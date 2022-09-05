Parkrun – бесплатные пробежки, в которых может принять участие любой желающий. Серия зародилась в Англии и сейчас насчитывает более 1 000 локаций по всему миру

Parkrun (от англ. «park» – парк и «run» – бежать) – это еженедельные бесплатные забеги по всему миру, которые проходят по субботам и предоставляют каждому желающему возможность преодолеть 5 км по размеченной трассе.

Parkrun не требует серьезной предварительной подготовки, имеет простую систему регистрации и сформировавшееся дружное сообщество, где все организуется на волонтерских началах, а потому забеги проходят в уютной и доброжелательной атмосфере.

История появления parkrun

Датой рождения серии parkrun считается 2 октября 2004 года, когда британец Пол Синтон-Хьюитт собрал друзей в парке Буши в юго-западной части Лондона, чтобы вместе побегать на время. Изначально забег рассматривался как любительские соревнования среди своих, чтобы проверить текущую форму, поэтому назывался Bushy Park Time Trial (буквально «Забег на время в парке Буши»).

На первом забеге сформировалась концепция волонтерских паркранов, где все организуется простыми любителями бега: разметка трассы, регистрация участников, процедура старта и учет финишных результатов. Parkrun в парке Буши стал проводиться еженедельно и до какого-то времени был уникальным местным событием.

В 2007 году еще в шести парках Англии стали проводиться аналогичные забеги, сформировалась серия стартов под названием UK Time Trials, а в 2008-м соревнования получили свое действующее наименование – parkrun. В том же году первые забеги прошли в Уэльсе и Шотландии.

В 2009 году parkrun стал распространяться по миру. Сначала забеги стали проводиться в других странах Европы, в 2011-м присоединились Австралия и Африка, а в 2012-м – США. В России первые парковые забеги по британским правилам стали проводиться в 2013 году на Воробьевых горах в Москве, а с 1 марта 2014-го, получив одобрение от организаторов из Англии, российские пробеги на 5 км стали именоваться паркранами и были включены в международный реестр.

В 2016 году количество человек, бегающих parkrun, перевалило за миллион человек, а в 2018-м число паркранов в мире достигло отметки в 1 500 уникальных забегов.

На данный момент самое большое количество стартов проводится в Великобритании – 770, на втором месте идет Австралия (449), на третьем – Южная Африка (188). Самые экзотические паркраны принимают Акротири и Декелия, Фолклендские острова, Гернси, Остров Мэн и Джерси.

Рекорды паркранов:

Мировой рекорд среди женщин – Кейтлин Адамс (Австралия), 15:38

Мировой рекорд среди мужчин – Энди Баддели (Великобритания), 13:48

Наибольшее количество побед среди женщин – Ханна Олдройд (Новая Зеландия), 391

Наибольшее количество побед среди мужчин – Олли Гаррод (Великобритания), 339

Самое большое количество участий – Даррен Вуд (Великобритания), 815

Самое большое количество уникальных паркранов – Пол Фрейн (Великобритания), 578

Самый массовый паркран – Bushy Park (Великобритания), 2 545 человек приняло участие в забеге 25 декабря 2019 года

В 2022 году parkrun в России был приостановлен, но команды, проводившие пробежки в городах РФ, объединились в новые организации, – «5 верст», «Бег в парке», S95.

О новых названиях регулярных пробежек в парках в России, том, как поучаствовать и как организовать свой забег рассказали Андрей Летуновский, ран-директор parkrun Кузьминки, и Максим Силаев, соведущий подкаста PRO parkrun.

Как зарегистрироваться и принять участие

Андрей Летуновский: «Можно просто прийти и пробежать. Даже если вы нигде не зарегистрированы, никто вас не прогонит с пробежки. Просто в итоговом протоколе вы останитесь без результата.

Для того чтобы время было зафиксировано, необходимо зарегистрироваться в одной из систем:

parkrun (мировой проект, временно приостановлен в России) – parkrun.com/countries

«5 верст» (в системе можно не регистрироваться, а бегать по регистрационным данным паркрана с небольшими ограничениями – нет рассылки результата и нет личного кабинета) – 5verst.ru/register

«Бег в парке» – runpark.ru/Auth/Register

S95 (в систему входит несколько московских паркранов, в которых можно участвовать по регистрационным данным parkrun и «5 верст») – s95.ru

В паркране есть основное ограничение – возраст. Участвовать можно с 4 лет. Это правило применяется и в российских «постпаркрановских» системах – «5 верст», «Бег в парке», S95. Ребенок до 14 лет должен преодолевать дистанцию вместе с родителем или ответственным за него лицом. С 14 до 18 лет можно принимать участие самостоятельно, имея при себе письменное разрешение родителей.

С собой на забег необходимо взять штрихкод для фиксации результата – его можно распечатать в личном кабинете после регистрации. Он может быть на бумаге, на пластике или в электронном виде (с экрана телефон или часов).

Захватите с собой хорошее настроение, а также чай и угощения, если хотите остаться после забега и поболтать в приятной компании».

Как ведется статистика в системе

Андрей Летуновский: «Финишное время фиксируют волонтеры с секундомерами. После финиша необходимо взять карточку позиции, которую выдаст волонтер. Она нужна для того, чтобы организаторы знали, каким вы прибежали по счету на финиш.

Далее необходимо отсканировать карточку вместе с персональным штрихкодом – система сопоставит, кто вы и каким по счету прибежали. Результат будет зафиксирован в итоговом протоколе.

Все свои пробеги и результаты можно посмотреть в личном кабинете участника. Там будет отражено не только, где и как вы бегали, но также где и на каких волонтерских позициях помогали с организацией».

Формат проведения паркранов

Максим Силаев: «Каждый старт организует команда забега под руководством ран-директора. Команда собирается в течение недели и к субботе распределяет обязанности. Есть основные позиции: директор забега, секундомер, сканер, раздатчик карточек позиций и замыкающий.

Есть множество вспомогательных: дублирующие секундомер, второй и далее сканер, маршалы на трассе, фотограф, инструктаж новичков. Есть и совсем редкие: сопровождающий для незрячих, сурдопереводчик, куратор на парковке. В Британии есть даже такие позиции, как коровий маршал, призванный следить за безопасностью участников (и коров) на трассе в месте, где обитают/пасутся животные.

На глобальном сайте parkrun у каждого забега есть своя страничка, где отражается вся информация: как добраться, схема трассы, график волонтеров, контакты организаторов, статистика за все время проведения и непосредственно результаты пробежек по датам».

Как создать свой паркран

Максим Силаев: «Чтобы попасть в мировую систему parkrun и получить официальный статус, необходимо подать заявку на открытие на официальном сайте. После этого на связь с командой будущего паркрана выйдет амбассадор по развитию (тот, кто курирует открытие паркранов в своей области или городе). Далее начнется проверка всех критериев и получение согласований.

Порой от момента подачи заявки до первого старта может пройти несколько лет, но обычно это занимает 9–12 месяцев. Самое важное для организаторов – это наличие команды и желание этой команды проводить мероприятия регулярно.

Трассы измеряются специальным колесом – курвиметром. Длина трассы составляет стандартные 5 000 метров. Трассу в Кузьминках команда промеряет каждый год. Это неофициальная, но все же сертификация трассы.

Для трассы важна безопасность: любое пересечение с автомобильными потоками недопустимо. Также необходимо получить согласование со стороны землевладельцев – тех структур и организаций, по территории которых пролегает маршрут. На примере parkrun Кузьминки – это администрация парка и ГБПУ «Мосприрода».

Все паркраны бесплатны для участников и организуются силами волонтеров. Поддержать локальный паркран или глобальную систему можно пожертвованиями или покупкой мерча/сувениров. У паркранов существуют партнеры и спонсоры.

Российские паркраны существуют за счет пожертвований и грантов, которые получает штаб-квартира, и небольшого заработка с продажи сувенирной продукции.

Важно понимать, что постоянных расходов у регулярной команды не так много: обновление волонтерских манишек, консоль для разметки трассы и другое оборудование».

Что такое «5 верст»

Андрей Летуновский: «5 верст организованы и проводятся штаб-квартирой, которая делала паркраны в России. На данный момент в проект «5 верст» вошло около сотни старых и новых локаций.

По организации они практически ничем не отличаются от parkrun. Паркран при всей своей простоте – очень консервативная система, которая меняется медленно. В новых системах, которые появились в России, изменения внедряются быстрее.

Хотя «5 верст» и самая большая система, объединяющая парковые забеги в России, не все команды решили к ней присоединяться. На момент приостановки паркрана другими энтузиастами почти сразу была организована альтернатива для простаивающих команд – система runpark.

Команды паркрана Кузьминки и Олимпийской деревни создали свою систему s95 (суббота, 9 утра, 5 км), к которой впоследствии присоединились другие московские локации – Измайлово и Царицыно.

Сейчас существует около десятка независимых систем учета результатов для забегов, проводящихся по принципам parkrun».

Фото: личный архив Андрея Летуновского, vk.com/parkrunkuzminki