Магнитотерапия – эффективный метод или маркетинговая уловка? Разбираемся

У многих с возрастом или из-за спортивных травм возникают заболевания опорно-двигательной системы, боли в спине, и магнитотерапия обещает помочь без операции и медикаментов.

Методика практикуется со времен СССР, хотя ее эффективность до сих пор вызывает споры. Многие современные клиники предлагают терапию магнитными полями, а производители заманивают покупателей магнитными украшениями и аксессуарами, призванными поправить здоровье. Но выполнимы ли обещания? Стоит ли доверять рекламе магнитотерапии? Обзор методики с точки зрения науки и доказательной медицины подготовил медицинский автор «Здоровья на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Что такое магнитотерапия

Магнитотерапия – это методика, которая заключается в воздействии магнитных полей на организм.

Существует два способа воздействия магнитами. Первый – применение электромагнитных или импульсных полей, известный как пульсовая электромагнитная терапия (ПЭМТ): при помощи электрических приборов создают направленные магнитные поля. Воздействие проводится с определенным ритмом, из-за чего метод и называется пульсовым. Другой подход магнитной терапии – использование статических, то есть постоянных полей. Часто даже процедуру предлагают проводить даже не генерирующим магнитное поле оборудованием, а привычными многим магнитами, которые не требуют электричества для работы. Некоторые производители также встраивают статические магниты в украшения, например браслеты и кольца, вшивают в одежду, стельки для обуви или даже матрасы для сна, обещая вылечить артрит и снять боль.

Силу магнита отражает понятие индукции, которую принято измерять в тесла (Тл). Статические магниты разделяются на 4 категории:

слабые – индукция менее 1 миллитесла,

умеренные – от 1 миллитесла до 1 тесла,

сильные – от 1 до 5 тесла,

ультрасильные – более 5 тесла.

Надо сказать, что статическое магнитное поле даже сравнительно большой силы практически не оказывает влияния на человека: например, во время МРТ на человека по сути действует сильный магнит, но не вызывает долгосрочных последствий и почти не вызывает кратковременных изменений в организме пациента при условии, что он не двигается. А вот переменное магнитное поле с такими же параметрами способно оказывать на нервную систему человека негативное влияние, возникают тошнота, потеря равновесия.

Отдельно стоит выделить транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Это разновидность ПЭМТ, при которой воздействие магнитного поля нацелено на головной мозг. Генератор магнитного поля устанавливается возле головы, а его сила и положение выбираются исходя из целевого отдела мозга. ТМС может проводиться в статичном режиме, когда магнитное поле подается непрерывно, либо в пульсовом формате, когда воздействие проводится с определенным ритмом.

Как работает магнитотерапия

Считается, что основной механизм работы магнитотерапии – воздействие на внутриклеточные ионы и изменение их прохождения сквозь мембраны. Магнитные поля способны изменять проницаемость ионных каналов в мембранах клеток.

В экспериментах на клеточных моделях и тканях животных было установлено, что в большей степени данному влиянию подвержены кальциевые каналы . Под воздействием статического магнитного поля может повышаться содержание ионов кальция в цитоплазме клеток, за счет чего запускаются внутриклеточные каскады реакций. Один из значимых результатов – повышение синтеза оксида азота и циклического гуанозин-монофосфата в клетках, что активирует противовоспалительные механизмы и увеличивают выработку факторов роста, которые необходимы для восстановления тканей. Стенки сосудов расширяются под воздействием названных веществ, за счет чего повышается приток крови и улучшается микроциркуляция в области воздействия магнитного поля.

Ученые установили способность импульсного магнитного поля стимулировать выработку оксида азота в тканях. Это соединение расширяет сосуды, что увеличивает приток крови. Также обнаружено , что оксид азота способен активировать местные реакции иммунной системы. В результате, в теории, ПЭМТ может снижать воспаление и ускорять заживление ран.

Тем не менее при тестировании на живом организме ( в данном случае – на кроликах) стационарное магнитное поле в 0,25 тесла не показало способность влиять на кровоток.

Влияние магнитных полей будет зависеть от того, на какую ткань происходит воздействие. В организме человека есть ткани, которые сами генерируют ток (нервная система) или сильно от него зависят (мышцы, особенно сердечная мышца). Поэтому эффект от магнитного поля на них должен быть более выраженным.

Действительно ли магнитотерапия работает?

Исследования, показавшие положительный результат, чаще всего проводились напрямую на тканях, а эффекты были зафиксированы на клеточном и тканевом уровне. Но как быть с тем, что магнитотерапия почти никогда не предназначена для действия напрямую, что потребовало бы проведения хирургической операции или трепанации черепа?

Может ли магнитотерапия уменьшить воспаление, боль, купировать приступ болезни? Ведь эффекты, которые вызывает магнитное поле в тканях в условиях лаборатории, могут не проявится при применении на живом организме или могут быть просто недостаточными. Например, магнитное поле генерируют многие электроприборы, техника, современный человек постоянно подвергается их воздействию, что, при соблюдении утвержденных организациями здравоохранения норм, никак не влияет на человека, его здоровье и благополучие.

Эффективность транскраниальной магнитной терапии выше, чем у других методов, и это легко объясняется уникальными свойствами нейронов: большим количеством чувствительных ионных каналов, способностью генерировать электрический импульс и передавать его, что делает нервную ткань особенно чувствительной к магнитному полю.

Способность магнитного поле влиять на мозг хорошо иллюстрируется воздействием прибора на речевой центр (ролики с такими экспериментами можно найти на на youtube ): человек утрачивает связанную речь до тех пор, пока воздействие магнитного поля не прекратится. Магнитотерапия иногда применяется после инсультов, ведутся исследования по применению технологии при нейродегенеративных заболеваниях.

Тем не менее мета-анализы (самый достоверный способ проверить, работает ли методика, который учитывает результаты множества исследований) все еще оставляют под вопросом способность этого метода помогать в лечении заболеваний нервной системы: анализ исследований, в которых проверялась способность метода помогать при депрессии, показал слабый эффект, однако разница в результатах различных исследований ставит все под сомнение. При этом транскраниальная электромагнитная терапия допускается только при использовании совместно с другими, традиционными средствами, например антидепрессантами. Попытки применить метод при лечении аутизма также показывают слабый эффект, причем в большинство исследований не был включен адекватный плацебо-контроль , что подрывает доверие к результатам. К тому же высок риск осложнений , которые недостаточно тщательно контролировались при испытании методики.

Отдельные исследования описывают применение методики при следующих состояниях:

артриты ,

, синдром карпального канала ,

, ишиас (боль в области крестца и поясницы),

постполиомиелитный синдром (хроническая боль после перенесенного полиомиелита),

фибромиалгия (хроническая боль в мышцах и сухожилиях),

(хроническая боль в мышцах и сухожилиях), травмы,

диабетическая нейропатия (поражение нервов при диабете),

(поражение нервов при диабете), боль неизвестной этиологии.

Важно отметить, что отсутствуют крупномасштабные исследования и мета-анализы, которые бы подтвердили эффективность магнитотерапии при указанных состояниях.

Применение статических магнитов вызывает наибольшее количество вопросов. Это в первую очередь касается различных украшений и одежды с магнитами. На данный момент нет качественных научных исследований, которые бы подтвердили эффективность подобных аксессуаров. В отдельных исследованиях были отмечены положительные эффекты статических магнитов. И даже там для минимального регистрируемого необходимо минимум 128 миллитесла. Для сравнения, обычный кухонный магнит обладает силой в среднем 1 миллитесла.

Мета-анализы также демонстрируют полную неэффективность статических магнитов в лечении боли.

В каких случаях используется магнитотерапия

Из всех методов транскраниальная электромагнитная терапия показала себя лучше всего, изучена в наибольшей степени и имеет официальные протоколы применения. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утвердило устройство для проведения транскраниальной магнитотерапии при мигренях в 2013 году.

В первую очередь транскраниальная магнитотерапия находит применение в психиатрии в комплексной терапии депрессии , устойчивой к традиционным методам лечения. К сожалению, эффект сохраняется лишь короткое время .

Пульсовая транскраниальная магнитная стимуляция может получить большее распространение в неврологии . Отдельные исследования отмечают ее положительные эффекты при:

нейропатической боли (вызвана не повреждением ткани, а патологическим возбуждением нервов),

болезни Паркинсона,

дистонии (нарушение тонуса мышц),

эссенциальном треморе,

тиках и синдроме Туретта,

инсульте,

мозжечковых расстройствах,

нарушениях глотания (дисфагия),

рассеянном склерозе,

болезни Альцгеймера.

Тем не менее из-за неоднозначности данных это не еще не нашло отражения в официальных рекомендациях. К примеру, согласно Французским клиническим рекомендациям, магнитные поля вообще не должны использоваться в лечении боли, вызванной поражением нервов (нейропатическая боль).

Другие магнитные методики на данный момент не имеют одобрения FDA или других крупных организаций, таких как Минздрав России, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) или национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Противопоказания к магнитотерапии

Важное противопоказание – наличие металлических имплантов. К ним относят искусственные водители ритма (кардиостимуляторы), стенты, пластины, винты и спицы остеосинтеза, кохлеарные импланты, инсулиновые помпы. Если конструкция выполнена из металла, способного подвергаться воздействию магнитов, это может вызвать смещение импланта и серьезные повреждения внутренних органов.

Специалисты не рекомендуют применять магнитотерапию при наличии следующих состояний:

беременность;

лихорадка (температура выше 37˚С);

острый период инфекции;

онкологические заболевания (за исключением индивидуальных случаев, назначенных врачом в комплексной терапии);

индивидуальная непереносимость магнитотерапии;

заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови (тромбоцитопения, гемофилии, коагулопатии);

выраженная гипотония (давление ниже 90/60);

гипертоническая болезнь третьей степени (давление выше 180/110).

Как проходит сеанс магнитотерапии

Магнитотерапию должен назначать только врач. Специалист должен объяснить причину назначения процедуры, ее потенциальные эффекты и возможные осложнения, включая вероятность их возникновения. Саму процедуру выполняет только врач, имеющий официальный сертификат, подтверждающий владение методикой. Врач обязательно должен уточнить про наличие в организме металлических изделий и водителя ритма. Если эти условия не соблюдены, безопасность процедуры не может быть гарантирована.

Во время сеанса человека укладывают на кушетку или усаживают на кресло, после чего врач устанавливает индукторы магнитного поля (пластины, аппликаторы) на необходимое место на теле. После этого специалист устанавливает необходимые параметры на устройстве и длительность процедуры.

Специальной подготовки перед магнитотерапией не требуется.

Подведем итог

Единственный вид магнитотерапии, который получил разрешение на применение в медицинских целях, имеет протокол лечения и показал наличие эффекта в мета-исследованиях – транскраниальная магнитотерапия. При этом ее применяют только в случаях, когда все остальные методы уже испробованы и не приносят результата. Использовать магнитотерапию можно только на фоне лечения традиционными методами.

Магнитное поле, создаваемое обычными (постоянными) магнитами (не генерирующими магнитное поле приборами) не влияет на организм: даже неодимовый магнит (более 1 Тл) безопасен для человека.

Статическое магнитное поле малой и средней силы почти не влияет на тело человека. В большинстве методик, показавших хотя бы минимальный эффект, использовалось именно пульсовое магнитное поле.

Если вы все же решили дать методике шанс, помните об опасности ее применения при наличии металлических конструкций и водителей ритма в организме.

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Фото: pexels.com/ThisIsEngineering, Andrea Piacquadio; РИА Новости/Алексей Сухоруков; East News/AlexLMX; flickr.com/Tebo Steele