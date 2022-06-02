Целлюлит встречается у 98% женщин. Как от него избавиться? Какие методы работают на самом деле?

Целлюлит – одна из самых частых причин обращения женщин к косметологу. Многие готовы применять любые средства, чтобы избавиться от бугристой кожи. В чем причина появления целлюлита? Какие способы на самом деле способны улучшить внешний вид кожи? Рассказывает медицинский автор «Здоровья на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Врачи называют целлюлитом воспаление жировой ткани. Получается, это опасно?

В медицине термином «целлюлит» обозначается два состояния. Первое – воспаление подкожной жировой клетчатки (от лат. cellulitis), серьезное заболевание, которое часто лечится в условиях стационара. Второе – видимая бугристость на коже (от англ. cellulite), косметическая особенность, которая не представляет угрозы для организма и считается вариантом нормы.

Оба этих состояния имеют общее название, но никак не связаны между собой. Подобная двойственность термина возникла из-за особенностей перевода латинских и английских терминов на русский язык.

Изначально в мире применялся латинский термин, обозначающий воспаление мягких тканей. Впервые целлюлит как описание эстетической особенности кожи был использован в 1920-х годах во Франции и начал появляться в англоязычных публикациях в конце 1960-х годов. На территорию современной России это слово пришло во второй половине XX века.

Что такое целлюлит на самом деле?

В дерматологической практике целлюлитом называют состояние, при котором на коже нижних конечностей, живота, груди и ягодиц появляются ямочки и бугристость. Стоит сразу отметить, что это исключительно косметическое проявление, которое не включено в международную классификацию болезней. Целлюлит не причиняет вреда организму и считается вариантом нормы.

Ученые пока не знают наверняка , из-за чего возникает целлюлит, но предполагают несколько механизмов его формирования.

Между кожей и мышцами есть тяжи соединительной ткани, выполняющие опорную и защитную функции. Подобное строение образует ячейки, в которых откладываются жировые запасы – так образуется подкожная жировая клетчатка.

Соединительная ткань очень плотная и не способна значительно растягиваться. Из-за этого при накоплении жира к ячейках из соединительной ткани он начинает из них выступать, в результате образуется видимая бугристость на коже.

Существует теория , что жировые клетки сами способны синтезировать тяжи соединительной ткани, из-за чего со временем их количество увеличивается и визуально целлюлит становится более заметным. Поэтому, в том числе, избыточный вес может ухудшать проявления целлюлита.

Также считается, что ухудшению целлюлита способствует локальное нарушение обменных процессов в коже и жировой клетчатке. В норме жидкость в подкожной клетчатке взаимодействует с гиалуроновой кислотой и накапливается в форме геля. В таком случае бугристость может сгладиться несмотря на избыток жидкости. При целлюлите снижается количество гиалурона в подкожной клетчатке, поэтому лишняя вода накапливается в виде свободной жидкости, а не геля – формируется отек мягких тканей, ухудшающий внешний вид. Количество гиалурона различается у разных людей и зависит от генетики и возраста. Поэтому усиление кровотока после некоторых процедур, например LPG-массажа, у одних окажет положительный эффект, а у других вызовет отек ухудшение внешнего вида.

У кого целлюлит встречается чаще?

Целлюлит обычно возникает у женщин после окончания пубертата. По разным оценкам , от 80 до 98% женщин подвержены формированию целлюлита. Именно столь высокое распространение этого состояния в сочетании с отсутствием связи с патологическими процессами говорят о его физиологичности. Целлюлит – это нормально.

Считается, что мужчины менее склонны к целлюлиту из-за отличающегося строения подкожной жировой клетчатки – соединительнотканные тяжи образуются крест-накрест и под меньшим углом, из-за чего даже при накоплении жира натяжение распределяется более равномерно, бугристость не так заметна.

Целлюлит может возникнуть у человека любого телосложения и веса. При этом отмечается, что его выраженность во многом зависит от генетической предрасположенности и возраста. Избыточное количество жировой клетчатки тоже способствует проявлению бугристости на коже.

Как понять, есть ли у меня целлюлит?

Устаревшей, но все еще применяемой в клинической практике является шкала Нюрнбергера-Мюллера. Она предполагает наличие 4 степеней целлюлита:

0 степень – поверхность кожи гладкая, незначительные борозды могут появляться при образовании кожной складки;

– поверхность кожи гладкая, незначительные борозды могут появляться при образовании кожной складки; 1 степень – при формировании кожной складки появляются видимые борозды и ямочки;

– при формировании кожной складки появляются видимые борозды и ямочки; 2 степень – кожная бугристость отчетливо видна в положении стоя, но исчезает в положении лежа;

– кожная бугристость отчетливо видна в положении стоя, но исчезает в положении лежа; 3 степень – целлюлит виден независимо от положения тела.

В 2009 году была разработана новая визуальная система оценки целлюлита. Она включает в себя 5 шкал, в которых оценивают, каждая из которых состоит из 4 фотографий для сравнения с клинической картиной:

Число ямочек. Если их от от одной до четырех, то присваивают 1 балл, до девяти – 2 балла, больше – 3 балла.

Если их от от одной до четырех, то присваивают 1 балл, до девяти – 2 балла, больше – 3 балла. Глубину ямочек. Если они поверхностные, то прибавляют 1 балл, средней глубины – 2 балла, глубокие – 3 балла.

Если они поверхностные, то прибавляют 1 балл, средней глубины – 2 балла, глубокие – 3 балла. Общий вид кожи. Если есть небольшая бугристость, похожая на апельсиновую корку, то добавляют 1 балл. Кожу с более выраженными изменениями, похожую на зерновой творог оценивают в 2 балла. При внешнем сходстве с матрасом, глубокие ямочки с видимыми буграми, присваивают 3 балла.

Если есть небольшая бугристость, похожая на апельсиновую корку, то добавляют 1 балл. Кожу с более выраженными изменениями, похожую на зерновой творог оценивают в 2 балла. При внешнем сходстве с матрасом, глубокие ямочки с видимыми буграми, присваивают 3 балла. Вялость, дряблость или провисание кожи. Незначительные изменения оценивают в 1 балл, умеренные – 2 балла, ярко выраженные проявления – 3 балла.

Незначительные изменения оценивают в 1 балл, умеренные – 2 балла, ярко выраженные проявления – 3 балла. Последний пункт – оценка кожи по шкале Нюрнбергера-Мюллера. При первой степени прибавляют 1 балл, при второй степени – 2 балла, при третьей степени – 3 балла.

Сумма баллов говорит о степени выраженности процесса:

1–5 – легкая степень;

6–10 – средняя степень;

11–15 – тяжелая степень.

В разных местах целлюлит может быть выражен в разной степени. Поэтому оценивать необходимо отдельно 4 зоны: левые и правые ягодицу и бедро.

Можно ли избавиться от целлюлита?

Современные методы косметологии обещают избавить от целлюлита, но, к сожалению, это вряд ли возможно. Целлюлит – это физиологический признак, определяемый полом, возрастом и генами. По мере взросления в подкожной клетчатке будет формироваться фиброз и возникать бугристость кожи. Именно гены в первую очередь отвечают за выраженность и скорость этого процесса.

В 2020 году исследователи из США проанализировали 65 работ, посвященных анатомии и патофизиологии целлюлита, и выяснили, что краткосрочное улучшение способны вызвать только методы, влияющие на соединительнотканные тяжи в подкожной клетчатке. Методы, воздействующие на жировую ткань, оказались малоэффективными.

В 2015 году ученые из США и Германии опубликовали обзор литературы, в котором проанализировали все существующие клинические исследования, посвященные методам борьбы с целлюлитом. Вывод оказался неутешительным – ни один способ не доказал свою эффективность.

Авторы обзора отдельно отметили факт того, что многие работы по изучению целлюлита имеют значительные методологические ошибки, из-за чего результаты этих исследований вызывают сомнения. Несмотря на наличие разработанного и достоверного метода оценки целлюлита, в большинстве клинических исследований применялись неутвержденные способы, например УЗИ и измерение окружности бедер. Эти подходы не позволяют объективно оценить проявления целлюлита, а значит, и результат исследования нельзя считать достоверным.

Похожий результат получили и ученые из Италии в 2012 году. Они предприняли попытку проанализировать клинические испытания антицеллюлитных кремов и мазей. Оказалось, что практически все исследования были выполнены со значительными нарушениями, из-за чего полученные в них результаты нельзя считать достоверными. Отдельные работы, выполненные без ошибок, показали минимальный эффект или его отсутствие.

Какие существуют методы борьбы с целлюлитом и какие из них все-таки работают?

На данный момент существует достаточно много подходов для борьбы с целлюлитом. Специалисты, практикующие эти методы, нередко обещают избавить вас от нежелательной бугристости на коже. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Питательные и антицеллюлитные кремы. Многие из них содержат витамины, минералы, растительные экстракты и другие вещества, которые, по заявлению производителей, способствуют расщеплению жира.

Однако исследования показали, что применение кремов, мазей, лосьонов не вызывает снижения тяжести проявлений целлюлита. Они не влияют на основной механизм формирования целлюлита – образование соединительнотканных перетяжек. Улучшение внешнего вида кожи может лишь незначительно скрыть бугристость.

Составы антицеллюлитных кремов могут различаться. Чаще всего в них можно встретить кофеин, ретинол (витамин А), альфа-токоферол (витамин Е), аскорбиновую кислоту (витамин С), морские водоросли, гуарану, эфирные масла, разогревающие или охлаждающие компоненты (экстракты перца, мяты).

На данный момент нет крупномасштабных исследований, которые бы доказывали эффективность этих компонентов против целлюлита. Витамины не всасываются через кожу, а значит, не способны воздействовать на ее глубокие слои. Ретинол действительно влияет на состояние кожи, но он не оказывает влияние на жировые клетки и не устраняет первопричину целлюлита – тяжи соединительной ткани.

Влияние кофеина в составе кремов неоднозначно . Кофеин проникает в кожу, что, например, используется в дерматологии для стимулирования роста волос. Он способствует расщеплению жировой ткани и снижает отечность, но это может дать и обратный эффект: визуально могут появиться больше «ямочек», и кожа станет более бугристой.

Антицеллюлитный массаж проблемной зоны способен усилить локальный кровоток и уменьшить застой жидкости, за счет этого кожа приобретает подтянутый вид.

LPG-массаж, известный также как эндермология или вакуумно-роликовый массаж – особая процедура против целлюлита. Данная методика проводится специальным аппаратом, который засасывает участок кожи благодаря созданию низкого давления и разминает его двумя вращающимися роликами.

Как при ручном, так и при LPG-массаже воздействия на тяжи соединительной ткани не происходит. Поэтому избавиться от целлюлита подобным способом не получится.

Ручной массаж подойдет для профилактики отеков, но избавиться от целлюлита он не поможет. Техники массажа не воздействуют на тяжи соединительной ткани в подкожной клетчатке, а значит, изначальная причина целлюлита сохраняется.

LPG-массаж не столь безвреден, как его преподносят в рекламе. Некоторые специалисты считают , что он способен вызывать образование подкожных кровоизлияний и синяков, повреждать кожу. Первая процедура разминает и растягивает ткани, не вызывая отека, но при длительном применении вакуумно-роликовый массаж способен вызывать повреждения и, как следствие, отеки. Также есть предположение, что за счет регулярного травмирования тканей LPG-массаж стимулирует образование соединительной ткани и делает целлюлит более выраженным.

Ударно-волновая терапия (УВТ) основана на механическом воздействии акустических волн на кожу и подкожную клетчатку. Считается, что данная методика позволяет стимулировать образование коллагена и эластина – молекул, обеспечивающих упругость кожи. Это позволяет снизить дряблость кожи.

Клинические исследования УВТ неоднозначны. Некоторые исследования показали эффективность методики и уменьшение степени целлюлита. Другие работы не выявили значимых изменений.

Стоит еще раз отметить, что многие работы имели методологические ошибки, а значит, недостоверные результаты. Также все эффекты были отмечены только в краткосрочном периоде (от нескольких дней до 3 месяцев). Долгосрочная эффективность методики неизвестна.

Несмотря на свою безопасность УВТ может вызвать ряд побочных эффектов в зоне воздействия:

покраснение,

болезненность,

появление синяков,

припухлость и отек,

онемение.

Исследования по поводу устранения целлюлита лазером имеют противоречивые результаты . Существует много методов, использующих лазерные и световые технологии воздействия на подкожную клетчатку.

В основе методики лежит введение под кожу небольшого устройства, которое оказывает световое и тепловое влияние на жировую клетчатку. Исследования показали, что метод снижает проявления целлюлита. Однако исследователи подчеркивают, что положительный результат был отмечен в отдельных работах – для однозначного подтверждения эффективности методики необходимо больше данных.

Субцизия – это медицинская процедура, при которой врач-дерматолог вводит иглу под кожу, чтобы разорвать те самые тяжи соединительной ткани, вызывающие целлюлит. По данным разных исследований, эта процедура одна из немногих может оказать видимый эффект и снизить бугристость кожи за счет влияния на одну из первопричин целлюлита.

Однако стоит отметить, что не все исследования, подтверждающие эффективность методики, были проведены по всем научным стандартам. Например, не всегда был корректно проведен статистический анализ результатов.

Также важно понимать, что, разрушив существующую соединительную ткань в подкожной клетчатке, вы не остановите процесс формирования новых тяжей. То, как скоро вновь возникнут признаки целлюлита – вопрос времени.

Липосакция – процедура локального удаления жира из организма. Американская ассоциация дерматологов не рекомендует применять данный метод для борьбы с целлюлитом и предупреждает, что это может сделать целлюлит лишь более видимым: агрессивное удаление жира может привести к появлению неровностей и ямочек на коже. Подобный эффект процедуры особенно ярко проявляется у пожилых из-за возрастного снижения эластичности кожи.

Есть ли профилактика целлюлита?

Так как целлюлит не является заболеванием или патологией, однозначного метода профилактики не существует. Полноценное питание, достаточное количество сна и регулярные занятия спортом обеспечивают здоровый вес и укрепляют здоровье.

Регулярные физические нагрузки поддерживают тонус и стимулируют рост мышц, что визуально сглаживает бугристую кожу. Снижение избыточной массы тела также уменьшает проявления целлюлита за счет снижения количества жировых отложений.

В целлюлите нет ничего ненормального, это не патология и не болезнь. Нет нужды тратить деньги на бесполезные и даже опасные процедуры.

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Фото: pexels.com/Cottonbro, Dmitriy Ganin; globallookpress.com/Jan Woitas