первым, как это воспринимается, как ощущается?
– Напомню, я до последнего километра бежал не первым [речь про старт 2020].
– Если вспомнить 2020 год, потрясающий полумарафон в Гатчине, трансляция, которая просто сорвала крышу всем, потому что несколько раз менялись лидеры, сначала Павленин, затем Агельяров. Но ты присоединился к Агельярову не за километр до финиша, а километров за 5 – вы бежали вместе по сути. То ты выходил вперед, то Агельяров, а затем уже рванул вперед за километр до финиша. Но тебе знакомо это чувство, что такое бежать первым, несмотря на вашу любимую тактику начинать как-то помягче, что Коля, что ты. Как это воспринимается, бежать первым, лидировать? Особенно в Гатчине.
– Если мы говорим про 20-й год, там вообще сложилось очень интересно, трасса проходила в 4 круга по 5 км и тогда из-за коронавируса было всего 100 участников, если я не ошибаюсь, и соответственно было достаточно большое количество людей, кто заявился и не смог участвовать, и они приехали болеть. Я на старт приехал отработать свое третье место и у меня даже в мыслях не было, что за первое место надо бороться. И я так нацеливался, я посчитал бонусы, сколько можно собрать – потому что на ремонт не хватало (смеется) – поэтому я в принципе и приехал. Думал: ну побегу как побежится. Первый круг я пробежал вообще восьмым или девятым, и когда пробегал финишный створ, там было огромное количество людей, и комментатор и все так начали поддерживать и подбадривать, что я думаю: о, попробую чуть поближе. Потом еще ближе, потом еще ближе, и когда я на заключительный круг уходил, все начали кричать, что вот ты Стаса догоняешь. И я смотрю: в принципе там оставалось буквально 20 секунд между нами, и тогда я действительно задумался, что можно попробовать его догнать, но надо сделать так, чтобы к моменту, когда я его догнал, у меня самого остались силы на финишный спурт, потому что старт достаточно скоростной. Так и сложилось. Если посмотреть картинку видеотрансляции, когда я его догнал, он первым делом попытался сразу же от меня убежать, ну в принципе я к этому оказался готов. И у нас начались вот эти кошки-мышки, то он убегал вперед, то я, метров по 200-300 мы делали спурты. Где-то за километр до финиша оказались наши ребята с моего клуба, они все кричали, подбадривали, я думаю – ну вот надо попробовать здесь убежать. Так и вышло, где-то метро за 700 до финиша я сделал последний рывок и оторвался от Стаса. – Поддержка много значит для тебя во время выступления? Она на тебя влияет или наоборот ты можешь закрыться в капсуле своей? – Ну вот летом я закрылся в капсуле (смеется).
– Ты про выступление на Играх Якутии? [речь про ситуацию, когда Артуру стало плохо на финише из-за жары – его подхватила мама, выбежав на дистанцию, и Артура лишили медали из-за этого]
– Да. Я ничего не помню, но могу сказать так, я туда приехал лидером и понятно было, 99%, что я должен был выиграть. У меня результат позволял достаточно комфортно себя чувствовать, и за километр от финиша от второго места я убежал почти на круг. То есть в принципе я мог бежать спокойно, но это мое родное село, туда приехало очень много родственников, знакомых, и каждый раз, когда бежишь по стадиону мимо почти 1,5 тысячи человек и все скандируют «Артур, давай-давай», хочешь-не хочешь, ты начинаешь себя накручивать и бежать быстрее, и это сыграло злую шутку. Опыт уже есть, поэтому завтра я побегу чуть спокойнее.
Кстати, насчет завтрашних претендентов. Николай Ляликов на днях опубликовал сторис из очереди к травматологу – во вторник он упал, поскользнувшись на прогулке в каньоне в Сочи, и приземлился на бедро. Бедро отекло, ушиб болел, Николай отправился к врачу.
Вот что он сказал в среду: «Вчера вообще было тяжело ходить, сегодня получше, обезболивающее действует. То есть 2-3 дня я буду без бега, в пятницу выйду на контрольную пробежку. Слот у меня есть, то есть выйду уже в субботу на получение и буду решать – все зависит от ситуации. Рентген показал, что все нормально, трещины нет, ушиб скорее всего. Думаю за 3 дня я уже все решу: побегу-не побегу».
Будем ждать его решения. Год назад Коля боролся с Вовой Пономаревым за третье место на «половинке» и вырвал бронзу.
Стас Агельяров, год назад занявший 1 место и установивший новый рекорд трасса (1:04:59), в этот раз не побежит – он сейчас в Киргизии. Зато участвует Артур Бурцев – обладатель прошлого рекорда, 1:06:22. И если в прошлом году Артур не выступал, поддерживал Колю и ехал всю дистанцию рядом на велосипеде, то в этот раз Ляликов и Бурцев устроили в соцсетях челлендж, где подзуживали друг друга на сложные работы – и даже завели на днях один на двоих телеграм-канал, где рассказывают про свой тренировочный быт.
И еще один важный анонс: завтра на ЭКСПО можно будет пообщаться с элитой. В 12:00 в малом зале кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, д.5) пройдет представление претендентов на победу ГПМ 2022. Встречу будет вести наш любимый ведущий Саша Скрывля, он поболтает со спортсменами об их физической форме, настрое на забег, отношениях с соперниками. Зрители смогут задать свои вопросы. Кто будет:
1. Владимир Пономарев (победитель ГПМ 2019) 2. Артур Бурцев (победитель ГПМ 2020) 3. Николай Ляликов (бронзовый призер ГПМ 2021) 4. Кирилл Ясницкий 5. Татьяна Курамшина (победительница ГПМ 2021) 6. Мария Сегалова (бронзовый призер ГПМ 2021) 7. Алина Ромашова 8. Полина Чечётка
Ладно, давайте о серьезном. Завтра будет два варианта, где сделать предстартовую пробежку
1. Пробежка «5 верст» в Приоратском парке – в 10 утра.
«5 верст» – это субботние паркраны (если не знаете, что это, читайте нашу статью), пробежки на 5 км, где фиксируется время участников и ведется статистика. Что нужно сделать, чтобы принять участие и зафиксировать свое время: зарегистрироваться на 5verst.ru/register и взять с собой полученный QR-код. Старт в 10:00, приходить нужно минут за 15-20. Место сбора/старта/финиша – на берегу оз. Филькино, рядом с ул. Чкалова. Ориентир - водонапорная башня (находится на реставрации). Трасса в два неполных круга, с минимальным рельефом. Покрытие – природный грунт, местами каменисто; завтра будут лужи и грязь.
2. Breakfast Run от организаторов забега – в 11:00.
Традиционный беговой завтрак: начнется в 11:00 на главной площади в Гатчине – на Площади Победы у памятника гранитному солдату, в народе прозванного «Алешей». Будет разминка, пробежка на 5 км с темпом 6:00 мин/км и горячий чай после. Обещают, что трасса пройдет по старым улочкам, ведущая пробежки Екатерина Кукко покажет дореволюционную деревянную застройку города.
Собрала!
Если вы собрали лучше, молчите поделитесь в комментах!
Вообще в этом году у Гатчинского полумарафона довольно любопытные спонсоры. Вот, например, самый неожиданный – бумага Svetocopy. Покупаю эти зеленые пачки всю жизнь и только благодаря ГПМ узнала, что ее делают в Ленобласти, на фабрике в Светогорске (тот самый город, где находится пограничный пункт с Финляндией – вы его знаете, если ездили в Иматру...).
Кстати, по-хорошему угарнула с развлекательных файликов у них на сайте:
И оригами:
Что в стартовом пакете забега?
Наш друг – бегун Саша Фомин – любезно поделился распаковкой стартового пакета на 21 км. Что внутри? Конверт с номером; реклама забегов от Pushkin Run и Федерации легкой атлетики СПб, безалкогольное пиво (только на 21, на «десятке» нет), конфета от Raw Life, пирамидки чая, батончик, скидос от Додо.
И это тот случай, когда некоторые буклеты оказались привлекательны. Федерация легкой атлетики СПб, где в этом году сменился президент (им стал Дмитрий Павлов, глава Pushkin Run) и которая взяла курс на открытость и перемены, сделала буклет с адресами питерских центров, где можно заниматься именно легкой атлетикой. Приводите детей.
Почему все кроссы на тесте с нейтральной пронацией? Дискриминация! Протестую как человек с избыточной пронацией.
Есть ли вообще статистика, какая у большинства бегунов пронация?
Тест я, кстати, тоже проходила. У меня их было три: в магазине adidas шесть лет назад (и советовали ребята только свои кроссовки), в Runlab на стеклянной платформе и беговой дорожке (посоветовали Asics Gel Kayano и Hoka Arahi с внутренней поддержкой – купила Хоку и с тех пор у меня уже пятые кроссовки этой модели); и в Спортмастере PRO на Presscam (они однозначно выбрали Gel Kayano, сказали бегать в них длительные).
Потом сделал у ребят тестирование пронации на специальной платформе. Компьютер все проанализировал и выдал такую вот цветную распечатку. Консультант показал мне ключевые слабые точки и рассказал, что надо сделать, чтобы снизить травматичность занятий. Вся процедура заняла меньше минуты.
Demix Phoenix Cushfoam 2
Пена Cushfoam в линейке Demix лучше всего гасит ударную нагрузку и дает хорошую амортизацию.
Данные кроссовки подойдут для регулярных и объемных тренировок.
Верх кроссовок имеет много набивки для дополнительного комфорта.
Светоотражающие вставки для безопасных пробежек в темное время суток.
Demix Spectre Enrblast 3
Универсальные кроссовки под нейтральную пронацию, которые подойдут для тренировок и соревнований в сухую погоду.
Идентичны предыдущей модели, но в них отсутствует пропитка, а быстрая шнуровка заменена стандартными шнурками.
Также попросил Владимира рассказать о некоторых моделях кроссовок Demix, представленных на стенде:
Demix Spectre Enrblast 3 Wtr
Универсальные кроссовки под нейтральную пронацию, которые подойдут для тренировок и соревнований в условиях влажной погоды на асфальте.
Оснащены системой быстрой шнуровки.
В основании - амортизирующая пена Enrblast с хорошими показателями упругости и возврата энергии.
Сверху кроссовки защищены специальной пропиткой, которая предотвращает попадание влаги внутрь.
В пятке обувь имеет жесткий пяточный стакан, который надежно фиксирует и предотвращает завал стопы.
Сегодня на ЭКСПО начал работу стенд Спортмастера
11 и 12 ноября Спортмастер PRO проводит бесплатное тестирование пронации на ЭКСПО Гатчинского полумарафона. Также можно бесплатно взять на пробную пробежку или забег в рамках Гатчинского полумарафона любые из представленных кроссовок Demix, а затем при желании купить их со скидкой. После окончания забега в финишном городке будет организована зона восстановления с перкуссионными массажерами, фоам-роллами и мячами для миофасциального релиза.
Владимир Кузьмин, ведущий продавец-эксперт Спортмастер PRO:
Тем временем ЭКСПО и выдача номеров только что закрылись.
Что нового будет завтра?
🔸Откроется стенд Runlab – будут продавать питание, одежду и аксессуары для бега.
🔸Откроется шатёр от Спортмастера – там можно будет бесплатно взять на тест (до конца забега) кроссовки Demix (их обожает звезда этого сезона бегунья Лиза Погудо); пройти анализ стопы на платформе Presscam и подобрать подходящие кроссовки.
Чем заняться на ЭКСПО?
🔸Взять браслет с раскладкой по времени на желаемый результат
🔸Купить мерч забега
🔸Пробежаться 1 минуту на беговой дорожке WalkingPad и получить за это батончик
🔸Купить магниты для крепления номера к одежде (чтобы больше не пользоваться булавками)
🔸Купить новые кроссовки (только не надевайте на забег то, в чем не тренировались!) и питание
Напомню – чтобы получить стартовый пакет, нужно принести:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, пол и возраст;
• медицинскую справку не более шестимесячной давности или заявление о персональной ответственности за свое здоровье во время соревнований.
За вас может получить пакет другой человек, например товарищ по команде или тренер, если покажет доверенность (в произвольной форме) и предоставит необходимые документы (справка или заявление с вашей подписью).
Сегодня мало людей получают номера, поэтому атмосфера супер расслабленная. Волонтёры танцуют под музыку, организаторы болтают с друзьями-участниками старта, продавцы на стендах скучают без посетителей. Зато в субботу тут будет жара 🔥🥵
В воскресенье обещают ооочень неплохую погоду, кстати!
Вообще не припомню, чтобы за все время, что я была на Гатчинском ПМ, в день старта было солнце, тепло, сухо и не пасмурно.
Но несмотря на это, я очень люблю этот старт. Потому что:
крутое завершение сезона, где можно увидеть всех друзей из беговой тусовки; кто не бежит — тот болеет;
атмосфера благодаря этому очень теплая – в целом на Гатчинском полумарафоне очень по-домашнему и душевно;
тут традиционно заявлен довольно сильный состав (даже в этом году, несмотря на то, что многие спортсмены уехали);
Гатчина — очень милый старый городок, тут приятно провести выходные, погулять по городу и паркам, посмотреть дворец (я не участвовала в экскурсиях от организаторов, но это очень крутая идея — можно в субботу получить стартовые и бесплатно посетить автобусную экскурсию по Гатчине).
Вы только посмотрите на центр городка:
Из Петербурга проще всего добираться в Гатчину на электричке (если не едете на машине), с Балтийского вокзала до станции Татьянино. От неё до места старта и ЭКСПО пешком примерно 15 минут — по самому центру города, по пешеходной Соборной улице.
ЭКСПО с сегодняшнего дня и до вечера субботы работает в кинотеатре Победа (см. на картах проспект 25 Октября, 5) с 10 до 20.
Пока еду на ЭКСПО, вспоминаю прошлые забеги. Первый раз я оказалась на Гатчинском полумарафоне в 2017 году. Было так же промозгло, как сейчас; старт был в самом центре, у Павловского собора. Нашла фото, где мы фоткались всем клубом перед стартом:
А сейчас собор в лесах:
Медаль
Организаторы представили в этом году новую медаль. Она сохранила традиционный стиль и фирменные цвета, но стала более интересной. На ней изображены памятник Павлу I, который установлен перед Гатчинским дворцом, Приоратский дворец и кафедральный собор святого апостола Павла. Все эти достопримечательности мы можете встретить в Гатчине в ходе пешей прогулки. А если захотите узнать город получше, присоединяйтесь к бесплатным автобусным экскурсиям от организаторов. Расписание в информационном посте о забеге.
Пеймейкеры
«Зайцы», они же бегуны, задающие темпы, в этом году будут представлены и на 10 км, и на полумарафоне. На 10-километровом забеге-спутнике пейсмейкеры поведут участников на финишные времена: 44:00, 49:00, 54:00, 59:00. У полумарафонцев выбор будет еще больше: 1:19, 1:24, 1:29, 1:34, 1:39, 1:44, 1:49, 1:54, 1:59, 2:09.
Трасса полумарафона
В этом году трасса полумарафона впервые прошла процедуру сертификации в соответствии со стандартами Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Это не только повышение имиджа забега, но и гарантия точности измерения дистанции.
Ура! Мы дождались заключительного старта сезона – быстрой и прохладной ноябрьской «половинки» в Гатчине. В этом году будет немного измененная трасса, сертифицированная AIMS, дистанции будут разбиты по времени («десятка» стартует в 10:30, а полумарафон – в 12:00), заявлены пейсмейкеры, прошедшие конкурсный отбор, также будет тестирование кроссовок и бесплатные напитки от партнеров забега.
Всю орг. информацию про старт читайте в этой статье. А еще мы опубликовали подробный рассказ об истории старта с воспоминаниями организатора Юрия Виноградова – читайте его здесь.
Выдача стартовых пакетов на забег пройдет 10–12 ноября с 10:00 до 20:00 в Гатчине по адресу Революционный переулок, дом 1, коворкинг-центр в кинотеатре «Победа». Мы поедем туда уже завтра, в первый же день работы, и расскажем, что классного можно поделать на Экспо забега.
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